Betriebskicker gegen Berufsgenossenschaft

13.11.2018 – Die Teilnehmer von Betriebsfußball-Turnieren stehen in der Regel nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn die Veranstaltung am Wochenende stattfindet, sie auch Betriebsfremden offensteht und die Teilnehmer einen hohen finanziellen Eigenanteil zu tragen haben. Das hat das Sozialgericht Dresden mit Urteil vom 4. Oktober 2018 entschieden (S 5 U 47/18).

Der Entscheidung lag die Klage eines in Dresden tätigen Versicherungskaufmanns zugrunde. Er hatte an einem Betriebsfußballturnier, das von seinem Arbeitgeber in Hamburg ausgerichtet worden war, teilgenommen.

Beteiligt hatten sich rund 1.350 der etwa 6.000 Mitarbeiter des Unternehmens. Angereist waren außerdem 70 externe Personen, und zwar Ehegatten und Lebenspartner der Turnierteilnehmer. Wer Mitglied der Betriebssportgruppe war, musste 100 Euro für die Teilnahme zahlen, die übrigen teilnehmenden Mitarbeiter 120 Euro.

Für die mitreisenden Betriebsfremden gab es keine finanziellen Vergünstigungen. Sie mussten die auf sie entfallenden Kosten in voller Höhe übernehmen. Die mehrtätige Veranstaltung fand an einem Wochenende statt.

Ausrutscher an Bordsteinkante

Bei den sportlichen Wettkämpfen war der Kläger noch unverletzt geblieben. Nach der Siegerehrung in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ihm jedoch eine Bordsteinkante zum Verhängnis. Er rutschte aus und zog sich eine schwere Sprunggelenksverletzung zu.

Wegen deren Folgen wollte er Leistungen der Berufsgenossenschaft in Anspruch nehmen. Er begründete dies damit, dass er sich die Verletzung im Rahmen einer betrieblichen Veranstaltung zugezogen hat. Er habe daher unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gestanden.

Die Berufsgenossenschaft lehnte eine Anerkennung des Zwischenfalls als Arbeitsunfall ab. Denn bei dem Fußballturnier habe es sich um keine betriebliche Gemeinschafts-Veranstaltung im Sinne der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts gehandelt.

Sportliche Ausrichtung

Dieser Argumentation schlossen sich die Richter des Dresdener Sozialgerichts an. Sie wiesen die Klage des Versicherungskaufmanns als unbegründet zurück.

Nach Ansicht der Richter hätte der Kläger nur dann unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gestanden, wenn sein Arbeitgeber dass Fußballturnier mit dem Ziel ausgerichtet hätte, die Zusammengehörigkeit der Beschäftigten untereinander zu fördern.

Dazu wäre es aber erforderlich gewesen, dass er sämtliche Betriebsangehörigen mit dem erkennbaren Wunsch eingeladen hätte, diese mögen sich freiwillig zu einer Teilnahme entschließen. Es hätte außerdem erkennbar sein müssen, dass ihre Teilnahme objektiv möglich war. Davon könne angesichts der sportlichen Ausrichtung der Veranstaltung nicht ausgegangen werden.

Dem Ziel zuwidergelaufen

Der Arbeitgeber habe angesichts des nicht unerheblichen Eigenanteils sowie der Tatsache, dass das Turnier an einem Wochenende stattfand, vielmehr davon ausgehen müssen, dass nur ein Bruchteil der Belegschaft nach Hamburg reisen werde.

Im Übrigen sei die Zulassung Betriebsfremder einem möglichen Ziel, den Zusammenhalt der Beschäftigten untereinander zu fördern, zuwidergelaufen. Die Entscheidung ist mittlerweile rechtskräftig.