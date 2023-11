Betriebshaftpflicht: Die besten Versicherer für KMU

15.11.2023 – Bei der Absicherung von kleinen und mittleren Unternehmen tut sich was: Die Betriebshaftpflicht-Tarife werden transparenter, die Bedingungen klarer formuliert. Das schafft bessere Voraussetzungen für Makler und Versicherte, wie ein Rating von Exulting für sieben verschiedene Branchen zeigt. Die Rater nennen auch die Spitzenreiter für diese Sparte.

Die Exulting GmbH & Co. KG hat auf ihrem Portal Xselect.net ihr Rating zur Betriebshaftpflicht-Versicherung aktualisiert. Auffallend sei, dass das Leistungsniveau der Bedingungen erneut gestiegen sei. Der Grund: Mehrere Versicherer haben in diesem Jahr neue oder überarbeitete Bedingungen eingeführt. „Die Liste der Top-10-Deckungen hat sich daher erheblich verändert“, so das Ratinghaus.

Zum Rating

Das Unternehmen hat Versicherer, die in den Branchen Baunebengewerbe, Handwerk, Handel, Gastronomie, medizinische Nebenberufe und Büro /Dienstleistungen „umfassende Deckungskonzepte“ anbieten, unter die Lupe genommen. Insgesamt wurden 563 Tarife, differenziert nach den sieben Branchen, ausgewertet.

Bisher hat Exulting nur die besten zehn Bedingungen mit dem umfassendsten Versicherungsschutz ausgewiesen (VersicherungsJournal Medienspiegel 26.8.2022, 5.7.2021). Dieses Mal wurde die Liste auf 15 Anbieter erweitert: für „Baunebengewerbe /-handwerk“, „Handwerk / Gewerbe“ und „Gastronomie“. Weitere Informationen zu den Ratings und der Methodik gibt es hier.

„Auch außerhalb der Top zehn gibt es noch Fünf-Sterne-Deckungen und die Anbieter liegen zum Teil so nahe beieinander, dass uns die erweiterte Darstellung geboten schien“, erklärt das Unternehmen dazu. Ausgeschieden ist die ehemalige Mailo Versicherung AG, die oft unter den Spitzenreitern landete, aber nicht mehr als Produktgeber tätig ist (3.8.2022).

Trends in der Betriebshaftpflicht

Die Rater stellen 2023 wieder ein gestiegenes Leistungsniveau in der Betriebshaftpflicht fest. „Bei den neusten Bedingungen sind Sublimits merklich angehoben oder ganz aufgehoben. Diverse Klauseln sind großzügiger formuliert“, schreibt Exulting zum aktualisierten Rating. Einige Produktgeber aus der Spitzengruppe hätten ihre neuen Bedingungen auch besser dargestellt.

Das biete Maklern und Versicherungsnehmern nun einen eindeutigen Hinweis für Einschlüsse. Als Beispiel für die Bedeutung klarer Worte zu Ein- und Ausschlüssen nennen die Rater die Konflikte rund um die Betriebsschließungs-Versicherung in der Coronakrise (Archiv).

„Viele Bedingungswerke haben noch immer das Manko, dass Sachverhalte als mitversichert gelten, dies aber nicht ausgewiesen ist“, heißt es. Makler hätten nicht viel Zeit für Deckungsvergleiche und wollten Haftungsrisiken vermeiden. „Daher sind klare und eindeutige Formulierungen nicht nur für die Makler, sondern letztlich auch für die Versicherungs-Unternehmen selbst von Vorteil“, so das Fazit.

Produktgeber mit Top-Positionen im Rating

Lobende Worte gibt es für die Gothaer Allgemeine Versicherung AG: Die Kölner erreichten mit ihren komplett überarbeitenden Bedingungen in der Betriebshaftpflicht in allen untersuchten Branchen den ersten Platz. In den Vorjahren schaffte die Gesellschaft nicht mal den Sprung unter die ersten zehn.

Die Versicherungsgruppe die Bayerische und die Württembergische Versicherung AG wurden zum ersten Mal bewertet und konnten sich „sehr gut“ in den Branchen-Rankings positionieren. Das trifft auch auf Rhion.digital, eine Marke der Rhion Versicherung AG, zu.

Als Anbieter, die stabil in mehreren Branchen zu den Spitzenreitern zählen, nennt Exulting folgende Produktgeber (alphabetisch sortiert):