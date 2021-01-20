Der Pensions-Sicherungs-Verein verdreifacht den Beitragssatz

14.11.2025

Für das Jahr 2025 hat der Pensions-Sicherungs-Verein VVaG (PSVaG) den Beitragssatz auf 1,2 Promille festgesetzt und gestern veröffentlicht. Im Vorjahr betrug die Abgabefür den Rettungsschirm für Betriebsrenten 0,4 Promille (VersicherungsJournal 14.11.2024). Der Zehnjahresdurchschnitt wird mit 1,9 Promille angegeben.

Die Erhöhung hatte sich bereits im Sommer abgezeichnet (3.7.2025). Der PSVaG verweist auf einen kontinuierlichen Anstieg der Zahl der Unternehmensinsolvenzen seit 2022. Die hätten sich nach den Sondereffekten der Corona-Jahre wieder normalisiert. Auch das Schadenvolumen sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen.

Weiter teilt der PSVaG mit: „Für Zusagen über Pensionskassen ist in diesem Jahr letztmalig ein zusätzlicher Beitrag zu entrichten, der zur Dotierung des Ausgleichsfonds verwendet wird. Dieser beträgt 1,5 Promille der Beitragsbemessungsgrundlage für Pensionskassenzusagen. Der PSVaG hat aktuell rund 105.400 Mitglieder.“