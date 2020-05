Berufsunfähig wegen Krebs: Frauen häufiger betroffen

27.5.2020 – Bei den Leistungsempfängern einer Berufsunfähigkeits-Rente aufgrund von Krebs sind Frauen öfter und bereits in jungen Jahren betroffen. Bei Männern nimmt der Anteil erst ab 51 Jahren zu. Das zeigt eine Bestandsauswertung der Swiss Life Deutschland. Als Hauptgrund für Berufsunfähigkeit nennt der Versicherer psychische Erkrankungen.

Die Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland hat die Daten zu Leistungsempfängern einer Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung der vergangenen zehn Jahre aus ihrem Bestand ausgewertet. Das Ergebnis: In dieser Sparte gibt es bei den Ursachen einen deutlichen Unterschied zwischen den Geschlechtern.

Gerade Frauen zwischen 21 und 30 Jahren werden doppelt so häufig berufsunfähig aufgrund einer Krebserkrankung wie Männer im gleichen Alter. Anteilsmäßig ist das weibliche Geschlecht zwischen 31 und 40 Jahren mit 15 Prozent sogar dreimal so häufig von Krebs als Ursache für eine BU betroffen wie Männer mit nur fünf Prozent.

Diagnose Brustkrebs trifft auch junge Frauen

Nach Auswertung von Swiss Life steigt bei Männern der prozentuale Anteil von Krebs als Auslöser für eine BU-Rente mit elf Prozent erst im Alter zwischen 51 und 60 Jahren deutlich an. Aber Frauen sind im selben Altersabschnitt mit 16 Prozent anteilsmäßig deutlich häufiger von Krebs betroffen als Männer.

Diese hohen Unterschiede zwischen den Geschlechtern führt der Versicherer darauf zurück, dass Brustkrebs „hier eine wesentliche Rolle spielt“, heißt es in der Mitteilung zur Auswertung. Denn diese Diagnose werde „nicht selten“ auch bei jüngeren Frauen gestellt.

Bei Männern sei Prostatakrebs die häufigste Form dieser Krankheit. Sie trete oft erst ab Anfang 50 auf, so dass diese Erkrankung als Ursache für eine BU erst relativ spät in den Statistiken zum Tragen komme, so Swiss Life.

(Bild: Swiss Life Deutschland)

Kein Anstieg von Krebs als BU-Auslöser

Aktuell leistet der Versicherer nach eigenen Angaben jährlich für mehrere hundert Kunden, die aufgrund einer Krebsdiagnose berufsunfähig geworden sind, eine monatliche BU-Rentenzahlung. Der Anteil liege im betrachteten Zeitraum der letzten zehn Jahre konstant bei zehn Prozent aller Leistungsfälle.

„Hauptursache für eine Berufsunfähigkeit sind psychische Erkrankungen, die in den letzten Jahren stark angestiegen sind. Bei Krebs erkennen wir glücklicherweise keinen Anstieg“, lässt sich Stefan Holzer, Leiter Versicherungsproduktion und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Deutschland, zu der Datenauswertung zitieren.

Psychische Erkrankungen: häufigste BU-Ursache

In einer aktuellen Umfrage des Meinungs-Forschungsinstituts Yougov GmbH im Auftrag von Swiss Life, gaben 60 Prozent der Befragten an, besonders Angst davor zu haben, an Krebs zu erkranken.

Danach folgte die Sorge vor einem Schlaganfall mit 47 Prozent und Demenz liegt an dritter Stelle mit 42 Prozent. Dennoch haben laut Umfrage 80 Prozent ihre Arbeitskraft nicht abgesichert. Nur 14 Prozent haben für dieses Risiko eine Versicherung abgeschlossen.

Laut dem Analysehaus Morgen & Morgen GmbH (M&M) ist fast ein Sechstel der BU-Ursachen auf Krebs und andere bösartige Geschwulste zurückzuführen. Das zeigt die Veröffentlichung des aktuellen Jahrgangs des „M&M Rating Berufsunfähigkeit“ (VersicherungsJournal 15.5.2020).

Nervenerkrankungen oder psychische Erkrankungen wie Burn-out, Angststörungen oder Depressionen sind hier die häufigste Ursache für Leistungsfälle in der BU-Versicherung. Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) auf Basis von verschiedenen Teilerhebungen unter seinen Mitgliedsunternehmen (22.4.2020, 7.6.2019).