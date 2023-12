DEVK hebt Überschussbeteiligung deutlich an

1.12.2023 – Die DEVK bietet ihren Kunden 2024 eine laufende Verzinsung von 3,0 Prozent (DEVK a.G.) beziehungsweise 2,4 Prozent (DEVK Allgemeine). Das sind jeweils 0,5 Prozentpunkte mehr als 2023. Die gesamte Verzinsung liegt bei bis zu 4,1 Prozent (Verein) beziehungsweise 3,3 Prozent (AG). Dies teilten die Kölner am Donnerstag mit.

WERBUNG

Am Donnerstag hat die DEVK bekannt gegeben, in welcher Höhe sie die Vertragsguthaben ihrer Lebensversicherungs-Kunden verzinsen wird. Wie fast alle anderen Marktteilnehmer, deren Deklarationen bis jetzt bekannt sind, nehmen die Kölner bei beiden Lebensversicherern eine Erhöhung um 0,50 Prozentpunkte vor.

Beide Lebensversicherer der DEVK erhöhen

Bei der DEVK Allgemeinen Lebensversicherungs-AG beträgt die laufende Verzinsung im kommenden Jahr 2,4 Prozent. Beim DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungs-Verein a.G. sind es 2024 3,0 Prozent.

Der Versicherungsverein bietet damit die höchste laufende Verzinsung seit 2015, als es noch 3,4 Prozent waren. Zwei Jahre davor stand letztmals eine Vier vor dem Komma. Am niedrigsten waren die Deklarationen 2017 und 2018 mit jeweils 2,3 Prozent. Auch bei der AG stand letztmals 2013 eine Vier vor dem Komma. 2022 und 2023 waren es nur jeweils 1,9 Prozent.

Die gesamte Verzinsung inklusive Schlussüberschuss-Beteiligung und Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven für 2024 wird beim Verein mit „je nach Vertrag bis zu 4,1 Prozent“ angegeben. Bei der DEVK Allgemeinen sind es „bis zu 3,3 Prozent“.

Positionierung nach Beiträgen und Vertragsbestand

Die DEVK Allgemeine steht mit 453 Millionen Euro verdienten Bruttobeitragseinnahmen (minus 3,9 Prozent) an 40. Stelle im Marktvergleich. Das bedeutet laut dem Map-Report Nummer 931 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2022“ (8.11.2023) 0,50 Prozent Marktanteil. Auf Position 49 rangiert die DEVK a.G. mit 329 Millionen Euro (minus 1,9 Prozent) und 0,36 Prozent Marktanteil.

Die DEVK Allgemeine belegt beim Vertragsbestand, der zu über 40 Prozent aus Renten- und zu einem knappen Drittel aus Kapital-Lebensversicherungen (KLV) besteht, mit 698.000 Hauptversicherungen (minus 2,3 Prozent) Rang 32.

Der Versicherungsverein rangiert mit gut 452.000 Hauptversicherungen an 44. Stelle. Die Gesellschaft ist hauptsächlich im KLV-Geschäft (weit über 40 Prozent Anteil) und in den Segmenten „Rente“ sowie „Sonstige“ (jeweils ein knappes Fünftel Anteil) unterwegs. Zu Letzteren zählen vor allem Fondspolicen.

Das Neugeschäft des Vereins (insgesamt fast 11.850 eingelöste Versicherungsscheine) in der Hauptversicherung) setzt sich aus 70 Prozent sonstigen, einem Neuntel Kollektiv- und einem knappen Zehntel Rentenversicherungen zusammen. Die etwa 32.850 neuen Scheine der DEVK Allgemeinen bestehen zu fast 40 Prozent aus sonstigen, zu einem guten Viertel aus Renten- und einem Achtel aus Risiko-Lebensversicherungen.

Die DEVK im Urteil der Analysten

Die SCR-Quote des Versicherungsvereins (ohne Volatilitätsanpassung und ohne Übergangsmaßnahmen) beträgt 226,1 Prozent. Das bedeutet in der Rangliste im Map-Report 929 – „Solvabilität im Vergleich 2013 bis 2022“ den 52. Platz. Für die DEVK Allgemeine weisen die Analysten eine Quote von 210,5 Prozent aus (Position 59). Im Schnitt sind es 317,4 Prozent (24.5.2023).

