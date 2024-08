Das sind laut Handelsblatt die besten Tarife für die Arbeitskraftabsicherung

19.8.2024 – In einem Produkttest des Handelsblatts in Kooperation mit Franke und Bornberg setzten sich die Angebote von HDI, Volkswohl Bund und LV 1871 in der Sparte BU-Versicherung an die Spitze. Dialog und Continentale lagen bei der EU-Versicherung vorne. Baloise, Zurich, Dortmunder und Canada Life erzielten bei den GF-Policen jeweils die Höchstzahl von 100 Punkten.

Die Franke und Bornberg GmbH hat für das Handelsblatt Versicherungslösungen zur Absicherung der Arbeitskraft unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse sind in dem Onlinebericht „Diese Versicherer überzeugen in Sachen Arbeitskraftsicherung“ veröffentlicht.

Wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 25.8.2024) kamen Berufsunfähigkeits- (BU-), Erwerbsunfähigkeits- (EU-) und Grundfähigkeits- (GF-) Versicherungen auf den Prüfstand. Die Angebote wurden auf Basis von drei Musterfällen durchleuchtet.

Drei Musterkunden

Die Versicherungsnehmer sind zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses am 1. August dieses Jahres jeweils 30 Jahre alt, Nichtraucher, angestellt und ohne Personalverantwortung. Die Policen des Akademikers und des kaufmännischen Angestellten enden mit 67 Jahren, der Vertrag des Handwerkers mit 65 Jahren.

Der Maschinenbauingenieur geht zu 70 Prozent einer Bürotätigkeit und zu 30 Prozent einer körperlichen Arbeit nach. Der Bankkaufmann arbeitet ausschließlich kaufmännisch, der Tischler nur körperlich. Alle drei entscheiden sich für eine monatliche Zahlweise, sichern eine Rente in Höhe von 1.500 Euro ab und verzichten bei allen Produkten auf eine Beitragsdynamik.

Berücksichtigt wurden nur Einzelverträge. Nettotarife blieben außen vor. Die im Bericht aufgelisteten Tarife wurden von Franke und Bornberg zuvor mindestens mit der Not „befriedigend“ (FF) bewertet.

Drei Teilwertungen

Das Gesamturteil im Handelsblatt-Vergleich setzt sich jeweils aus drei Teilwertungen zusammen. Bei den Berufsunfähigkeitsversicherungen machten die Ratingnote von Franke und Bornberg 50 Prozent, die Prämienhöhe 30 Prozent und die finanzielle Stabilität des Versicherers 20 Prozent aus.

Bei der Erwerbs- und Grundfähigkeitsversicherung gingen die Ratingnote zu 70 Prozent und die Beitragshöhe zu 30 Prozent in die Gesamtwertung ein.

HDI bei zwei Modellkunden in der BU-Versicherung vorn

Unter den Berufsunfähigkeitsversicherungen ermittelten die Analysten für den Akademiker 20 „sehr gute“ Angebote. An der Spitze steht die HDI Lebensversicherung AG, die mit ihrem Tarif „SBU EGO Top/Baustein Leistung bei Krankschreibung“ als einziger Anbieter die Höchstzahl von 100 Punkten erreichte. Die Nettoprämie liegt bei 52,16 Euro und die Bruttoprämie bei 69,55 Euro.

Silber geht an zwei Akteure, die beide 98 Punkte erreichen. Bei der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) zahlt der Akademiker für „Golden BU/Baustein Arbeitsunfähigkeit“ 49,28 Euro netto und 74,66 Euro brutto. Bei der Allianz Lebensversicherungs-AG sind es für „BerufsunfähigkeitsPolice Premium“ 52,59 Euro netto und 68,30 Euro brutto.

Der kaufmännische Angestellte hat die Wahl zwischen 23 „sehr guten“ Produkten. Auch hier liegt der HDI mit 100 Punkten an der ersten Stelle (Nettoprämie: 63,19 Euro; Bruttoprämie: 84,25 Euro). Dahinter folgen mit jeweils 96 Punkten auf Platz zwei:

BU-Schutz von Volkswohl Bund und LV 1871 beim Handwerker vorn

Für den Handwerker stehen 20 „sehr gute“ Policen zur Auswahl. Hier führen die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. („SBU/Baustein Arbeitsunfähigkeit“; 133,90 Euro; 199,85 Euro) und die LV 1871 (136,96 Euro; 207,51 Euro) mit jeweils 98 Punkten das Ranking an.

Auf das Treppchen schaffte es ferner die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG („Ergo BU Premium“; 144,98 Euro; 219,67 Euro).

Dialog und Continentale bei der EU-Versicherung vorne

Unter den Erwerbsunfähigkeitsversicherungen für den Bankkaufmann stellten die Analysten nur drei „sehr gute“ Angebote fest. Davon erzielten zwei die Höchstzahl von 100 Punkten. Dies waren die Dialog Lebensversicherungs-AG („SEU protect“; 43,17 Euro; 63,49 Euro) und die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG („SEU“; 46,02 Euro; 61,36 Euro). Hinzu kommt die Continentale Lebensversicherung AG („PremiumEU“, 53,61 Euro; 89,35 Euro) mit 97 Punkten.

Auch der Tischler kann zwischen drei „sehr guten“ Angeboten wählen. Gold gewann die Continentale Lebensversicherung AG („PremiumEU“; 57,00 Euro; 95,00) mit satten 100 Punkten. Knapp dahinter sicherte sich die Zurich (68,77 Euro, 91,70 Euro) mit 99 Punkten Silber. Für 97 Punkte erhielt die Dialog (68,03 Euro; 100,04 Euro) Bronze.

Für den Maschinenbauingenieur liegen keine Ergebnisse vor.

Baloise und Zurich...

Der Produkttest ergab für den kaufmännischen Angestellten außerdem 16 „sehr gute“ Grundfähigkeitversicherungen. Das Spitzenfeld liegt dicht beieinander und setzt sich wie folgt zusammen:

...Dortmunder und Canada Life gewinnen beim GF-Schutz

Der Handwerker kann zwischen 14 „sehr guten“ Offerten wählen. Hier gab es ebenfalls ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem folgende Reihenfolge herauskam:

Dortmunder (50,77 Euro; 75,78 Euro; 100 Punkte),

Baloise (51,65 Euro; 68,87 Euro; 100 Punkte),

Canada Life (55,06 Euro; 55,06 Euro; 100 Punkte),

HDI („EGO Grundfähigkeitsschutz / Baustein ‚Körperliche Tätigkeit‘ / Baustein ‚Autofahren‘“; 53,75 Euro; 76,79 Euro; 99 Punkte),

Volkswohl Bund (53,93 Euro; 77,04 Euro; 99 Punkte),

Zurich (56,08 Euro; 74,78 Euro; 99 Punkte) und

Nürnberger (61,26 Euro; 89,99 Euro; 98 Punkte).

Auch hier wurde für den Maschinenbauingenieur kein Ranking erstellt.