Bauleistungsversicherung: Welche Anbieter besonders fair regulieren

11.3.2025 (€) – Aus Kundensicht betrachtet bieten mit Allianz, BGV, Ergo, GEV, Gothaer, R+V und SV sieben Anbieter von Bauleistungspolicen eine „sehr gute“ Schadenregulierung. Dies geht aus einer Untersuchung von Servicevalue im Auftrag der Zeitschrift Focus Money hervor. Insgesamt wurden über 61.000 Kundenstimmen zu fast 640 Produktanbietern in 19 Sparten (Mehrfachnennungen möglich) eingesammelt. Nur die GEV platzierte sich zum achten Mal in Folge in der Spitzengruppe.

