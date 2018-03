BU-Versicherer freuen sich über Auszeichnungen

16.3.2018 – Aachenmünchener, Ergo, HDI, Nürnberger, Stuttgarter, Swiss Life und Zurich Deutscher Herold haben im aktuellen Berufsunfähigkeits- (BU-) Unternehmensrating von Franke und Bornberg die Höchstnote erzielt. Assekurata Solutions hat die Alte Leipziger, die Cosmos und den Volkswohl Bund für deren faire BU-Leistungsregulierung ausgezeichnet. Laut GDV werden 77 Prozent der BU-Leistungsanträge bewilligt.

WERBUNG

An der 14. Auflage des Unternehmensratings zur Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung der Franke und Bornberg GmbH haben die folgenden sieben Anbieter teilgenommen:

Das waren die gleichen Unternehmen wie in den Vorjahren (VersicherungsJournal 23.2.2017, 26.2.2016, 16.2.2015).

Alle sieben geprüften Versicherer erhielten wiederum die Höchstnote „FFF“. Voraussetzung für die Höchstnote sind „hervorragende“ Ergebnisse in mindestens zwei von drei Teilkriterien sowie im dritten mindestens ein „sehr gut“.

So wurde bewertet

In das Rating ging mit 50 Prozent Gewichtung die „Stabilität des BU-Geschäfts“ ein und mit jeweils 25 Prozent die „Kundenorientierung in der Angebots- und Antragsphase“ sowie die „Kundenorientierung in der Leistungsregulierung“. Details zur Methodik können in den Bewertungsgrundlagen nachgelesen werden.

Nach Angaben des Analysehauses stellen die untersuchten Versicherer „umfangreiche und detaillierte Informationen bereit. Zusätzlich erheben die Experten von Franke und Bornberg vor Ort weitere Daten. Ihre Stichprobe umfasst je Unternehmen mindestens 100 Leistungsfälle, die anonymisiert ausgewertet werden“.

Zudem beleuchte das Rating nicht nur die Vergangenheit, sondern lasse durch die Analyse von Annahmeprüfung, Regulierungspraxis oder Controlling auch Schlussfolgerungen auf die Zukunftsfähigkeit von BU-Versicherern zu. Auf dieser Internetseite stehen die Ratingergebnisse aller untersuchten Anbieter zum Download bereit.

Siegel für faire BU-Leistungsregulierung

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die Cosmos Lebensversicherungs-AG und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. sind von der Assekurata Solutions GmbH zum zweiten Mal für ihre „Fairness in der BU-Leistungsregulierung“ ausgezeichnet worden. Mit dem Siegel werde den Gesellschaften eine transparente, kundenorientierte und kompetente Vorgehensweise bei der Leistungsregulierung in der Berufsunfähigkeits- (BU) Versicherung bescheinigt, so das Ratinghaus.

Die Alte Leipziger habe ihren Leistungsprüfungs-Prozess in den vergangenen Jahren noch weiter auf den Kunden ausgerichtet und beispielsweise das sogenannte Tele-Claiming implementiert, stellt Assekurata-Solutions-Geschäftsführer Markus Kruse heraus.

Dabei unterstützten speziell qualifizierte Leistungsprüfer die Antragsteller telefonisch beim Ausfüllen des Auskunftsbogens. Die ausgeweitete telefonische Sachverhaltsermittlung steigere die Transparenz in der Leistungsprüfung.

Gutachter bekommen Fristen gesetzt

Auch bei der Cosmos und beim Volkswohl Bund hebt Assekurata Solutions die individualisierte und transparente Leistungsprüfung durch ebenfalls entsprechend qualifizierte Leistungsprüfer hervor. Dadurch komme es zu einer intensiven Betreuung der Betroffenen während der Leistungsregulierung.

Zudem gebe es kundenorientierte Service-Level-Vorgaben zum Beantworten eingehender Unterlagen, und in Gutachteraufträgen würden Lieferfristen festgesetzt.

