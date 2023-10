Berufsunfähigkeit: Psychische Erkrankungen versichern und Risiken begrenzen

17.10.2023 – Die psychische Gesundheit ist ein Thema, das in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus gerückt ist. Nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Welt der Versicherungen spielt sie eine immer größere Rolle. Insbesondere beim Abschluss einer Berufsunfähigkeits-Versicherung sind psychische Vorerkrankungen zu einem wichtigen Faktor geworden. Stefan Wittmann und Frank Schoenen von der Deutschen Rück beleuchten die Herausforderungen und Lösungen im Zusammenhang mit psychischen Vorerkrankungen in ihrem Gastbeitrag.

Die Anzahl der Arbeitsunfähigkeits- (AU-) Tage aufgrund psychischer Erkrankungen haben in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Anträgen für eine Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung wider.

Der Versicherungsvertrieb und die Risikoprüfer berichten von einer steigenden Anzahl von Anträgen, bei denen psychische Diagnosen eine Rolle spielen. Dadurch werden immer mehr Anträge abgelehnt oder mit Ausschlüssen versehen.

Keine generelle Verschlechterung der psychischen Gesundheit

Stefan Wittmann (Bild: privat)

Interessanterweise zeigt eine genauere Betrachtung der Daten, dass die Prävalenz psychischer Erkrankungen in der Bevölkerung relativ konstant geblieben ist. Zahlreiche epidemiologische Studien bestätigen die Stabilität der Zwölf-Monats-Prävalenz psychischer Störungen in Deutschland.

Dies bedeutet, dass nicht etwa mehr Menschen an psychischen Störungen leiden. Vielmehr zeigt sich, dass diejenigen, die betroffen sind, vermehrt ein Verständnis für ihre psychologischen Probleme haben und somit auch die Zahl der AU-Tage aufgrund psychischer Erkrankungen ansteigt.

Studien zahlreicher Krankenkassen belegen, dass das Krankenniveau insgesamt stabil bleibt. Allerdings kommt es zu einer Verschiebung in den Diagnosen. Psychische Erkrankungen scheinen nicht zugenommen zu haben, sondern werden vermutlich anders diagnostiziert.

Es ist daher wichtig zu verstehen, dass die steigende Zahl von Diagnosen nicht zwangsläufig auf eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit in der Bevölkerung hinweist.

Neue Risikoprüfung gefordert

Frank Schoenen (Bild: privat)

In der BU-Versicherung sehen wir immer mehr Antragsteller mit einer psychischen Erkrankung. Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, die Risikoprüfung neu zu überdenken.

Die steigende Anzahl von Diagnosen bei gleichbleibender Prävalenz erfordert einen differenzierten Blick auf die Bewertung von psychischen Erkrankungen.

Es gibt mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft für psychische Gesundheit, bessere therapeutische Angebote und zugleich Unsicherheit hinsichtlich der Korrektheit von Diagnosen und Behandlungen. Dies macht es notwendig, die Risikoprüfung am Markt differenzierter zu gestalten.

Risikoprüfung anhand fester Kriterien

Aktuell ist die Risikoprüfung im Bereich Psyche bei vielen Anbietern äußerst restriktiv. Zum Beispiel führt eine einmalige Anpassungsstörung, die mehr als drei Jahre zurückliegt und zu keinerlei Beschwerden mehr führt, oft zu Ausschlussklauseln. Bei einer einmaligen depressiven Episode mit einer ähnlichen Verlaufsdauer kann es sogar zur kompletten Ablehnung oder zu einer Ausschlussklausel mit Risikozuschlag kommen.

Bei der Deutschen Rück haben wir uns im Jahr 2011 dazu entschlossen, einen anderen Weg einzuschlagen, und haben unser Einschätzungsmanual risikogerecht optimiert. Die Anpassung basiert auf unserem eigenen Datenpool, den Erfahrungen aus unserer Risiko- und Leistungsprüfung und auf Einschätzungen von Ärzten und Psychotherapeuten. Die Risikoprüfung erfolgt auf der Grundlage fester Kriterien, die eine differenziertere Betrachtung ermöglichen.

