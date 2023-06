Das sind die besten Oldtimer-Versicherungen laut Classic Cars

12.6.2023 – In einem aktuellen Versicherungsvergleich der Zeitschrift Classic Cars erwiesen sich OCC und die Huk-Coburg in jeweils zwölf Tarifen als günstigste Anbieter. Belmot legte sechsmal, der HDI fünfmal, die WGV viermal und Herzenssache dreimal das preiswerteste Angebot auf. Mitunter sind die Preisunterschiede zwischen den Akteuren mit bis zu 2.169 Euro gewaltig.

„Mit Oldtimer-Versicherungen können Klassiker-Besitzer viel Geld sparen. Zudem bieten sie einen umfangreichen Schutz“, schreibt die Redaktion der Auto Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe Classic Cars 7/2023.

Die Fachjournalisten haben Versicherungen für Klassiker auf vier Rädern getestet. Insgesamt 726 Tarife von 18 Anbietern kamen auf den Prüfstand.

Tarife für vier verschiedene Oldtimer im Test

In dem Vergleich wurden die Jahresprämien für vier Fahrzeug-Beispiele ermittelt, die alle einen guten Erhaltungszustand (Zustand zwei) aufweisen. Ausgewählt wurden:

als relativ günstiger Oldtimer ein VW Käfer 1200 (Baujahr 1964, Leistung 34 PS, Wert 17.500 Euro),

als mittelpreisiger Auto-Veteran ein Porsche 911 S (Baujahr 1974, Leistung 175 PS, Wert 55.000 Euro),

als teurer Klassiker ein Jaguar E-Type 3.8 Roadster (Baujahr 1963, Leistung 265 PS, Wert 159.000 Euro) und

als Youngtimer ein BMW 525i (Baujahr 1994, Leistung 192 PS, Wert 11.500 Euro).

Durchgespielt wurden jeweils die Beiträge für eine Haftpflicht- und eine Vollkasko-Versicherung sowie eine Allrisk-Deckung. Mit Ausnahme beim Youngtimer wurden ebenso die Kosten abgefragt für die vier Zulassungsarten:

reguläres Kennzeichen,

H-Kennzeichen („H“ steht für historisch; erhalten nur mindestens 30 Jahre alte Fahrzeuge, die weitestgehend im Originalzustand sind oder fachmännisch restauriert wurden),

Saison-Kennzeichen und

rotes 07-Kennzeichen (für mehrere Fahrzeuge bei eingeschränkter Nutzung wie gelegentliche Teilnahme an Veranstaltungen).

Oldtimerbesitzer fährt seit 20 Jahren unfallfrei

Versicherungsnehmer ist in allen Beispielfällen ein 50-jähriger, verheirateter Angestellter. Der Vater eines Kindes wohnt in Köln in einem Einfamilienhaus, parkt seinen Oldtimer in einer Garage und ist seit 20 Jahren unfallfrei unterwegs.

Anbieter, die in einem Fahrzeug-Beispiel die meisten günstigsten Tarife (nach Deckung und Zulassungsart) offerieren, wurden zum Gesamtsieger dieser Kategorie gekürt.

OCC Gesamtsieger beim BMW 5er und …

Das Ergebnis: Beim BMW 5er gewinnt die OCC Assekuradeur GmbH. Die Lübecker legen hier dreimal den günstigsten Tarif auf. So ist eine Allgefahren-Deckung für den Youngtimer mit regulärem Kennzeichen für 184 Euro und mit Saison-Kennzeichen für 108 Euro im Jahr zu haben. Eine Haftpflichtversicherung kostet mit Saison-Kennzeichen jährlich 44 Euro.

Platz zwei geht an die HDI Versicherung AG. Sie liegt beim Vollkasko-Schutz sowohl mit normalem Kennzeichen (105 Euro) als auch mit Saisonkennzeichen (61 Euro) vorne. Rang drei erreicht Belmot, eine Marke der Mannheimer Versicherung AG, durch die günstigste Haftpflicht-Prämie mit normalem Kennzeichen (74 Euro).

