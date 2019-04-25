Berufsunfähigkeit: Die günstigsten Top-Einsteigertarife laut Focus Money Versicherungsprofi

21.10.2025 – Laut einem Prämienvergleich des Wirtschaftsmagazins berechnet die Axa für das BU-Einsteigerprodukt Starter SBU die niedrigsten Nettobeiträge im ersten Versicherungsjahr – sowohl einer Jura-Studentin als auch einem Mechatroniker-Lehrling. Mit Blick auf die günstigsten Maximalbeiträge hingegen führt in den Rankings für die beiden untersuchten Musterfälle der Redaktion jeweils die Swiss Life.

Die Redaktion der Zeitschrift Focus Money Versicherungsprofi hat in Zusammenarbeit mit der Franke und Bornberg GmbH Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU-Versicherungen) für junge Leute unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse sind im frei zugänglichen Onlinebeitrag „Früh einsteigen in den BU-Schutz“ veröffentlicht.

Für den Vergleich wurde das aktuelle Rating des Beratungshauses zu dieser Produktgruppe (VersicherungsJournal 10.4.2025) herangezogen. Zum Teilnehmerfeld gehören nur Tarife mit den Bewertungen FFF („hervorragend“) und FF+ („sehr gut“). Bei dem Test im vorigen Jahr (25.9.2024) reichte ein FF („gut“).

Prämienvergleich für zwei Modellkunden

Um die besten und zugleich günstigsten Einsteigertarife zu ermitteln, wurden zwei Beispielkunden vorgegeben. Dies war zum einen eine 23 Jahre alte Jura-Studentin im sechsten Semester und zum anderen ein 20 Jahre alter Lehrling zum Kfz-Mechatroniker im zweiten Ausbildungsjahr.

Beide sind Nichtraucher, haben keine Vorerkrankungen und möchten eine BU-Rente in Höhe von 1.000 Euro monatlich mit Erhöhungsmöglichkeit versichern. Die Policen sollen jeweils bis zum 67. Lebensjahr laufen.

Einsteigertarife gut für frühen Abschluss

„Einsteigertarife verlangen nicht vom ersten Monatsbeitrag an die volle Prämie. Der gewünschte Versicherungsschutz leidet darunter nicht. Das soll es jungen Leuten ermöglichen, früh mit dem Versicherungsschutz zu beginnen“, erklären die Autoren die Produkte.

Die meisten Tarife würden den jungen Leuten mindestens acht Jahre Zeit geben, bis der volle Beitrag fällig werde. „Eine lange Phase bis zum Erreichen des Höchstbeitrages ist besonders wichtig, wenn die BU gleich zu Beginn des Studiums oder der Ausbildung abgeschlossen wird“, heißt es. Zwei Studiengänge in Folge oder eine duale Ausbildung plus Studium seien keine Seltenheit.

Dass die Anbieter unterschiedlich lange Phasen bis zum Erreichen des Höchstbeitrages vorsehen, macht den direkten Vergleich aber schwieriger. Für Vermittler junger Kunden ist insbesondere der Einstiegsbeitrag relevant, weshalb das Ranking nach dem Nettobeitrag im ersten Jahr sortiert ist.

Die günstigsten Nettobeiträge im ersten Jahr

Der Vergleich zeigt nach Angaben der Autoren, dass der Schutz für junge Erwachsene in den ersten Jahren erschwinglich sei. Von den zwölf gelisteten Tarifen für die angehende Juristin zum Beispiel kostet der teuerste („BU Starter Tarif Premium“ der Hannoverschen Lebensversicherung AG) netto 26,27 Euro pro Monat.

Für folgende acht Tarife werden hingegen weniger als 20 Euro im Monat fällig:

Ein Mechatronik-Azubi zahlt ungefähr den doppelten Beitrag einer Studentin

Der angehende Kfz-Mechatroniker hingegen hat in den ersten zwölf Monaten monatlich netto bis zu 46,49 Euro zu zahlen („SBU-go-professional“ der Dialog). Nur folgende sechs der zwölf Offerten sind für unter 35 Euro zu haben:

Axa („Starter SBU“; 25,66 Euro),

Continentale („Premium BU Start“; 25,90 Euro),

Volkswohl Bund („SBUJ BU Perfekt Start“; 30,45 Euro),

Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG („Berufsunfähigkeits-Schutzbrief“; 31,72 Euro),

Allianz („BU-StartPolice Komfort“; 31,77 Euro) und

Swiss Life („MetallRente Konsortium“; 32,63 Euro).

Versicherer mit den günstigsten Höchstbeiträgen

Der Höchstbeitrag ist je nach Tarif ab dem dritten (Swiss Life) bis zum elften Versicherungsjahr (Provinzial und Lebensversicherung von 1871 a.G. München) zu entrichten. Er beträgt bei der Jura-Studentin maximal 44,61 Euro netto im Monat (Zurich), beim Mechatroniker-Lehrling bis zu 77,44 Euro (Provinzial).

Für die Studentin bieten folgende fünf Tarife Höchstbeiträge von weniger als 34 Euro:

Swiss Life (Höchstbeitrag netto ab dem dritten Jahr: 24,97 Euro),

Dialog (ab dem sechsten Jahr: 31,21 Euro),

Volkswohl Bund (ab dem zehnten Jahr: 32,25 Euro),

Axa (ab dem sechsten Jahr: 32,30 Euro) und

LV 1871 (ab dem elften Jahr: 32,64 Euro).

Höchstbeiträge von weniger als 55 Euro gibt es bei den folgenden drei Tarifen für den Azubi:

Swiss Life (ab dem dritten Jahr: 49,68 Euro),

Continentale (ab dem achten Jahr: 51,79 Euro) und

LV 1871 (ab dem elften Jahr: 51,87 Euro).

Kunden aus Lehrberufen sollten laut den Autoren aber bedenken, dass die Ausbildung nur dreieinhalb Jahre dauert. Anschließend steigt das Gehalt und die BU-Rente sollte bedarfsgerecht angepasst werden. Über die Nachversicherungsgarantie ist das häufig ohne erneute Risiko- und Gesundheitsprüfung möglich.