Entscheidungskriterien bei psychischen Erkrankungen (Bild: Deutsche Rück)

Zum Beispiel führt eine einmalige Anpassungsstörung, die mehr als drei Jahre zurückliegt und keine aktuellen Beschwerden verursacht, zu einer Normalannahme. Eine vergleichbare depressive Episode führt mit dem Manual der Deutschen Rück zu einer Annahme mit Ausschlussklausel Psyche statt zu einer Ablehnung. Eine Ablehnung erfolgt weiterhin bei schwerwiegenden psychischen Vorerkrankungen.

Progressive Votierung zeigt ein unauffälliges Invaliditätsniveau

Die progressive Votierung, die von der Deutschen Rück seit nunmehr zwölf Jahren genutzt wird, hat nicht dazu geführt, dass das Invaliditätsniveau im Bereich der psychischen Erkrankungen im Vergleich zum Invaliditätsniveau insgesamt auffällig wäre.

Diese Erkenntnisse zeigen, dass die differenzierte Risikoprüfung nicht zu einer höheren Belastung der Versicherungs-Unternehmen führt. Auch die Experteneinschätzungen der von uns einbezogenen Ärzte bestätigen das unauffällige Invaliditätsniveau.

Invaliditätsniveau über alle BU-Ursachen im Vergleich zu psychischen Gründen (Bild: Deutsche Rück)

Mehr Versicherungsschutz für diese Zielgruppe

Die Änderung des Manuals war aber noch nicht das Ende der Überlegungen. Basierend auf den bisherigen Erkenntnissen hat die Deutsche Rück ein neues Produktfeature entwickelt, das gezielt auf die Bedürfnisse der Menschen mit leichten psychischen Vorerkrankungen zugeschnitten ist.

Für diese Zielgruppe wurden bisher Ausschlussklauseln vergeben, die häufig den Abschluss einer BU-Versicherung verhindern. Die Kunden empfinden solche Klauseln jedoch oft als ungerechte Strafe. Die Ausschlussklausel Psyche hilft den Menschen nicht, denn sie schließt leichte psychische Vorerkrankungen gänzlich vom Versicherungsschutz aus.

Die Deutsche Rück hat deshalb eine wegweisende Lösung für die Ausschlussklausel Psyche entwickelt. Das neue Produktfeature ermöglicht einen begrenzten Versicherungsschutz auch bei Vorliegen psychischer Vorerkrankungen.

Es schützt nicht nur die Versicherten, sondern minimiert gleichzeitig das Risiko für die Versicherungs-Gesellschaften erheblich. Ein zusätzlicher Mehrwert ist, dass die Lösung mit den bestehenden Produkten des Versicherers umgesetzt werden kann.

Tragfähige Lösung für Kunden wie auch Versicherer

Insgesamt zeigt sich, dass es trotz des Anstiegs von psychischen Diagnosen und Vorerkrankungen Möglichkeiten gibt, Versicherungsschutz zu erhalten. Eine differenzierte Risikoprüfung und neue Lösungen für die Ausschlussklausel Psyche können dazu beitragen, den Bedürfnissen von Menschen mit psychischen Vorerkrankungen gerecht zu werden und gleichzeitig die Risiken für Versicherungs-Unternehmen zu begrenzen.

Die Versicherungsbranche passt sich somit den gesellschaftlichen Veränderungen und den aktuellen Erkenntnissen im Bereich der psychischen Gesundheit an.

Stefan Wittmann, Frank Schoenen

Stefan Wittmann ist Bereichsleiter Kundenservice im Bereich Leben/Kranken bei der Deutschen Rückversicherung AG. Frank Schoenen ist Abteilungsleiter für das Produktmanagement im Bereich Leben/Kranken bei dem Rückversicherer.