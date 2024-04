Bundesbeamte erhalten mindestens 2.000 Euro Pension

29.4.2024

Die Mindestversorgungsbezüge von Beamten des Bundes im Ruhestand betragen seit dem 1. März dieses Jahres ohne Familienzuschlag 2.062,91 Euro, mit halbem Familienzuschlag 2.118,02 Euro und mit vollem Familienzuschlag 2.173,13 Euro. Dies geht aus einer aktuellen Antwort der Bundesregierung auf eine große Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervor.

Hierbei handele es sich nach Aussagen des Bundesministeriums des Innern und für Heimat um Bruttobezüge, also um Beträge vor Abzug der Lohnsteuer, heißt es. Beiträge, die an die Kranken- und Pflegeversicherung geleistet werden, seien unberücksichtigt. Nachzulesen sind die Aussagen in der Drucksache 20/11165 des Deutschen Bundestages.

An gleicher Stelle wird berichtet, dass der durchschnittliche Rentenzahlbetrag im Altersrentenbestand vor Abzug der Lohnsteuer sowie Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen am 31. Dezember 2022 bei 1.054 Euro pro Monat lag.

Das Alterseinkommen sei ein Ergebnis der gesamten Lebensbiografie einer Person. Ob für den Einzelnen am Ende des Erwerbslebens Altersarmut drohen könnte, hänge von einer Vielzahl höchst individueller Einflüsse ab, wird berichtet.

„Der beste Schutz vor Altersarmut sind eine gute Ausbildung, durchgehende Erwerbsbiografien mit guten Löhnen und Gehältern und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Absicherung durch die gesetzliche Rentenversicherung, flankiert durch die betriebliche und private Zusatzvorsorge. Es geht also zuallererst um die Prävention von Altersarmut schon früh im Lebensverlauf“, so der Wortlaut. Diesen Ansatz verfolge auch die geplante Altersvorsorgepflicht für Selbstständige.