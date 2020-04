Den Gebäudewert in 60 Sekunden errechnen

22.4.2020 – Der Münchener Verein nutzt in der Gebäudeversicherung ein von Skendata entwickeltes Verfahren der Gebäudewertermittlung. Die Erfahrungen sind positiv mit diesem auch Geodaten einbeziehenden Modell, das sowohl Fläche als auch Volumen berücksichtigt. Für Vorstand Dr. Martin Zsohar gibt es drei entscheidende Vorteile: weniger Fragen, weniger Dokumentation und automatisierte Prozesse.

VersicherungsJournal: Herr Zsohar, die Münchener Verein Versicherungsgruppe nutzt das von der Skendata GmbH entwickelte Modell der Wertermittlung (VersicherungsJournal 20.4.2020). Es gibt verschiedene Definitionen der Wohn- und Nutzfläche. Wie rechnen Sie in der Gebäudeversicherung?

Dr. Martin Zsohar: Die Definitionen der Wohn- beziehungsweise Nutzfläche für Wohngebäude sind höchst unterschiedlich, bestehen rechtlich gesehen nebeneinander und werden zudem teilweise zum Nutzen des jeweiligen Akteurs „gedehnt“. Neben der neuen „Wertermittlungsart“ durch Skendata, die Geodaten einbezieht, akzeptieren wir auch noch unsere klassischen Wertermittlungstools und -bögen.

In der klassischen Wertermittlung ist die Wohnfläche die Grundfläche aller Räume einer Wohnung oder eines Hauses einschließlich der Hobbyräume. Nicht zu berücksichtigen sind Treppen, Balkone, Loggien und Terrassen sowie Keller-, Speicher-, Bodenräume, die nicht zu Wohn- und Hobbyzwecken genutzt werden. Garagen und Schuppen werden als Nebengebäude erfasst und mit einem eigenen Wert versehen. Terrassen und Heizungskeller werden im Gebäudewert nicht extra berücksichtigt.

VersicherungsJournal: Spielt die Region eine Rolle bei der Berechnung?

Martin Zsohar (Bild: Münchener Verein)

Zsohar: Da wir uns derzeit in einer Übergangsphase der Wertermittlung befinden, also unseren „alten“ Weg der Wertermittlung mit Hilfe unseres eigenen Gebäudewertermittlungs-Programms und Skendata akzeptieren, empfehlen wir unseren Vertriebspartnern, den regionalisierten Wert für die Berechnung heranzuziehen.

VersicherungsJournal: Im Schadenfall stellt sich heraus, dass die Flächenangaben nicht richtig waren. Wie gehen Sie vor?

Zsohar: Durch unsere Annahmerichtlinien. Dem Neuantrag muss eine Gebäudewertermittlung, also ein mit Hilfe von Skendata erstellter Wertermittlungsbogen beiliegen. Dann nimmt der Fachbereich die Einwertung vor. Durch diese Risikoprüfung ist eine falsche Angabe quasi nicht möglich. Skendata wird von unserer Ausschließlichkeits-Organisation sowie Fach- und Schadenabteilung eingesetzt.

VersicherungsJournal: Unter welchen Voraussetzungen vereinbaren Sie einen Unterversicherungs-Verzicht?

Zsohar: Der Münchener Verein gewährt Unterversicherungs-Verzicht in folgenden Fällen: Zum einen bei der Ermittlung des Gebäudewertes über Skendata. Hier wird empfohlen, den regionalisierten Wert zu nutzen. Zum anderen bei der Ermittlung des Gebäudewertes über das eigene Gebäudewertermittlungs-Programm beziehungsweise den -bogen.

VersicherungsJournal: Was sind die häufigsten Gründe für Unterversicherung?

Zsohar: Wenn insbesondere bauliche Maßnahmen dem Versicherer nicht mitgeteilt oder alte Verträge nicht regelmäßig überprüft wurden.

VersicherungsJournal: Wo liegen die Probleme/Fehler bei den eingereichten Anträgen?

Zsohar: In erster Linie liegen die Hauptprobleme in der falschen Ermittlung des Gebäudewertes beziehungsweise in der ungeprüften Übernahme des Wertes der Vorversicherung.

VersicherungsJournal: Wird sich die Bedeutung des Vertriebskanals Makler in der Gebäudeversicherung Ihrer Meinung nach verändern?

Zsohar: Der Vertriebskanal Makler wird auch in Zukunft eine maßgebliche und wichtige Rolle für den Münchener Verein spielen. Doch die Ansprüche der Makler haben sich im Laufe der Zeit stark verändert. Neben einem guten Produkt, das in Preis und Leistung stimmt, beschäftigen den Makler auch immer stärker prozessuale Abläufe wie beispielsweise: Wie einfach kann ich das Produkt beim Versicherer eindecken? Wie viel Arbeit habe ich nach Antragseinreichung? Wie gut ist die Erreichbarkeit?

VersicherungsJournal: Welche Rolle werden Geodaten-basierte oder andere neue Verfahren zukünftig spielen?

Zsohar: Wir gehen davon aus, dass Geodaten-basierte Verfahren zunehmend eine Rolle in der Gebäudeversicherung spielen werden. Telematiktarife in der Kfz-Versicherung, Geodaten-basierte Wertermittlungen in der Gebäudeversicherung oder Gesichtserkennung in der Lebensversicherung: Unterschiedlichste Technologien haben in den letzten Jahren die Versicherungsbranche verändert.

Beispielsweise durch Skendata erhalte ich innerhalb von nur einer Minute einen genauen Gebäudewert, wofür ein Spezialist oftmals 20 Minuten gebraucht hat. Dieser Einsatz neuer Technologien bietet sowohl dem Endkunden als auch dem Versicherer einen enormen Mehrwert, weniger Fragen, weniger Dokumentation und automatisierte Prozesse. Das ist auch der Weg, den der Münchener Verein mit seiner Digitalisierungs-Strategie verfolgt.

VersicherungsJournal: Auf welche Erfolgsfaktoren setzt Ihr Unternehmen in den nächsten Jahren?

Zsohar: Wir werden unseren internen digitalen Transformationsprozess weiter konsequent verfolgen und ausbauen. Unser Ziel ist, in Zukunft auch in Echtzeit – sogar im Pricing – reagieren zu können und Produkte noch besser kunden- und vermittlerfreundlich zu machen.

