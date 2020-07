Corona-Impfungen: Wer die Kosten trägt

27.7.2020

Das Rennen um einen Impfstoff gegen Covid-19 ist in vollem Gange, wie Medienberichte zeigen. Unklar ist zwar noch, wann er zur Verfügung steht, dennoch steht das Verfahren für die Aufnahme in den Regelleistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) fest. Seit dem 1. April 2007 sind Schutzimpfungen Bestandteil dieser Aufstellung.

Voraussetzung für die Aufnahme in den GKV-Katalog ist eine Empfehlung der beim Robert-Koch-Institut (RKI) ansässigen Ständigen Impfkommission (Stiko). Auf Basis ihrer Empfehlungen legt der Gemeinsame Bundesauschuss die Einzelheiten zur Leistungspflicht der GKV in der Schutzimpfungs-Richtlinie fest.

Wie der Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) auf Nachfrage mitteilte „arbeitet die Stiko bereits an Kriterien zur Empfehlung der Corona-Impfung.[…] Angesichts der Pandemie ist die Stiko vom normalen Verfahren abgewichen und beschäftigt sich schon jetzt mit einer Empfehlung für die potenziellen Vakzine“.

Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. spricht bereits eine Empfehlung an seine Mitglieder aus: „Der PKV-Verband geht davon aus, dass sich die PKV-Unternehmen bei Vorliegen eines anerkannten Sars-CoV-2-Impfstoffs bei der Kostenerstattung an den Empfehlungen der Stiko des RKI orientieren, so wie das bereits heute bei Schutzimpfungen in vielen Tarifen der Fall ist.“