Im vergangenen Frühjahr erhielten auch die Axa Lebensversicherung AG und die Deutsche Ärzteversicherung AG (VersicherungsJournal 13.4.2017) das Fairness-Siegel für ihre BU-Leistungsregulierung. Im vergangenen Sommer wurde die Allianz Lebensversicherungs-AG und im vorvergangenen Herbst die HDI Lebensversicherung AG geprüft (VersicherungsJournal 4.11.2016).

Das Siegel hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Die Ratingberichte sind auf dieser Internetseite einsehbar.

Wenn private Versicherer nicht leisten, liegt das in der Hälfte der Fälle daran, dass Versicherte keinen schriftlichen Leistungsantrag einreichen oder den Dialog mit dem Versicherer […] abbrechen. GDV zur Leistungsregulierung in der BU-Versicherung

GDV veröffentlicht Daten zur BU-Leistungsregulierung

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat Zahlen zur Regulierungspraxis veröffentlicht. Diese beruhen auf den Angaben von Mitgliedsunternehmen, die vier Fünftel des Gesamtmarkts repräsentieren.

Demnach lag die Leistungsquote 2015 – aktuellere Daten liegen nicht vor – wie im Jahr zuvor bei 77 Prozent. Damit kommt es aber auch bei fast jedem vierten Leistungsantrag zu keiner Zahlung.

Dies hat laut GDV vielfältige Gründe: „Wenn private Versicherer nicht leisten, liegt das in der Hälfte der Fälle daran, dass Versicherte keinen schriftlichen Leistungsantrag einreichen oder den Dialog mit dem Versicherer während der Prüfung seines Leistungsantrags abbrechen.“ Dies könne beispielsweise daran liegen, dass sich der Gesundheitszustand des Versicherten zwischenzeitlich verbessert habe, so der Versichererverband.

Vorvertragliche Anzeigepflicht und Betrug sind eher selten

Dass die Berufsunfähigkeit der Versicherten nicht über dem vereinbarten Grad liegt (in der Regel 50 Prozent), ist den GDV-Daten zufolge ebenfalls ein häufiger Grund dafür, dass keine Leistungen gezahlt werden.

Nur vergleichsweise selten ist dies auf eine Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht oder eine Anfechtung beziehungsweise einen Betrugsfall zurückzuführen.

Auch die Morgen & Morgen GmbH untersucht regelmäßig die häufigsten Ablehnungsgründe, allerdings nur bei schriftlich beantragter BU-Leistung. Deshalb sind die Daten nicht miteinander vergleichbar.

Auch laut den Statistiken des Analysehauses gehen die Versicherten häufig leer aus, weil sie nicht mehr reagieren oder der versicherte Grad der Berufsunfähigkeit nicht erreicht wurde (VersicherungsJournal 30.8.2017).

In sechs Prozent der Fälle sind Gutachten nötig

Wie der GDV weiter hervorhebt, genehmigen die Versicherer in der weit überwiegenden Zahl der Fälle die Anträge der Versicherten auf Leistungen aus ihrer BU-Versicherung „ohne Wenn und Aber“. Allerdings sei es im Interesse der Versichertengemeinschaft, dass Leistungen nicht ungerechtfertigter Weise ausgezahlt werden.

„Um auch in komplexen Fällen eine faire Entscheidung über Leistungsanträge treffen zu können, holen Versicherer bei Bedarf die Meinung von Experten, wie beispielsweise Fachärzten, ein“, erläutert der Versichererverband.

Nur in knapp sechs Prozent aller Fälle beauftragten die Versicherer ein Gutachten. Etwa sechs von zehn dieser Gutachten führten dazu, dass im Sinne der Versicherten entschieden und Leistungen gezahlt würden, so der GDV.

111 Tage durchschnittliche Bearbeitungszeit

Zwischen der Antragstellung und der Bewilligung einer Berufsunfähigkeitsrente vergehen nach Angaben des Versichererverbandes im Schnitt 111 Tage (inklusive Antragstellung und eventuell erforderlicher Gutachten und Stellungnahmen).

Dies liegt unter der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von fünf bis sechs Monaten, die Franke-und-Bornberg-Geschäftsführer Michael Franke beobachtet hat (VersicherungsJournal 19.5.2017).