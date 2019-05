Cyber-Policen: Riesiges Geschäftspotenzial mit Hindernissen

21.5.2019 – Der Cyber-Markt steckt noch in den Kinderschuhen. Vermittler fürchten das Haftungsrisiko, Versicherer die fehlenden Kalkulationsgrundlagen. Letzterem wollen MSK und E+S mit einem Datenpool beikommen. Auf einer Kundenveranstaltung der Consultingfirma ging es unter anderem um den Preistrend in der Kraftfahrtversicherung und die Reservequalität.

In Deutschland dürften nach Schätzungen von Meyerthole Siems Kohlruss Gesellschaft für aktuarielle Beratung GmbH erst 50.000 Cyber-Policen mit einem Beitragsvolumen von 100 bis 200 Millionen Euro verkauft worden sein. Europaweit dürfte das Aufkommen bei etwa 400 bis 500 Millionen Euro liegen.

„Aber es kommt Bewegung in den Markt“, berichteten Thomas Budzyn von MSK am Montag auf einer Kundenveranstaltung. Die Durchdringung bei den kleinen und mittleren Unternehmen betrage erst fünf Prozent.

Weit entfernt von den Prognosen

Damit sei das aktuelle Marktumfeld in Deutschland noch weit entfernt von Prognosen. Beispielsweise hatte die KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft 2017 für den Cyber-Markt ein Wachstum von bis zu 26 Milliarden Euro bis zum Jahr 2036 vorausgesetzt (VersicherungsJournal 9.2.2017).

Nach Aussagen des Mathematikers Budzyn liegen die verkauften Stückzahlen bei manchen Anbietern unter der Erwartung. Teilweise dauere es überraschend lange zwischen Angebot und Abschluss. Eine der Herausforderungen läge in der Vermittlerschaft. Hier zögerten viele noch im Hinblick auf ihre eigenen IT-Kompetenzen und hinsichtlich der Beratungshaftung.

Ein weiteres Problem ist Silent Cyber beziehungsweise non-affirmative Cyberrisiken. Dabei geht es um klassische Schadenversicherungen, in denen eine Deckung für Cyberrisiken nicht explizit ein- oder ausgeschlossen worden ist.

Viele Fragen der Bafin

Thomas Budzyn (Bild: Lier)

Während die britische Finanzaufsicht bereits 2016 konkrete Anforderungen zur Handhabung dieser Risiken gestellt habe, richte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) ihr Augenmerk erst jetzt verstärkt auf das Thema.

Inzwischen würden die Versicherer mit einem dreiseitigen Fragenkatalog zu ihren Silent Cyber befragt. „Wir sind überrascht, wer von unseren Mandanten befragt wird und was gefragt wird“, so Budzyn.

So müssten die Versicherer beispielsweise beziffern, wie viele Verträge Silent-Cyber-Risiken beinhalten, und ob sich das Unternehmen im Rahmen seines Risiko- und Solvenzsystems Orsa mit der Thematik auseinandersetzt.

„Da wird tief gebohrt“, so der Mathematiker. Kraftfahrtversicherer müssten beispielsweise beantworten, wie sie vorgesorgt hätten, wenn elektronische Fahrsicherheits- und Türöffnersysteme gehackt würden. Der Aufsicht gehe es auch darum, ob die Versicherer genügend Know-how in Sachen IT vorhielten.

Hohes Änderungsrisiko

Michael Behnes (Bild: Lier)

Im Weiteren stellte Michael Behnes von MSK den zusammen mit der E+S Rückversicherung AG als Komplettpaket entwickelten Cyber-Tarif vor. Dieser besteht wie andere Produkte im Markt aus Absicherungen für Eigen- und Drittschäden sowie dem Ersatz der Servicekosten.

Da das Änderungsrisiko in Cyber als hoch eingeschätzt wird, bedarf es einer „granularen Datenerfassung“, so Behnes.

Der Rückversicherer und die Beratungsgesellschaft sowie weitere Interessierte versuchen daher, einen Datenpool aufzubauen. In diesen fließen auch die Ergebnisse von IT-Spezialisten und die Evaluation externer Risikobewertungen.

Damit sollen einzelne Gefahrenkomponenten besser eingeschätzt werden und somit zu einem professionellen Pricing in dem Markt beitragen.

Für den Wettbewerb in der Kraftfahrt-Versicherung gerüstet

Ralf Assenmacher (Bild: Lier)

Bei den deutschen Kraftfahrtversicherern sind nach weiteren MSK-Untersuchung rund ein Drittel der bilanzierten Rückstellungen Überreservierungen beziehungsweise stille Reserven.

Tendenziell seien Versicherer in der Rechtsform VVaG mit durchschnittlich 35 Prozent überreserviert und Aktiengesellschaften mit knapp 30 Prozent. Hinsichtlich des Volumens seien große Anbieter mit rund 45 Prozent deutlich stärker überreserviert als kleine (25,7 Prozent) oder mittlere (32,8 Prozent). Auch diese Studie ist in Kooperation mit der E+S Rückversicherung AG entstanden.

Nach Schätzungen der Aktuare Ralf Assenmacher und Adrian Engels könnten die stillen Reserven die Schadenquoten einzelner Anfalljahre im Rahmen der Schadenabwicklung um zwölf bis 13 Prozentpunkte reduzieren. Aus einer bilanziellen Schadenquote mit stillen Reserven von zu Beginn 90 Prozent könnte daraus eine endabgewickelte Schadenquote von 77 bis 78 Prozent werden, rechneten sie vor.

Prämienrückgang seit Jahresanfang

Adrian Engels (Bild: Lier)

Ihrer Beobachtung zufolge deuteten die Marktzahlen vom Jahresbeginn 2019 darauf hin, dass die Prämie erstmals seit 2010 wieder zurückgeht. Für die Kraftfahrt-Haftpflicht rechnen sie mit einem Minus von 0,2 Prozent, für Kasko mit 0,1 Prozent. Bei den Ergebnissen erwarten die Aktuare einen Rückgang beim abgewickelten versicherungs-technischen Ergebnis von 4,3 Prozent (Schätzungen für 2018) auf 2,1 Prozent.

Die Berater weisen darauf hin, dass die Branche die Verlustjahre 2007 bis 2013 immer noch nicht ausgeglichen haben. Seinerzeit wurden rund 8,4 Milliarden Euro Defizit eingefahren. Dem gegenüber sind zwischen 2014 und voraussichtlich 2019 erst 4,3 Milliarden Euro Gewinn erzielt worden.

Dass die Versicherer erneut in einen Preiskampf einsteigen, erwarten Assenmacher und Engels eher nicht. Die rasante Kostensteigerung der letzten Jahre bei Ersatzteilen und damit der Anstieg des Schadenbedarfs pro Versicherungspolice sprechen ihrer Meinung nach dagegen.