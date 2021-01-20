Der Pensions-Sicherungs-Verein verdreifacht den Beitragssatz

14.11.2025
Für das Jahr 2025 hat der Pensions-Sicherungs-Verein VVaG (PSVaG) den Beitragssatz auf 1,2 Promille festgesetzt und gestern veröffentlicht. Im Vorjahr betrug die Abgabefür den Rettungsschirm für Betriebsrenten 0,4 Promille (VersicherungsJournal 14.11.2024). Der Zehnjahresdurchschnitt wird mit 1,9 Promille angegeben.
Die Erhöhung hatte sich bereits im Sommer abgezeichnet (3.7.2025). Der PSVaG verweist auf einen kontinuierlichen Anstieg der Zahl der Unternehmensinsolvenzen seit 2022. Die hätten sich nach den Sondereffekten der Corona-Jahre wieder normalisiert. Auch das Schadenvolumen sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen.
Weiter teilt der PSVaG mit: „Für Zusagen über Pensionskassen ist in diesem Jahr letztmalig ein zusätzlicher Beitrag zu entrichten, der zur Dotierung des Ausgleichsfonds verwendet wird. Dieser beträgt 1,5 Promille der Beitragsbemessungsgrundlage für Pensionskassenzusagen. Der PSVaG hat aktuell rund 105.400 Mitglieder.“
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.