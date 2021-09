BU-Versicherte geht leer aus wegen arglistiger Täuschung

27.9.2021 – Eine künftige Versicherungsnehmerin hat in einem Antragsformular auch Beeinträchtigungen anzugeben, die noch keinen Krankheitswert darstellen. Das gilt zumindest dann, wenn diese nicht offenkundig belanglos sind oder alsbald vergehen. Die Verharmlosung von über Jahre hinweg bestehenden chronischen Schmerzen und Erkrankungen mit häufigen Arztbesuchen indiziert auf jeden Fall ein arglistiges Verhalten der Antragstellerin. So entschied das Oberlandesgericht Dresden in einem Beschluss vom 29. April 2021 (4 U 2453/20).

Die Klägerin hatte bei dem beklagten Versicherer eine Berufsunfähigkeits-Versicherung abgeschlossen. Nachdem der Versicherer im Rahmen eines Leistungsfalls festgestellt hatte, dass die Versicherte bei Vertragsabschluss mehrere Gesundheitsfragen offensichtlich falsch beantwortet hatte, trat er wegen arglistiger Täuschung von dem Vertrag zurück.

Das wollte die Frau nicht akzeptieren. Denn als wirklich krank im Sinne der Gesundheitsfragen habe sie sich in dem Zeitraum, der im Antrag abgefragt worden war, nicht empfunden. Sie verklagte ihren Anbieter daher auf Fortführung des Vertrages.

Dies hatte keinen Erfolg. Ebenso wie zuvor das Landgericht Dresden, hielt auch das in Berufung mit dem Fall befasste Oberlandesgericht der Stadt die Vertragsanfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung für gerechtfertigt.

Etliche Male medizinisch versorgt

Eine Antragsfrage hatte erkundet, ob die Antragstellerin in den letzten fünf Jahren von Ärzten oder Behandlern beraten oder untersucht worden sei und ob sie sich während dieser Zeit in stationärer oder ambulanter Krankenhausbehandlung befunden habe. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hatte die Klägerin diese mit „Nein“ beantwortet.

Tatsächlich war sie aber etliche Male in ärztlicher Behandlung gewesen. So wurde sie zum Beispiel wegen Schmerzen im Oberbauch zunächst in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingewiesen, um danach stationär behandelt zu werden.

Das hatte die Frau dem Versicherer jedoch ebenso verschwiegen wie eine Schmerzbehandlung wegen eines Schulter-Arm-Syndroms und eine seit Jahren andauernde Verordnung von Tabletten wegen Magenproblemen.

Arglistiges Verschweigen krankheitsbedingter Behandlungen

Dieses und das Verschweigen weiterer krankheitsbedingter Behandlungen hielten die Richter für arglistig. Die Voraussetzung für Arglist sei, „dass der Versicherungsnehmer gefahrerhebliche Umstände kennt, sie dem Versicherer wissentlich verschweigt und dabei billigend in Kauf nimmt, dass der Versicherer sich eine unzutreffende Vorstellung über das Risiko bildet und dadurch in seiner Entscheidung über den Abschluss des Versicherungsvertrages beeinflusst werden kann“.

Ein künftiger Versicherungsnehmer habe die in einem Antrag gestellten Gesundheitsfragen grundsätzlich erschöpfend zu beantworten. Er dürfe sich bei seiner Antwort daher weder auf Krankheiten von erheblichem Gewicht beschränken, noch sonst eine wertende Auswahl treffen und vermeintlich weniger gewichtige Gesundheits-Beeinträchtigungen verschweigen.

Daher müsse er auch solche Gesundheitsstörungen offenbaren, die noch keinen Krankheitswert hätten. „Denn die Bewertung der Gesundheits-Beeinträchtigung ist Sache des Versicherers.“ Eine Offenbarungspflicht bestehe nur dann nicht, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen offenkundig belanglos sind oder damit gerechnet werden kann, dass sie alsbald vergehen.

Eindeutiger Täuschungsvorsatz

Allein die starke Verharmlosung ihrer über Jahre hinweg chronischen Schmerzen würde ein Indiz für die Annahme einer Arglist der Klägerin darstellen. Ihre Einschätzung, dass es sich dabei eher um Befindlichkeits-Störungen und nicht um eine Krankheit gehandelt habe, sei durch die Behandlungsunterlagen widerlegt worden.

Den Einwand der Versicherten, dass sie geglaubt habe, dass gewöhnliche Arztvorstellungen und Befindlichkeiten nicht anzugeben seien, sondern nur bestehende konkrete Erkrankungen, ließen die Richter ebenfalls nicht gelten. Denn der widerspreche dem eindeutigen Wortlaut der Antragsfragen.

Deren Verständnis könne von der Frau ohne Weiteres erwartet und verlangt werden. Sie sei schließlich als „Sekretärin der Geschäftsleitung“ tätig.

Die Tatsache, dass sich die Klägerin bei Antragstellung trotz ihrer chronischen Leidensgeschichte als vollkommen gesund dargestellt und zuvor aufgetretene Beschwerden heruntergespielt habe, spreche eindeutig für einen Täuschungsvorsatz. Die Richter hielten ihre Klage daher für unbegründet.