… beim Jaguar E-Type

OCC schafft beim teuren Klassiker gleich siebenmal die Poleposition. Und zwar bei den Zulassungsvarianten mit normalem Kennzeichen und mit H-Kennzeichen als Vollkasko (jeweils 699 Euro) und Allrisk (jeweils 797) sowie auch mit Saisonkennzeichen als Vollkasko (408 Euro) und Allrisk (465 Euro). Hinzu kommt der preiswerteste Vollkasko-Tarif bei den 07-Kennzeichen (490 Euro).

Dahinter rangiert die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. mit drei unübertroffen attraktiven Angeboten (Haftpflicht mit normalem Kennzeichen und mit H-Kennzeichen für jeweils 53 Euro sowie Haftpflicht mit Saisonkennzeichen für 31 Euro).

Es folgen Herzenssache. Der Assekuradeur! GmbH (Haftpflicht mit 07-Kennzeichen für 38 Euro) und Belmot (Allrisk mit 07-Kennzeichen für 373 Euro).

Huk-Coburg Gesamtsieger beim Porsche 911

Demgegenüber dominiert die Huk-Coburg beim mittelpreisigen Kulturgut auf vier Rädern. Haftpflicht und Vollkasko sind beim Platzhirsch der Kfz-Versicherer mit regulärem und H-Kennzeichen (jeweils 51 Euro beziehungsweise 261 Euro) und auch beim Saison-Kennzeichen (30 Euro beziehungsweise 152 Euro) am günstigsten.

An zweiter Stelle liegt Belmot (Allgefahren-Deckung mit normalem Kennzeichen für 388 Euro und mit H-Kennzeichen für 388 Euro). Position drei teilen sich Herzenssache (Haftpflicht mit 07-Kennzeichen für 34 Euro), OCC (Vollkasko mit 07-Kennzeichen für 305 Euro) und die WGV-Versicherung AG (Allrisk mit Saison-Kennzeichen für 272 Euro).

Beim VW Käfer teilen sich drei Anbieter den Spitzenplatz

Im Rennen um die günstigste Prämie für den Einsteiger-Oldtimer liegen drei Anbieter gleichauf. Deshalb wurden anstelle eines Gesamtsiegers ein Haftpflicht-, ein Vollkasko- und ein All-Risk-Sieger gekürt.

Haftpflicht-Gewinner ist der HDI (jeweils 47 Euro mit regulärem und mit H-Kennzeichen, 27 Euro mit Saison-Kennzeichen), Vollkasko-Erstplatzierter wird die Huk-Coburg (jeweils 47 Euro, 27 Euro) und als Allrisk-Champion geht die WGV (jeweils 136 Euro, 79 Euro) durchs Ziel.

Beim roten Kennzeichen überzeugen Herzenssache (Haftpflicht für 31 Euro), OCC (Vollkasko für 79 Euro) und Belmot (Allrisk für 83 Euro).

Anbieter legen die Messlatte hoch an

Neben den Testergebnissen beschreibt der Bericht ausführlich die Vorteile von Oldtimer-Versicherungen – und die Haken. Welche Hürden die 18 Anbieter teilweise aufstellen, bevor ein Besitzer eines Schnauferls die Vorzüge einer solchen Police genießen kann, ist in einer Tabelle zusammengefasst.

„Oldtimer-Versicherungen helfen dabei, die Kosten für den Klassiker in Grenzen zu halten. Zudem bieten sie genau den umfangreichen Schutz, den unsere Lieblinge verdienen“, wird Chefredakteur Markus Bach zitiert. Allerdings seien die Preisunterschiede zwischen den Anbietern mit bis zu 2.169 Euro enorm.

Es gebe nicht die eine günstige Versicherung. Ein Vergleich mehrerer Angebote sei ratsam. „Und keine Panik, wenn der Versicherung Ihr Klassiker dann zu jung ist oder Sie damit zu viel fahren wollen: Andere Anbieter setzen die Hürden garantiert niedriger an“, so Bach.

Der Beitrag „Günstige Kombination“ ist in der Ausgabe Classic Cars 7/2023 veröffentlicht. Die Zeitschrift ist als Einzelheft im Handel für 4,90 Euro oder bei Onlinekiosken als E-Paper für 3,49 Euro erhältlich.