Beiträge zur privaten Krankenversicherung steigen ab 2025 zweistellig

27.9.2024

Auf rund zwei Drittel der Privatversicherten kommen ab Januar höhere Kosten zu. Denn die privaten Krankenversicherer müssen die Beiträge erhöhen. Dies berichtet der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. auf seiner Homepage.

Aufschläge von 18 Prozent sind möglich. Die durchschnittliche Anpassung betrage rund zwölf Prozent, so der Verband. Nicht erfasst in diesen Zahlen seien Versicherte, deren Unternehmen die Beiträge unterjährig angleichen.

Das WIP - Wissenschaftliches Institut der PKV hat festgestellt, dass die Beitragsentwicklung in der privaten Krankenversicherung (PKV) und in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) dennoch weiter nah beieinander liegt. In der PKV sind die Beitragseinnahmen in der Krankenversicherung von 2005 bis 2025 je Versicherten im Schnitt um 3,1 Prozent pro Jahr gestiegen, in der GKV um 4,0 Prozent.

Quelle: Wissenschaftliches Institut der PKV (Bild: PKV-Verband)

Ende August hatte Geschäftsführer Stefan Reker gegenüber der VersicherungsJournal-Redaktion berichtet, dass Anpassungen aufgrund rasant gestiegener Leistungsausgaben drohen, und detaillierte Zahlen zu den größten Kostentreibern vorgelegt (VersicherungsJournal 26.8.2024). Trotz stark steigender Pflegekosten ist die Pflegeversicherung nicht von Beitragserhöhungen ab Januar betroffen, heißt es aktuell auf der Website.