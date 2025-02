Das sind laut Handelsblatt sehr gute günstige Privathaftpflichtversicherungen

Die Wirtschaftszeitung hat einen Vergleich von Haftpflichtversicherungen für zwei Musterfälle veröffentlicht. Demnach bietet der Tarif „OPTIMAL“ der WGV sowohl Familien als auch Singles das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Franke und Bornberg GmbH hat für das Handelsblatt wieder Versicherungslösungen, die eigenes Verschulden absichern, unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse sind in dem Bericht „Die besten Anbieter für Privathaftpflichtversicherungen“ veröffentlicht.

Auf dem Prüfstand kamen – wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 19.2.2024) – Policen für Familien und Singles. Angebote von 43 Versicherungsunternehmen wurden durchleuchtet.

Beurteilung anhand des aktuellen Franke-und-Bornberg-Ratings

Für den Vergleich definierten die Tester zwei Musterfälle. Dies ist zum einen eine Familie mit zwei Kindern, die Schäden durch deliktunfähige Personen absichern will, und zum anderen ein kinderloser Single. Beide Versicherungsnehmer sind 30 Jahre alt und in Vollzeit angestellt. Sie verzichten auf einen Selbstbehalt und zahlen jährlich per Lastschriftverfahren. Vorschäden liegen jeweils nicht vor.

Die Verträge werden ohne Rabatte abgeschlossen, starten am 1. März, laufen zunächst ein Jahr und enthalten eine Deckungssumme von zehn Millionen Euro. Die versicherten Leistungen umfassen eine Forderungsausfalldeckung. Eingeschlossen sind zudem Schäden für Gefälligkeitshandlungen sowie ein Schlüsselverlust im privaten wie auch im beruflichen Bereich.

Beurteilt wurde zum einen die Qualität der Angebote anhand der 68 Kriterien (Familienpolicen) beziehungsweise 57 Kriterien (Singlepolicen) des aktuellen Franke und Bornberg-Ratings (28.5.2024) und zum anderen der jeweils errechnete Jahresbeitrag. Die Qualität machte 70 Prozent und der Preis 30 Prozent des Gesamturteils aus.

Die Tester vergaben Punkte, die in Noten überführt wurden. Die Note „sehr gut“ erhielten Tarife mit mindestens 85 Punkten, die Note „gut“ Produkte mit mindestens 75 Zählern. Wer weniger schaffte, wurde mit „befriedigend“ oder sogar nur mit „ausreichend“ benotet.

WGV mit dem besten Familientarif ...

Das Ergebnis: Die Höchstnote erzielten 13 (Vorjahr: 19) der 43 (41) untersuchten Privathaftpflichtversicherungen für Familien.

Diese „sehr guten“ Policen kosten jährlich zwischen 53,98 Euro bei der GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG (Tarif: „VIT eco“) und 158,60 Euro bei der Arag Allgemeine Versicherungs-AG („Premium“). Daneben wurden 18 Offerten für „gut“ befunden, zwölf erhielten die Bewertung „befriedigend“.

Sieger wurde in diesem Jahr die WGV-Versicherung AG, die für „OPTIMAL“ 99 Punkte erhielt. Die Stuttgarter waren im vergangenen Jahr nicht in der Spitzengruppe vertreten. Für den Sieger-Tarif sind 58,00 Euro im Jahr zu zahlen. Mit der Bestnote ausgezeichnet wurden außerdem (in der Reihenfolge der Bewertung):

... und dem besten Singletarif

Bei den Privat-Haftpflicht-Versicherungen für Einzelpersonen schafften 15 (24) der insgesamt 43 (41) untersuchten Angebote die Spitzenbewertung.

Für diese „sehr guten“ Tarife sind Jahresprämien zwischen 36,59 Euro bei der Andsafe AG („Safe M“), die auch im Vorjahr den günstigsten Tarif stellte, und 118,95 Euro bei der Arag („Premium“) auf den Tisch zu legen. Die Tester vergaben zudem 15-mal die Note „gut“ und 13-mal die Note „befriedigend“.

Auch hier setzte sich die WGV an die Spitze, diesmal mit voller Punktzahl. „OPTIMAL“ trumpft mit 100 Punkten und einer Jahresprämie von 36,79 Euro – der zweitniedrigsten im Test – auf. Eine Spitzenbewertung erhielten zudem (in der Reihenfolge der Bewertung):