BGH: Sparkassen müssen Prämiensparern höhere Zinsen zahlen

10.7.2024 – Die von zwei Sparkassen verwendeten Zinsanpassungsklauseln bei Prämiensparverträgen hat der Bundesgerichtshof am Dienstag als unzureichend verworfen und damit die Vorinstanz bestätigt. Die Revision der Kläger wurde aber abgewiesen.

Sparkassen müssen bei Sparverträgen die variablen Zinsen „auf der Grundlage der Umlaufsrenditen börsennotierter Bundesanleihen mit einer Restlaufzeit von über 8 bis 15 Jahren (Zeitreihe der Deutschen Bundesbank mit der ehemaligen Kennung WU9554)“ vornehmen.

Das hat der Bundesgerichtshof am 9. Juli 2024 (XI ZR 44/23 und XI ZR 40/23) entschieden und damit die Entscheidungen der Vorinstanz bestätigt. Geklagt hatten der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. – VZBV gegen die Saalesparkasse und die Verbraucherzentrale Sachsen e.V. gegen die Ostsächsische Sparkasse Dresden.

Mit ihrer Revision beim BGH wollten die Verbraucherschützer noch vorteilhaftere Zinsregelungen und Erleichterungen der Verjährung durchsetzen. Doch damit sind sie gescheitert. Trotzdem sehen die Kläger den Rechtsstreit als erfolgreich an.

Verbraucherschützer rechnen mit erheblichen Nachzahlungsansprüchen

Ramona Pop (Bild: Dominik Butzmann)

Das richtungsweisende Urteil des BGH beende eine jahrelange Hängepartie für die Sparer. Sie hätten nun „Ansprüche, die in der Regel im vierstelligen Bereich liegen dürften“, kommentiert der VZBV die Gerichtsentscheidung. „Jetzt müssten alle Sparkassen tätig werden und von sich aus Entschädigungen in die Wege leiten“, fordert VZBV-Vorständin Ramona Pop.

Die Geldhäuser hatten in den Jahren 1993 bis 2006 beziehungsweise in der Zeit vor Juli 2010 mit Verbrauchern sogenannte Prämiensparverträge abgeschlossen, die eine variable Verzinsung der Spareinlage und ab dem dritten Sparjahr eine der Höhe nach – bis zu 50 Prozent ab dem 15. Sparjahr – gestaffelte verzinsliche Prämie vorsehen.

Die von den Sparkassen verwendeten Zinsanpassungsklauseln beim „Prämiensparen flexibel“ waren nach Ansicht der Verbraucherschützer unzureichend. Sie hatten deshalb 18 Sparkassen verklagt. Die Anzahl der bestehenden Prämiensparverträge beziffert der Verband auf 1,1 Millionen Stück im Jahr 2021 laut der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).

Bafin begrüßt Klarheit

Die Finanzaufseher begrüßen die beiden BGH-Urteile: „Die endgültigen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs sind eine wichtige Klarstellung für den kollektiven Verbraucherschutz“, sagte Exekutivdirektor Dr. Thorsten Pötzsch. „Wir werden jetzt die Urteilsgründe auswerten und prüfen, ob wir als Aufsicht weitere Maßnahmen ergreifen“, kündigte der Beamte an.

Die Bafin habe die Kreditinstitute am 21. Juni 2021 per Allgemeinverfügung dazu verpflichtet, Prämiensparkunden über unwirksame Zinsanpassungsklauseln zu informieren und ihnen entweder unwiderruflich eine Zinsnachberechnung zuzusichern oder einen Änderungsvertrag mit einer wirksamen Zinsanpassungsklausel anzubieten, der die Rechtsprechung des BGH berücksichtigt.

Finanztip empfiehlt Betroffenen, nichts zu überstürzen

Hermann-Josef Tenhagen (Archivbild: Lier)

Hermann-Josef Tenhagen, Geschäftsführer der Finanztip Verbraucherinformation GmbH, kommentiert das Urteil so: „Hunderttausende von Sparerinnen und Sparen wurden in den vergangenen Jahren von ihren Sparkassen und Banken bei ihren Prämiensparverträgen hinters Licht geführt. Mit dem Urteil ist klar, dass vielen Prämiensparern deutlich mehr Zinsen zustehen.

Wir empfehlen betroffenen Kunden, nichts zu überstürzen und raten vor allem davon ab, vorschnell Angebote der Banken anzunehmen. Als ersten Schritt sollten Betroffene von ihrer Bank eine Neuberechnung der Zinsen beantragen. Dafür stellt Finanztip ein neues Musterschreiben zur Verfügung.

Wichtig ist auch: Werden Verbraucher nicht tätig, verjähren die Ansprüche drei vollständige Jahre nach Kündigung. Bei Verträgen, die 2021 endeten, ist also Zeit bis zum Jahresende, bevor die dreijährige Verjährungsfrist für Rückforderungen endet. Betroffene sollten in diesem Fall eine Schlichtungsstelle einschalten, um so die Verjährung zu hemmen.

Bedauerlich ist, dass vielen älteren Kunden die Möglichkeit genommen wurde, sich das ihnen zustehende Geld zu holen. Ihre Ansprüche sind nach Ansicht des Gerichts verjährt.“