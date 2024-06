Der Kaskoversicherer und die heimlich angebrachte Parkkralle

25.6.2024 – In einem Fall musste Dr. Wilhelm Schluckebier versuchen, zwischen einem durch eine unbemerkt angebrachte Parkkralle unfallgeschädigten Mann und dessen Kaskoversicherer zu vermitteln. Letzterer verweigerte die Leistung, weil die Parkkralle fest am Fahrzeug angebracht gewesen sein und es an einem von außen wirkenden Ereignis mangele. Der Ombudsmann konnte den Versicherer auch unter Verweis auf ein BGH-Urteil aus den 1950er-Jahren zur Regulierung bewegen. Das Beispiel stammt aus dem Jahresbericht 2023 der Schlichtungsstelle.

Im Jahresbericht 2023 des Versicherungsombudsmann e.V. (VersicherungsJournal 15.5.2024, 17.5.2024, 27.5.2024, 30.5.2024) werden neben diversen statistischen Daten auch beispielhaft über zwei Dutzend behandelte Fälle vorgestellt.

Nicht repräsentative Fallsammlung

„Anhand der dargestellten Verfahren und Entscheidungspraxis des Ombudsmanns soll ein Einblick in die Beschwerdebearbeitung ermöglicht werden“, heißt es in dem Bericht. Die Fälle seien nicht repräsentativ für die Häufigkeit oder die Bedeutung der Themen, mit denen die Schlichtungsstelle befasst war.

Es seien solche Themen ausgewählt worden, „bei denen ein allgemeines Interesse erwartet werden kann und die jedenfalls in ihrer Gesamtheit einen Eindruck von der Arbeit des Ombudsmanns vermitteln“. Aus der Fallsammlung ließen sich keine Aussagen über das Verfahrensergebnis oder die Beendigungsarten hinsichtlich der Gesamtstatistik ablesen, wird weiter hervorgehoben.

Die unbemerkt angebrachte Parkkralle

Wilhelm Schluckebier (Bild: Gawlik)

In einem der aufgeführten Fälle war ein Mann in sein Auto eingestiegen und losgefahren. Durch eine offenbar nach einem Streit von einer anderen Person heimlich und von dem Fahrzeugführer unbemerkt angebrachte Parkkralle entstand ein Fahrzeugschaden, den der Geschädigte seinem Kaskoversicherer meldete.

Doch dieser verweigerte die Schadenregulierung mit dem Argument, dass die Parkkralle fest am Fahrzeug montiert gewesen sei und es daher an einem von außen wirkenden Ereignis fehle, was für einen Unfall aber Voraussetzung sei.

Dies bestritt der von dem Geschädigten eingeschaltete Ombudsmann Dr. Wilhelm Schluckebier zwar nicht in seinem Schreiben an den Versicherer. Nach Ansicht des Schlichters soll dieses Merkmal nur verdeutlichen, „dass innere Betriebsvorgänge nicht unter den Unfallbegriff fallen sollen.

Weder das Starten noch das Losfahren als solches (und damit innere Betriebsvorgänge), sondern der hinzutretende Umstand, dass sich (unbemerkt) am Fahrzeug eine Parkkralle befand, löste den Schaden aus“, so der Ombudsmann.

Verweis auf uraltes BGH-Urteil

Schluckebier bat den Kaskoversicherer um eine erneute Prüfung, und zwar unter Verweis auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs (6. Februar 1954, II ZR 65/53). Danach handelt es sich auch dann um eine Einwirkung von außen, „wenn nach einer Reparatur in der Ölwanne des Fahrzeugs (versehentlich) zurückgelassene Schrauben einen Motorschaden verursachen“, erläuterte der Schlichter.

Daraufhin gab der Versicherer seine ursprüngliche Verweigerungshaltung auf und regulierte den Schaden.