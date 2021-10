Corona-Zuschlag in der privaten Pflegepflicht kommt

5.10.2021 – Versicherte ohne Beihilfeanspruch müssen 2022 knapp 41 Euro mehr im Jahr für ihre private Pflege-Pflichtversicherung bezahlen. Der Grund: Die privaten Krankenversicherer führen vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 befristet einen Corona-Zuschlag ein. Dieser soll die Mehrausgaben durch den gesetzlichen Pflegerettungsschirm decken. Versicherte der sozialen Pflegeversicherung sind davon nicht betroffen.

Die Corona-Pandemie hat in der privaten Pflege-Pflichtversicherung (PPV) 2020/21 zu „echten“ Mehrausgaben von rund 480 Millionen Euro geführt, rechnet der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) auf seiner Internetseite vor. Zur Finanzierung wird für 2022 ein Corona-Zuschlag erhoben.

Hälfte zahlt der Chef

Der Zuschlag werde befristet vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 auf den monatlichen Beitrag in der PPV erhoben. Für Versicherte ohne Beihilfeanspruch beträgt der Corona-Zuschlag nach Verbandsangaben 3,40 Euro pro Monat. Dies bedeute eine Mehrbelastung von insgesamt knapp 41 Euro.

Bei Arbeitnehmern übernimmt der Arbeitgeber die Hälfte des Zuschlags. Laut Verband beträgt der monatliche Zuschlag für Versicherte mit Beihilfeanspruch 7,30 Euro. Die gesamte Zusatzbelastung belaufe sich damit auf 88 Euro. Der monatliche Corona-Zuschlag gilt laut Gesetz „über die Prämie hinaus“ – und wird somit auch über den Höchstbeitrag hinaus erhoben. Gleiches gilt für die Höchstbeitrags-Begrenzung für Ehegatten und Lebenspartner.

Dass Beamte besonders Kasse gebeten werden, liege an den gesetzlichen Vorgaben, wonach die Kosten des Pflege-Rettungsschirms nach der Zahl der Leistungsempfänger zu verteilen sind. In der privaten Pflegepflicht seien etwa 75 Prozent der Leistungsempfänger in der Tarifstufe der Beihilfe-Empfänger, weshalb sie den größten Teil der Corona-Mehrausgaben stemmen müssen.

Wen der Zuschlag betrifft

Die Beihilfe übernehme normalerweise 70 Prozent der Pflegekosten. Am Corona-Zuschlag sei die Beihilfe aber nicht beteiligt, so der Verband. Deshalb entfalle der Zuschlag vollständig auf die Versicherten.

Laut PKV-Verband sind vom Zuschlag betroffen:

alle „Normalversicherten“ in der PPV sowohl mit als auch ohne Beihilfeanspruch,

Studentinnen und Studenten ebenso wie Fach- und Berufsschülerinnen und -schüler sowie Praktikantinnen und Praktikanten, die nicht beitragsfrei mitversichert sind,

Anwartschaften, in denen Alterungsrückstellungen gebildet werden (sogenannte große Anwartschaften),

beitragspflichtige Kinder (mit eigenem Einkommen zum Beispiel aus Waisenrente).

Tests, Schutzausrüstung, mehr Personal

Zur Finanzierung von pandemiebedingten Mehrausgaben hatte der Gesetzgeber einen Rettungsschirm für die Pflege eingeführt. Der bis zum Jahresende 2021 verlängerte Pflegerettungsschirm (§ 150 SGB XI) finanziert außerordentliche Aufwendungen der Pflege-Einrichtungen im Zusammenhang mit der Pandemie.

Unter anderem geht es um einen Ausgleich für die Minderbelegung von Pflegeeinrichtungen während der Pandemie, zusätzliche Personalaufwendungen, die Schutzausrüstung des Pflegepersonals sowie die Coronatests. Die gesetzliche Pflegepflicht erhält dafür einen Steuerzuschuss von einer Milliarde Euro.

Trotz der Erhebung des Corona-Zuschlags sei der Beitrag der PPV für die allermeisten Versicherten noch günstiger als in sozialen Pflegeversicherung (SPV), so der Verband. Privatversicherte ohne Beihilfeanspruch zahlten 2022 inklusive Zuschlag durchschnittlich 77 Euro im Monat und Beihilfe-Empfänger 51 Euro. Dagegen koste der Beitrag in der SPV einen angestellten, kinderlosen Durchschnittsverdiener 114 Euro.