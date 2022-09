BU-Versicherung: Geht es auch ohne Gesundheitsfragen?

26.9.2022 – Bei Gesundheitsfragen muss alles angegeben werden, wonach der Versicherer in Textform fragt. Um dabei Ärger zu vermeiden, ist es angebracht, dem Sinn der Fragen zu folgen und nicht dem Wortlaut. Bei der Einsicht einer Krankenakte sind Gefälligkeitsdiagnosen ein Problem. Letztendlich muss dem Risikoprüfer alles eindeutig und entscheidungsreif vorgelegt werden. Fairness gegenüber dem Versicherer bedeutet auch Fairness gegenüber dem Vermittler und Kunden, schreibt Philip Wenzel in seinem Gastbeitrag. Der Text ist ein Auszug aus einem kürzlich gehaltenen Vortrag des Biometrie-Experten.

Wenn ein Vermittler ohne juristisches Staatsexamen etwas über Gesundheitsfragen schreibt, ist das selbstverständlich mit Vorsicht zu genießen. Allerdings sagt selbst der Volljurist bei jeder Frage, es käme auf den Einzelfall an. Deshalb erlaube ich mir hier, logisch herzuleiten, worauf bei Gesundheitsfragen zu achten ist, um möglichst rechtssicher ein gutes Votum beim Versicherer zu erreichen.

Alles angeben, wonach der Versicherer in Textform fragt

Philip Wenzel (Bild: Doris Köhler)

Vorab sei gesagt, dass ich Gesundheitsfragen gutheiße und vereinfachten Gesundheitsprüfungen skeptisch gegenüberstehe. Denn Gesundheitsfragen halten das Kollektiv in den ersten Jahren sauber und vermeiden eine Häufung von Schadenfällen. Es geht also darum, die bestmögliche Lösung für den Einzelnen zu finden, ohne dabei alle anderen im Kollektiv zu gefährden.

Der Spielraum ist hier relativ gering, denn grundsätzlich muss alles angegeben werden, wonach der Versicherer in Textform fragt. Nicht anzugeben sind lediglich Bagatellerkrankungen, also Erkrankungen, die jeder einmal hat und die von alleine folgenlos ausheilen.

Darüber hinaus müssen Ergebnisse eines Gentests nur dann angegeben werden, wenn mehr als eine Jahresrente von 30.000 Euro oder eine Versicherungssumme von 300.000 Euro versichert werden soll. Wenn der Interessent aber bereits Beschwerden hatte, die auf den festgestellten Gendefekt hinweisen, dann muss er dies dennoch erwähnen.

WERBUNG

Auf den Abfragezeitraum achten

Alles, was unter das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz fällt, ist ebenfalls nicht aufzuführen oder darf elegant umgangen werden. So ist es zum Beispiel vollkommen in Ordnung, bei einer schwangeren Frau einfach das Gewicht, das sie vor der Schwangerschaft hatte, anzugeben. Selbstverständlich muss man darauf hinweisen, dass es nicht das aktuelle Gewicht ist. Aber dieses muss wegen des AGG nicht angegeben werden.

Wichtig ist, auf den Abfragezeitraum zu achten. Wenn Erkrankungen außerhalb dieses Zeitraums ausheilen, dann muss man sie nicht aufführen. Aber alles, was bestehen bleibt, muss auch dann angegeben werden, wenn es schon längere Zeit nicht mehr zu Beschwerden geführt hat. Klassiker ist hier die Skoliose, die mal in der Jugend festgestellt wurde. Sie heilt in der Regel nicht aus.

Wenn eine bestehende Erkrankung aber behandlungs- und beschwerdefrei ist, dann steht einer normalen Annahme nicht unmittelbar etwas im Weg.

Ich persönlich will keinen Ärger, weshalb ich dem Sinn der Fragen folge und nicht dem Wortlaut.

Dem Sinn der Fragen folgen und nicht dem Wortlaut

Was die Auslegung von Gesundheitsfragen anbelangt, kommt es darauf an, ob man am Ende Recht haben will und das auch vor Gericht durchsetzen würde oder ob man einen Versicherungsschutz haben will, der später keinen Ärger macht.

Ich persönlich will keinen Ärger, weshalb ich dem Sinn der Fragen folge und nicht dem Wortlaut. Wenn ein Versicherer nur nach längeren Aufenthalten im außereuropäischen Ausland fragt, dann würde ich dennoch angeben, wenn der Kunde dauerhaft in die Ukraine ziehen will. Auch wenn er nach Österreich zieht, würde ich das vorher anfragen. In den seltensten Fällen gibt es hier ein Problem.

Im Extremfall ließe sich dann darüber streiten, ob ein Kunde, der erst 13 Tage krankgeschrieben ist, heute noch schnell abschließen kann, wenn in den Gesundheitsfragen nach 14 Tagen gefragt wird.

Vielleicht bin ich da zu vorsichtig, aber die Bundestagsdrucksache 16/3945 sagt sehr eindeutig, dass im Falle von Arglist auch anzugeben ist, wonach der Versicherer nicht gefragt hat. Ein guter Anwalt kann hier vor Gericht argumentieren, dass der Versicherer ja absichtlich nicht nachfragt, um sich Geschäft einzuholen. Deshalb muss er das Risiko tragen, dass einer das ausnutzt. Da steht der Schutz aber die ersten zehn Jahre auf tönernen Füßen.

