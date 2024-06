Bund der Versicherten sucht das schlechteste Versicherungsprodukt des Jahres

12.6.2024 – Die Nominierten für die diesjährige Auflage des Negativpreises „Versicherungskäse des Jahres“ stehen fest. Dazu gehören der „Akkuschutz für E-Bikes“ von Wertgarantie, der „DFV-KombiSchutz“ und die „Nachhilfe-Versicherung“ der Astra.

Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) zeichnet in diesem Jahr zum zehnten Mal das aus seiner Sicht schlechteste Versicherungsprodukt aus. Gradmesser für den „Versicherungskäse des Jahres“ sind mangelnde Transparenz, lückenhafte und nicht nachvollziehbare Leistungen, zu hohe Beiträge oder ein zweifelhafter Nutzen.

In der diesjährigen Endausscheidung

Am Mittwoch hat die Jury die drei Produkte und Versicherungsgesellschaften benannt, die es in die diesjährige Endausscheidung „geschafft“ haben. Die endgültige Entscheidung wird am 28. Juni, dem Tag der Versicherungen, veröffentlicht.

Zur Jury gehören neben Sandra Klug von der Verbraucherzentrale Hamburg (VZHH) auch Dr. Achim Tiffe (Rechtsanwalt in der Kanzlei Juest & Oprecht und Vereinsmitglied beim Institut für Finanzdienstleistungen e.V. (IFF)), Britta Langenberg (Expertin Vorsorge und Versicherungen der Bürgerbewegung Finanzwende) sowie der Versicherungsberater Alexander Beurmann (Geschäftsführer der Falken Sammer Deppner GmbH & Co. KG).

In diesem Jahr können wie bei der Premiere im Vorjahr (VersicherungsJournal 6.6.2023) auch Verbraucher ihren eigenen Favoriten küren. Zur Online-Abstimmung für den Publikumspreis gelangen interessierte über diesen Link. Teilgenommen werden kann bis zum 26. Juni 2024.

Kandidat Nummer eins: „Akkuschutz für E-Bikes“ von Wertgarantie

Nominiert wurde zum einen das Produkt „Akkuschutz für E-Bikes“ der Wertgarantie SE. Die Verbraucherschutzorganisation moniert unter anderem eine lange Ausschlussliste. Auch wenn elektrifizierte Drahtesel nicht günstig seien, sei dies kein Grund für eine Versicherungsdeckung gegen Verschleiß. Denn eine solche Batterie könne „auch mal schnell 80.000 Kilometer halten“.

Auch dürfe nicht übersehen werden, „dass auch der Versicherer in diesem Vertrag ein ordentliches Kündigungsrecht hat und somit das perfekte Werkzeug, sich von alten und schlechten Akkus/ Risiken rechtzeitig vor dem Leistungsfall zu trennen“.

Zweiter Kandidat: „DFV-KombiSchutz“ der Deutschen Familienversicherung

Ebenfalls Chancen auf den „Versicherungskäse 2024“ hat der „DFV-KombiSchutz“ der DFV Deutschen Familienversicherung AG. Die Juroren heben hervor, dass der Anbieter die Offerte „ohne Scheu als ‚Alles-Drin-Paket‘ mit ‚sechs der wichtigsten Versicherungen überhaupt für die ganze Familie‘ – und das zu einem ‚unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis‘“ bewerbe.

Der BdV erläutert: „Drin steckt allerdings eben nicht ‚alles‘, sondern bloß ein Klassiker der Branche: ein Paket aus einer Privathaftpflicht und vielen anderen Sachversicherungen vom Unfall- bis hin zum Glasschutz. Mal nützlich, mal eher nicht. Solche Pakete sind vor allem eine Mischkalkulation des Versicherers und nicht passgenau auf den Kundenbedarf zugeschnitten.“

Für Familien mit begrenztem Budget gebe es Besseres als dieses Versicherungsbündel, zumal Rosinenpicken nicht erlaubt sei. Weiterer Kritikpunkt: „Gekündigt werden kann der Schutz für immerhin knapp 480 Euro im Jahr nämlich – genau – auch nur im Paket.“

Kandidat drei: „Nachhilfe-Versicherung“ der Astra Versicherung

Drittes nominiertes Produkt ist die „Nachhilfe-Versicherung“ der Astra Versicherung AG. Mit dem Angebot könne der Wunsch, seine Kinder gegen schlechte Schulnoten zu versichern, nicht erfüllt werden.

Vielmehr leiste die Offerte für 29,99 Euro Jahresprämie lediglich einen Betrag von 400 beziehungsweise 600 Euro je nach Dauer für pädagogische Leistungen während eines Krankenhausaufenthalts oder einer längeren Krankenhausphase. Bei Kindern unter 14 Jahren würden zudem für das sogenannte Rooming-in 50 Euro pro Tag gezahlt, so der BdV zum Leistungsumfang.

Die Juroren kritisieren: „Wenn ein Kind krank ist, geht es in erster Linie um Genesung. Nicht um den schulischen Erfolg. Ist es länger krank, bestehen auch in dieser Zeit die Schulpflicht und das Recht auf Beschulung. Dies wird über die Krankenhäuser geregelt, auch eine Beschulung zu Hause und über ein mobiles Klassenzimmer ist möglich. Rooming-in ist über die Krankenkassen bei kleineren Kindern mitversichert.“

Bisherige Preisträger des „Versicherungskäse des Jahres“

Bei der Premiere des Wettbewerbs hatte die Allianz Versicherungs-AG den Negativpreis für ihr Versicherungsprodukt „Rund um den Arenabesuch“ erhalten (30.9.2015). Weitere Preisträger waren die Axa Lebensversicherung AG für ihre „Relax Rente“ (22.4.2016) und das Produkt „Ideal KrebsAirbag“ (13.3.2017) der Ideal Lebensversicherung a.G. (8.5.2017).

Vor fünf Jahren hatte die Jury den Negativpreis an die „Schülerversicherung“ (Medienspiegel 17.1.2018) der Württembergischen Gemeinde-Versicherung a.G. und der BGV-Versicherung AG vergeben (16.4.2018, 16.10.2018, Medienspiegel 13.6.2019). Ein Jahr darauf erhielt „Prosperity – WohlstandsVorsorge“ der Liechtenstein Life Assurance AG (Medienspiegel 25.1.2019) die Auszeichnung (8.4.2019).

Danach hatte der BdV „Mein Plan Kids“ der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) (30.6.2020) und die „Kredit-Lebensversicherung“ der Targo Lebensversicherung AG (29.3.2021) zum „Versicherungskäse des Jahres“ gekürt. Vor zwei Jahren traf es dann die „Kidspolice“ von Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG und Ergo Life S.A. (1.4.2022, 1.4.2022).

Im vergangenen Jahr vergab die Jury den Negativpreis an „Easy All@home“ der Helvetia Versicherungen. Der Publikumspreis ging an „Advigon.Krebs-SCHUTZ“ der Advigon Versicherung AG (29.6.2023).