Bafin: Private Krankenversicherung bleibt langfristig stabil

14.6.2024 – Auch in 50 Jahren liegt der durchschnittliche Beitrag im Standardtarif der PKV noch unter dem GKV-Höchstbeitrag und nur wenige Versicherte zahlen den Höchstbeitrag. Dieses Szenario hält die Versicherungsaufsicht für realistisch. Die Alterungsrückstellungen würden Beitragssprünge im Alter nachhaltig abfedern. Die CDU/CSU sieht aber Handlungsbedarf und hat im Bundestag einen entsprechenden Antrag eingebracht.

„Unter realistischen Annahmen kann das PKV-System zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) vergleichbare Leistungen langfristig auch zu einem Beitrag anbieten, der nicht über den GKV-Höchstbeitrag hinausgeht.“

Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) in einer Projektion der Beitragsentwicklung der privaten Krankenversicherung (PKV) in den nächsten 50 Jahren.

PKV-Standardtarif in 50 Jahren: Nur wenige zahlen den Höchstbeitrag

Bafin in Bonn (Bild: Thomas Wolf, CC0)

Untersucht wurde der Standardtarif der PKV, der nach Einschätzung der Versicherungsaufsicht mit der GKV „weitgehend vergleichbar“ ist. Der Tarif wäre „nur in Ausnahmefällen nicht mehr tragfähig“. Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn die jährliche Inflation über die nächsten 50 Jahre bei fünf Prozent läge und der GKV-Höchstbeitrag nicht entsprechend stark stiege, schreibt die Behörde.

Das Basisszenario sieht aber günstiger aus: Dann „liegt der durchschnittliche Beitrag im Standardtarif auch bei konstanten GKV-Beitragssätzen nach 50 Jahren noch unter dem GKV-Höchstbeitrag und nur wenige Versicherte zahlen den Höchstbeitrag.“

In einer Erläuterung ihrer Studie (PDF, 403 KB) schreibt die Bafin: „Unter Variation der Parameter Sterblichkeit und GKV-Beitragssatz sind die Ergebnisse dabei sehr stabil. Die wesentliche Modelleinflussgröße für die Beitragsentwicklung im Standardtarif beziehungsweise in der PKV ist die medizinische Inflation.“

WERBUNG

Keine Änderungen am System erforderlich

Sollte die sich oder andere wesentliche Einflussgrößen in der Realität von den im Modell zugrunde gelegten Annahmen entfernen, wären eine erneute Untersuchung und eventuell auch Anpassungen an den gesetzlichen Maßnahmen angezeigt, um die Stabilität der Beiträge im Alter weiterhin zu gewährleisten.

Doch danach sieht es nach Ansicht der Versicherungsaufsicht nicht aus. Das System der Alterungsrückstellungen, mit denen Beitragssprünge im Alter abgefedert werden sollen, erweise sich als nachhaltig. Aus ihrer Sicht seien daher hier derzeit keine Änderungen an den gesetzlichen Maßnahmen erforderlich, schreibt die Bafin.

CDU/CSU will Reformen für die private Krankenversicherung

Das sieht die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einem in den Bundestag eingebrachten Antrag (Drucksache 20/11762, PDF, 231 KB) anders.

Darin verlangt sie, „in Berücksichtigung der sich verändernden Lebenserwartung eine Flexibilisierung des zehnprozentigen Gesetzlichen Zuschlags auf Beiträge zur Krankenvollversicherung zu ermöglichen und mit den hierdurch generierten Mitteln bereits früher Beitragssteigerungen zu dämpfen und diesen Effekt über einen längeren Zeitraum auch bis in das hohe Alter zu strecken.“

Die Bundesregierung soll „den Standardtarif für alle, also auch die Personen, die seit 2009 Mitglied der PKV geworden und nicht hilfebedürftig im sozialrechtlichen Sinne sind, wieder öffnen und so eine echte Entlastung für Versicherte in finanziell schwierigen Lebenslagen ermöglichen.“

Außerdem wollen die Unionspolitiker die Beitragsentwicklung verstetigen, indem die Schwellenwerte für Anpassungen abgesenkt werden und den „Zins“ als auslösenden Faktor mit zu berücksichtigen. Bei einem Tarifwechsel sollten nicht mehr alle Alterungsrückstellungen komplett beitragsmindernd aufgebraucht werden, sondern teilweise zukünftige Beitragssteigerungen abmildern.