Von den verschiedenen Analysehäusern werden die beiden Lebensversicherer meist überdurchschnittlich bewertet. So schaffte die AG in der aktuellen Auflage des „M&M Rating LV-Unternehmen“ mit vier Sternen eine „sehr gute“ und die DEVK a.G. mit fünf Sternen eine „hervorragende“ Bewertung (18.10.2023).

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) vergab im diesjährigen „LV-Rating Unternehmensqualität“ ebenfalls die Höchstnote „exzellent“ an den Verein. Die DEVK Allgemeine erzielte mit „sehr gut“ die zweitbeste Notenstufe (16.11.2023). Im aktuellen Bilanzrating des Map-Reports erhielt der Verein ein „mm“ für „gute Leistungen“ und die DEVK Allgemeine ein „m“ für „befriedigende“ Leistungen (8.11.2023).

Weitere Deklarationen der Lebensversicherer

In den vergangenen Tagen haben bereits zahlreiche weitere Akteure ihre Überschussdeklarationen für 2024 veröffentlicht. Die laufende Verzinsung am stärksten erhöht hat nach jetzigem Stand die Proxalto Lebensversicherung AG (plus 1,10 Prozentpunkte auf 2,35 Prozent).

Bei der Nürnberger Lebensversicherung AG gibt es nach einer Erhöhung um 0,50 Prozentpunkte 2,75 Prozent des Deckungskapitals (24.11.2023). Um 0,4 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent angehoben hat die LVM Lebensversicherungs-AG (30.11.2023). Die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) hat die laufende Verzinsung um 0,3 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent erhöht (29.11.2023).

2,6 Prozent laufende Verzinsung sind es bei der Axa Lebensversicherung AG (unverändert) (23.11.2023) sowie bei der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG nach einer Anhebung um 0,4 Prozentpunkte. In gleichem Maße erhöht (auf jeweils 2,25 Prozent) haben die Ergo Lebensversicherung AG und die Victoria Lebensversicherung AG.

Die laufende Verzinsung angehoben hat auch die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (plus 0,2 Prozentpunkt) – auf 2,3 Prozent für Kunden mit Produkten der „modernen“ Klassik und auf 2,25 Prozent für Kunden mit konventionellen Policen (27.11.2023).

Entis mit der höchsten laufende Verzinsung für 2024

Die höchste laufende Verzinsung bietet die Entis Lebensversicherung AG (plus 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent) (20.11.2023). Unverändert 3,0 Prozent sind es bei der Ideal Lebensversicherung a.G. (27.11.2023).

Die Berliner nehmen nach jetzigem Stand auch für 2024 Position zwei bei der laufenden Verzinsung ein – zusammen mit der Athora Lebensversicherung AG (unverändert), den beiden Lebensversicherern der Bayerischen (plus 0,30 Prozentpunkte) (28.11.2023) und der DEVK a.G.

Bis zu 4,1 Prozent gesamte Verzinsung

Die höchste gesamte Verzinsung bieten derzeit der DEVK Versicherungsverein und die Ergo Vorsorge mit bis zu 4,1 Prozent, gefolgt von der Athora mit 4,0 Prozent.

Die VPV Lebensversicherungs-AG machte keine konkreten Angaben zur laufenden Verzinsung. Sie gab bekannt, dass sie die gesamte Verzinsung von 2,4 auf 3,0 Prozent erhöht. Auf Nachfrage teilte das Unternehmen immerhin mit, dass die Anhebung „im Wesentlichen auf die Erhöhung der laufenden Verzinsung“ entfalle.

Für Bestandspolicen wurden Rechnungszinsen von bis zu vier Prozent garantiert (VersicherungsJournal 18.12.2017). Soweit diese über der aktuellen Deklaration liegen, erhalten die Kunden den höheren Wert gutgeschrieben.