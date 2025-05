Das sind die besten Tierhalter-Haftpflichtversicherungen laut Handelsblatt

23.5.2025 – In einem aktuellen Tarifranking des Handelsblatts erreichte die Haftpflichtkasse die höchste Punktzahl für die Hundehalterhaftpflicht und die NV für die Pferdehalterhaftpflicht. Insgesamt wurden elf Tarife mit „sehr gut“ bewertet.

Die Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH hat in einem Artikel die besten Tierhalterhaftpflichtversicherungen für Hunde- und Pferdebesitzer gekürt. Im Fokus stand das Preis-Leistungs-Verhältnis: 70 Prozent der Bewertung entfielen auf die Leistungen des jeweiligen Tarifs, 30 Prozent auf die Prämienhöhe. Letztere wurde anhand eines Musterfalls ermittelt.

Leistungen auf Basis des Franke-und-Bornberg-Ratings bewertet

Für die Bewertung der Leistungen hat das Handelsblatt keine eigene Analyse durchgeführt, sondern auf das Produktrating der Franke und Bornberg GmbH (FuB) aus dem Jahr 2024 zurückgegriffen.

Im Bereich der Hundehalterhaftpflicht hatten die Hannoveraner die Bedingungswerke der Versicherer anhand von 35 Leistungskriterien untersucht. Die Ergebnisse wurden in sieben Bewertungsklassen eingeteilt – von „FFF+“ („hervorragend“) bis „F-“ („ungenügend“).

In der Handelsblatt-Tabelle finden sich ausschließlich Tarife, die mindestens mit „FF“ („befriedigend“) bewertet wurden. Gelistet sind also nur Produkte mit den Noten „FFF+“ („hervorragend“), „FFF“ („sehr gut“), „FF+“ („gut“) und „FF“ („befriedigend“).

28 Tierhalterhaftpflicht-Tarife aufgeführt

Insgesamt sind 28 Tarife aufgeführt, während Franke und Bornberg sogar 173 Tarife benotet hatte (VersicherungsJournal 21.3.2025). Besonderes Augenmerk hatten die Analysten auf die Deckungssumme, die Ausfalldeckung sowie die Mitversicherung von Schäden an gemieteten und geliehenen Sachen gelegt.

Eingeflossen seien unter anderem auch bewährte Privathaftpflichtleistungen wie die Versehensklausel oder eine Bestleistungs-Garantie. Wenn ein anderer Anbieter im Schadensfall bessere Bedingungen bietet als der eigene Tarif, übernimmt der eigene Versicherer ausnahmsweise trotzdem diese besseren Leistungen.

Prämienhöhe anhand einer Musterkundin berechnet

Der zu zahlende Beitrag wurde anhand einer Musterkundin berechnet. Als Hundehalterin wählte das Handelsblatt eine alleinstehende Frau, geboren am 1. Januar 1995, die als Angestellte in einem rein kaufmännischen Bürojob arbeitet. Die Analyse basiert auf ihrer Lebenssituation als Single ohne Kinder. Versichert ist ein Labrador Retriever – ein Hund, der als gutmütig und familientauglich gilt.

Der Versicherungsvertrag sollte am 1. Mai 2025 beginnen, eine Laufzeit von einem Jahr haben und jährlich per Lastschrift bezahlt werden. Gefordert war eine Mindestdeckungssumme von zehn Millionen Euro und ohne Selbstbehalt. Leistungen bei Verstößen gegen Halterpflichten sollten eingeschlossen sein, während Schäden an gemieteten oder geliehenen Sachen nicht Teil des Schutzes sein mussten.

Die Musterkundin war zuvor bereits bei der Allianz Versicherungs-AG haftpflichtversichert und meldete in den vergangenen fünf Jahren keine Vorschäden. Auf dieser Basis wurden die Prämien der Anbieter verglichen und in die Bewertung einbezogen.

Haftpflichtkasse bietet besten Tarif für die Hundehalterin

Die höchste Gesamtpunktzahl für ihr Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt im Handelsblattranking die Haftpflichtkasse VVaG mit ihrem Tarif „Einfach Komplett“. Für den Vertragsabschluss ist es notwendig, dass der Hund gechippt ist, also mit einer 15-stelligen Identifikationsnummer identifizierbar.

Auf Rang zwei platziert sich die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group mit ihrem Tarif „Konzept XXL“. Der Tarif hatte im Franke-und-Bornberg-Rating die Note „sehr gut“ erhalten.

Insgesamt wurden elf Tarife vom Handelsblatt mit „sehr gut“ bewertet. Ihre Punktzahl bewegt sich zwischen 94 (Haftpflichtkasse) und 80 (die Bayerische) Punkten.

Pferdehalterhaftpflicht: Tarif der NV-Versicherungen auf der Eins

In der Pferdehalterhaftpflicht wird der gleiche Modellfall herangezogen – nur dass die 30-jährige Halterin nun ein Pferd versichert. Auch sind Schäden an gemieteten Fuhrwerken und die Teilnahme an öffentlichen sowie Vereinsveranstaltungen eingeschlossen.

In dieser Rubrik hat das Handelsblatt zwölf Tarife mit „sehr gut“ bewertet, allerdings sind diese im Artikel nicht einsehbar. Lediglich der Siegertarif wird kommuniziert. Das ist das Angebot „NV Pferde Premium Plus 3.0“ der NV-Versicherungen für 113,05 Euro Jahresbeitrag.

Franke und Bornberg hatten für die Pferdehalterhaftpflicht 37 Prüfkriterien herangezogen. Dabei konnten zwölf Tarife die Höchstnote „FFF+“ beziehungsweise „ausgezeichnet“ erringen (24.3.2025).

Die Hannoveraner halten eine tagesaktuell gepflegte, vollständige Rangliste zu allen Tarifvariationen bereit. Die Ergebnisse für die Hundehalterhaftpflicht lassen sich auf dieser Internetseite finden, jene für die Pferdehalterhaftpflicht auf dieser Seite.

Auch Versicherungsmakler küren beste Tierhaftpflichtversicherer

In einem weiteren Produktrating fragt die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. ihre inzwischen mehr als 4.800 Partnerbetriebe einmal im Jahr, welche Produktgeber die qualitativ besten Tierhalterhaftpflicht-Policen bieten. Gefragt wird hier jedoch nicht nach einzelnen Tarifen, sondern nach dem Gesamtangebot der Assekuranzen.

Zudem fragt die Vema zusätzlich vertriebsrelevante Kriterien wie die Antragsbearbeitung sowie Servicekriterien wie die Schnelligkeit und Qualität der Schadensbearbeitung eines Versicherers ab. Die Sieger im Handelsblatt-Ranking liegen dabei auch bei den Maklern ganz vorn. So bieten die Haftpflichtkasse und die NV Versicherungen nach Interpretation der Makler die höchste Qualität (27.3.2025).