BSV: Keine Leistung trotz behördlicher Anweisung während Corona-Pandemie

21.7.2023 – Eine Klinik, die während der Corona-Pandemie auf behördliche Anweisung hin ihre Leistungen einschränken musste, hat keinen Anspruch auf eine Zahlung durch ihren Betriebsschließungs-Versicherer. Das hat die Versicherungskammer des Landgerichts Frankfurt am Main mit Urteil vom 30. Juni 2023 entschieden (2-08 O 210/22).

Geklagt hatte ein Krankenhaus, dass eine Betriebsschließungs-Versicherung abgeschlossen hatte. Nach den dem Vertrag zugrundeliegenden Bedingungen bestand ein Leistungsanspruch, wenn der Klinikbetrieb nach behördlicher Anordnung aufgrund des Infektionsschutz-Gesetzes „zur Verhinderung der Verbreitung meldepflichtiger Krankheiten oder Krankheitserreger“ teilweise geschlossen oder eingeschränkt werden musste.

Anweisung der Hessischen Landesregierung

Die Krankenhausleitung war mit Blick auf die Vertragsbedingungen der Ansicht, Anspruch auf Zahlungen des Versicherers zu haben. Denn die Hessische Landesregierung erteilte im März 2020 auf Grundlage des Infektionsschutz-Gesetzes die Anweisung, dass medizinische Eingriffe und Behandlungen auszusetzen seien, wenn dafür keine dringende medizinische Notwendigkeit bestehe.

Die Klinik wurde außerdem dazu verpflichtet, bereits aufgenommene Patienten vorerst wieder zu entlassen, sofern deren nicht notwendige Behandlung noch nicht begonnen hatte.

Betriebsschließungs-Versicherer will nicht zahlen

Das Krankenhaus sah sich durch die Anweisung der Hessischen Landesregierung einem erheblichen finanziellen Schaden ausgesetzt. Die Klinikleitung forderte ihren Versicherer daher dazu auf, eine Entschädigung von rund 600.000 Euro zu zahlen.

Bei der Berechnung des ihr durch die Anweisung entstandenen Schadens hatte sie bereits rund 1,7 Millionen Euro abgezogen, die sie als staatliche Entschädigungszahlung aufgrund der Corona-Pandemie erhalten hatte.

Der Betriebsschließungs-Versicherer fühlte sich jedoch nicht zur Zahlung verpflichtet. Das begründete er im Wesentlichen damit, dass die Anweisung, nicht notwendige Behandlungen auszusetzen, nicht darauf abgezielt habe, die Verbreitung des Virus zu verhindern. Das sei aber erforderlich, um einen Anspruch auf Versicherungsleistungen zu haben.

Dieser Argumentation schloss sich das schließlich mit dem Fall befasste Frankfurter Oberlandesgericht an. Es wies die Klage der Klinikleitung als unbegründet zurück.

Ausschließlicher Zweck, Behandlungskapazitäten zu schaffen

Das Gericht zeigte sich davon überzeugt, dass die behördliche Anweisung ausschließlich den Zweck verfolgte, Behandlungskapazitäten für eine zu diesem Zeitpunkt erwartete große Anzahl von Covid-19-Erkrankten zu schaffen.

„Denn sowohl die […] Ministerpräsidenten der Länder als auch der Bundesgesundheits-Minister haben seinerzeit kundgetan, dass wegen eines erwarteten steigenden Bedarfs an Intensiv- und Beatmungskapazitäten ausreichende Intensivbetten in Kliniken vorzuhalten und zu diesem Zweck planbare Eingriffe zu verschieben sind“, so das Gericht.

Für den Anspruch auf eine Leistung des Betriebsschließungs-Versicherers sei es folglich nicht maßgeblich, dass mit der Einschränkung des Klinikbetriebs möglicherweise auch eine Verbreitung des Covid-Virus verlangsamt wurde.