Der Wettbewerb könnte deutlich rauer werden

21.9.2018 – Allen Unkenrufen zum Trotz haben die deutschen /(Lebens-) Versicherer bei Solvency ll vergleichsweise gut abgeschnitten. Auf einer Fachkonferenz in Köln ging es um die aktuelle Lage und weitere Regulierungen.

Mit einer Solvenzquote von 331 Prozent mit und 271 Prozent ohne Übergangsmaßnahmen (LTG) waren die deutschen Versicherer 2017 deutlich stärker kapitalisiert als französische, italienische oder auch britische Wettbewerber.

Die hohen Quoten in der Lebensversicherung von 401 (344) Prozent seien dabei nicht nur Bilanzierungshilfen oder dem Nutzen von Ermessungsspielräumen zuzurechnen, sondern „echte Managementleistung, ein gutes Asset-Management-Liability und neue Produktstrategien mit Protection- und Unit Linked-Produkten.“

Das sagte Dr. Torsten Utrecht, der seit April Finanzvorstand der Zurich-Gruppe Deutschland ist, in der SZ-Fachkonferenz CFO Agenda am Donnerstag in Köln.

Noch eine Menge Schatten

Torsten Utrecht (Bild: Lier)

Die Eigenmittel (in der HGB-Definition) machten bei den größeren Lebensversicherern zwischen 14,2 und 30,1 Prozent der Deckungsrückstellung aus. Es gebe also große Unterschiede bei den Gesellschaften und „es besteht nach wie vor Handlungsbedarf“ – auch bei größeren Anbietern, so Utrecht weiter.

Die höchsten Werte wiesen bei dieser Quote die Lebensversicherer der Allianz und der R+V sowie auf Platz vier die Zurich auf. Angesichts des schwachen Branchenwachstums fürchtet er allerdings einen möglichen Verdrängungswettbewerb. Die Stagnation sei angesichts Demografie nicht verwunderlich. Im Leben-Neugeschäft sei schon eine starke Konzentration bei Allianz, R+V sowie der Aachenmünchener Lebensversicherung AG zu sehen (VersicherungsJournal 11.5.2018, 30.8.2018).

Dass die Schaden- und Unfallversicherer auch 2017 mit wiederum 94,1 Prozent eine sehr auskömmliche Schaden- und Kostenquote erzielt hätten, sei nicht erwartbar gewesen. Schließlich wollten in SHUK viele wachsen, so dass sich leicht ein aggressiver Preiskampf hätte einstellen können.

„In der Summe hat sich die Branche als sehr diszipliniert erwiesen“, so Utrecht, der dies nur als Beschreibung und nicht als Aufruf zu wettbewerbskonformen Verhalten verstanden wissen will.

Bescheidene Fortschritte

„Bescheiden“ sei aber die Entwicklung bei der Mitarbeiterproduktivität. Die Quote „Zahl der Verträge je Innendienstmitarbeiter“ sei über alle Sparten innerhalb der letzten zehn Jahre nur um durchschnittlich 0,7 Prozent p.a. gewachsen.

In diesem Zeitraum hätten die Stückkosten je (Voll-) Vertrag in der Lebensversicherung um 0,5 Prozent pro Jahr und in SHUK um 1,8 Prozent pro Jahr zugelegt. Das seien zwar nur sehr grobe Indikatoren, doch zeige sich daran, dass sich Dunkelverarbeitung und Automatisierung bislang noch nicht in höherer Produktivität niederschlage.

Wirkliche Produktfortschritte, sich auch in den Preise niederschlagen könnten, haben nicht stattgefunden, so Utrecht. Allerdings gebe es „enorme Unterschiede“ zwischen den Anbietern. Er rechnet mit einem Abbau von Arbeitsplätzen durch die zunehmende Automatisierung.

Allianz sieht in der Digitalisierung keinen Arbeitsplatzkiller

Axel Wehling (Bild: Lier)

Die Digitalisierung hält Allianz-Vorstand Burkhard Keese nicht für einen Arbeitsplatz-Killer an sich. „Ich weiß nicht, was am Ende des Prozesses herauskommt. Wir haben die Diskussion um die Arbeitsplätze auch geführt, als wir den PC 1992 eingeführt haben.“

Auch die Entwicklung beim digitalen Vertrieb sei „bisher nicht so steil, wie immer versucht wird, es herbei zureden“, so Keese. „Aber durch einen Anbieter wie Amazon könnte sich das komplett ändern.“

Am Vormittag dieser Konferenz ging es in weiten Teilen um die Neuerungen bei der Rechnungslegung und der Überarbeitung von Solvency ll. Dabei wurde die wachsende Bürokratie durch die Regulierung kritisiert und Tendenz, die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) zu einer „Superbehörde“ aufzuwerten, so Dr. Axel Wehling, Geschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Die Entwicklung beim künftigen Rechnungslegungs-Standard für Versicherungsverträge IFRS 17 beobachtet er „mit einigen Fragezeichen und Sorge“, da „substanzielle Verschiebungen“ über den geplanten Einführungstermin 2021 zu befürchten seien. Denn die laufenden Projekte verursachten in den Unternehmen „wahnsinnige Kosten“ und es werde zunehmend schwieriger die Beteiligten zu motivieren.

Keinen Mehrwert

Burkhard Keese (Bild: Lier)

IFRS 17 legt Grundsätze für die Erfassung, Bewertung, den Ausweis und die Angaben von Erst-, wie aktiven oder passiven Rückversicherungs-Verträge und Investmentverträge mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung fest. Dabei ist für jede Gruppe von Verträgen der über die gesamte Laufzeit entstehende Gewinn zu ermitteln, der dann über die gesamte Periode verteilt werden muss.

„Regeln über eine Gewinnverteilung von 90 Jahren bringen keinen Mehrwert an Erkenntnis. Dafür sind die Projektkosten zu hoch“, sagte Keese. Er wie auch andere Konferenzteilnehmer fordern, dass der IFRS 17 auf Annahmen und Berechnungsgrundlagen aus Solvency ll fußen soll.

Unter anderem geht es dabei um die Zinsstrukturkurve und den Ultimate Forward Rate (UFR). Utecht sagte, dass IFRS 17 auf das künftige Underwriting oder Pricing keinen Effekt haben werde. „Wir werden uns weiterhin an den Modellen orientieren, die wir praktizieren, und machen uns nicht abhängig von Rechnungslegungs-Vorschriften unter IRFS17.“