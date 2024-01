Das sind laut Wirtschaftswoche die besten Krankenhaus-Zusatztarife

12.1.2024 – In dem Magazin wurde ein Vergleich von Tarifen für Chefarzt und Einzelzimmer veröffentlicht. Für einen 25-Jähriger gibt es demnach zehn und für einen 45-Jährigen sieben Offerten mit einem „sehr guten“ Preis-Leistungsverhältnis am Markt. Die Angebote von BBKK uns UKV erreichten in beiden Musterfällen die meisten Gesamtpunkte.

Die Morgen & Morgen GmbH hat im Auftrag der Wirtschaftswoche die Krankenhaus-Zusatzversicherungen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ermittelt. Die Ergebnisse werden im aktuellen Online-Bericht „Die besten Tarife für Chefarzt und Einzelzimmer“ vorgestellt.

Für die Untersuchung wurden nur Policen ausgewählt, die zuvor in einem Ranking des Analysehauses die Höchstnote von fünf Sternen erhalten hatten. Bei allen Produkten werden Altersrückstellungen gebildet.

Es wurden zwei Beispielfälle zum Stichtag 1. Februar berechnet. Sowohl die 25-jährige Angestellte als auch der 45-jährige Angestellte wünschen eine Behandlung durch den Chefarzt, auch bei ambulanten Eingriffen, sowie ein Einbettzimmer.

Zehn „sehr gute“ Tarife für die 25-jährige Musterkundin

Der 25-Jährige kann zwischen zehn „sehr gute“ Tarifen wählen. Bayerische Beamtenkrankenkasse AG (BBKK) (Tarif „KlinikPRIVAT Premium“), Gothaer Krankenversicherung AG („MediClinic Premium“) und UKV – Union Krankenversicherung AG („KlinikPRIVAT Premium“) bilden mit jeweils 14 Gesamtpunkten ein Dreigestirn an der Spitze. Die Gothaer verlangt einen Beitrag von 33 Euro, die beiden anderen von 44 Euro im Monat.

Dahinter folgen Barmenia Krankenversicherung a.G. („Mehr Komfort 1-Bett K“), Inter Krankenversicherung AG („S1R“) und SDK Versicherungen („SP1“) mit jeweils 13 Zählern. Bei der Barmenia sind 47 Euro, bei der Inter 37 Euro und bei der SDK 45 Euro im Monat zu zahlen.

Die Axa Krankenversicherung AG („KOMFORT-U“) erzielt zwölf Gesamtpunkte. Ihr Angebot ist mit 29 Euro das günstigste in diesem Vergleich.

Mit jeweils elf Zählern gelingen auch der DFV Deutsche Familienversicherung AG („KlinikSchutzEcklusiv“), der Ottonova Krankenversicherung AG („Klinik Einbett“) und der Signal Iduna Krankenversicherung a.G. („Klinik TOP1, EKH 45“) der Einzug in die Bestenliste. Alle drei Akteure berechnen 35 Euro im Monat.

Sieben „sehr gute“ Tarife für den 45-jährigen Musterkunden

Der 45-Jährige hat die Wahl zwischen sieben „sehr guten“ Angeboten. BBKK („KlinikPRIVAT Premium“) und UKV („KlinikPRIVAT Premium“) sind hier mit jeweils 15 Gesamtpunkten Spitzenreiter. Beide verlangen einen Monatsbeitrag von 63 Euro.

Etwas teurer ist die Barmenia („Mehr Komfort 1-Bett K“) mit 68 Euro im Monat auf dem dritten Platz. Sie erreicht ebenso wie die nachfolgende Inter („S1R“) und die SDK („SP1“) 14 Gesamtpunkte. Die beiden letztgenannten Akteure stellen monatlich 54 Euro beziehungsweise 68 Euro in Rechnung.

Auf 13 Zähler kommt die Gothaer („MediClinic Premium“), deren Offerte 57 Euro im Monat kostet. Die Axa („KOMFORT-U“), die zwölf Gesamtpunkte schafft, bietet mit einem monatlichen Beitrag von 44 Euro den günstigsten „sehr guten“ Tarif.