An sich muss der Versicherer entscheiden, was wichtig ist und was nicht.

Größtes Problem bei jeder Krankenakte sind Gefälligkeitsdiagnosen

Mit der Anzeigepflicht ist das eh so ein Thema. Ich persönlich versuche in erster Linie, mich zu enthaften, da ich nie weiß, ob der Kunde mich nicht anlügt, um eine Absicherung zu bekommen. Es ist aber nicht meine Aufgabe zu überprüfen, ob der Kunde mich anlügt. Ich muss also nicht die Krankenakte einholen und überprüfen, ob alles angegeben ist, was abgerechnet ist.

Umgekehrt muss ich, wenn ich die Akte gesehen habe, alles angeben, das drin steht. Wer sich traut, darf Bagatellerkrankungen rausnehmen. Aber an sich muss der Versicherer entscheiden, was wichtig ist und was nicht.

Und das größte Problem bei jeder Akte sind die Gefälligkeitsdiagnosen. Das sind Abrechnungen, die nicht wahr sind, die aber der Arzt oft zugunsten des Kunden vorgenommen hat. Manch einer spricht von Abrechnungsdiagnosen. Vielleicht wollte da ein Arzt mal freundlich sein und hat dann eine Krankheit abgerechnet, damit der Kunde einen Tag länger Urlaub hat oder nach der Kündigung nicht mehr zu seiner alten Arbeit muss.

Auch wenn diese Diagnosen offensichtlich falsch sind, müssen wir sie angeben und erklären. Und die Erklärung muss glaubhaft sein.

Das größte Problem bei jeder Akte sind die Gefälligkeitsdiagnosen.

Im Leistungsfall kommt’s raus

Wenn man die Akte nicht einholt, dann kommt das mit den Gefälligkeitsdiagnosen im Leistungsfall raus. Das ist grundsätzlich schon einmal schlecht. Allerdings muss der Versicherer bei einer Ablehnung der Leistung beweisen, dass der Kunde von der Abrechnung wusste. Und das ist eigentlich nur bei Krankschreibungen, Medikamenten oder stationärem Aufenthalt möglich.

Die Akte sollte also nur dann zwingend eingeholt werden, wenn der Kunde von einer Krankschreibung weiß, die ihm der Arzt aus Gefälligkeit ausgestellt hat. Da steht dann eine Abrechnung dahinter, die erklärt werden muss.

Dem Risikoprüfer muss alles eindeutig und entscheidungsreif vorgelegt werden.

In den Risikoprüfer hineindenken

Wenn ein Vermittler ein besseres Ergebnis erreichen möchte, muss er sich eigentlich nur in einen Risikoprüfer hineindenken. Denn der muss immer vom Schlimmsten ausgehen. Deshalb muss ihm alles eindeutig und entscheidungsreif vorgelegt werden.

Nutzt der Kunde beispielsweise ein Asthmaspray, dann hilft der Hinweis, er nehme es nur „bei Bedarf“, nicht weiter. Denn das kann mehrmals täglich sein. Wenn dem Risikoprüfer aber mitgeteilt wird – sofern es wahr ist –, dass das Asthmaspray zuletzt vor vier Jahren benutzt wurde und der Antragsteller es sich für den Notfall weiterhin verschreiben lässt, dann ist es durchaus möglich, dass der Versicherer auf die Ausschlussklausel verzichten kann.

Auch der „Skiunfall 2018, folgenlos ausgeheilt“ wird dem Risikoprüfer nicht gefallen. Denn wir wissen nicht, was überhaupt passiert ist. War es das Knie, der Arm, der Kopf? Oder nur ein gestauchter Daumen? Hier kann es sein, dass die Unfallfolgen vielleicht nicht mehr behandelt werden müssen, aber das Aneurysma im Kopf und die Arthrose im Knie bestehen derzeit beschwerdefrei.

Es ist zielführend, wenn wir Vermittler uns fair gegenüber dem Versicherer verhalten.

Fair gegenüber dem Versicherer verhalten

Wenn der Versicherer alle Informationen vorliegen hat und nun entscheidet, dass ein Zuschlag oder eine Klausel notwendig ist, dann ist es noch nicht vorbei. Denn Klausel und Zuschlag wollen nur das Risiko des Versicherers begrenzen.

Es einzugrenzen geht manchmal auch, wenn eine kürzere Laufzeit gewählt, auf Dynamik oder Nachversicherungs-Garantien verzichtet oder mit einer niedrigeren Rente gestartet wird. Was dann im Einzelfall sinnvoll ist, kommt immer darauf an, wie der Anwalt sagen würde.

Unterm Strich hilft es eben, dem Risikoprüfer alles nachvollziehbar und entscheidungsreif zu präsentieren. Ich persönlich halte es für zielführend, wenn wir Vermittler uns hier fair gegenüber dem Versicherer verhalten, weil wir im Leistungsfall dann ja auch fair behandelt werden wollen.

Wie Philip Wenzel den Einfluss der Corona-Pandemie auf die Berufsunfähigkeits-Versicherung einschätzt, schildert er im aktuellen VersicherungsJournal Podcast (VersicherungsJournal 22.9.2022). Was eine effektive Voranfrage für eine BU-Versicherung ausmacht, darüber klären zwei Risikoprüfer in einer früheren Podcast-Ausgabe auf (7.1.2021).