Axa kündigt „Unfall-Kombirenten“-Policen

16.9.2019 – Vor einem Jahr waren die Kunden informiert worden, das die Kalkulation nicht mehr aufging. Als Alternative wurde die „Existenzschutz-Versicherung (ESV)“ angeboten. Wer nicht umsteigen wollte, dem wurde inzwischen gekündigt. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat angekündigt, dagegen gerichtlich vorzugehen.

Vor 13 Jahren hatte die Axa Versicherung AG ihre „Unfall-Kombirente (UKR)“ auf den Markt gebracht. Darin sind die Leistungsauslöser Unfallinvalidität ab 50 Prozent, schwere Krankheiten, Verlust von Grundfähigkeiten und Pflegebedürftigkeit in einer Police zusammengefasst (VersicherungsJournal 28.9.2006).

Im letzten Jahr hatte sich der Versicherer entschieden, sich von dem Vertragsbestand zu trennen.

Leistungsversprechen kann nicht mehr aufrechterhalten werden

Gegenüber den betroffenen Versicherungsnehmern hatte die Gesellschaft laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung damals so argumentiert:

„Aufgrund des medizinischen Fortschritts steigen die Kosten in Ihrem Tarif Jahr für Jahr erheblich an. Dazu kommen die niedrigen Zinsen. Dies führt dazu, dass wir unser Leistungsversprechen in diesem Tarif nicht mehr aufrechterhalten können.“

Nach Angaben der Axa sind rund 17.500 versicherte Personen betroffen. Nicht gekündigt würden Policen mit Beitragsrückgewähr, von Versicherungsnehmern, die im letzten Jahr mindestens 58 Jahre alt waren, und von Kunden, die bereits Leistungen beziehen (16.8.2018).

Alternative „Existenzschutz“

Die Verbraucherzentrale Hamburg e.V. (VZHH) teilte mit, den gekündigten Versicherungsnehmern sei angeboten worden, ihre „Unfall-Kombirenten“-Verträge bis zum 15. März 2019 in eine „Existenzschutz-Versicherung (ESV)“ umwandeln zu lassen.

Diese gehört ebenfalls zur Gruppe der funktionellen Invaliditäts-Versicherungen (FIV). Der Tarif der Axa hatte im Vergleich der Ascore Das Scoring GmbH auf der Skala von vergebenen 4,5 bis sechs Scoring-Punkten mit 5,0 abgeschnitten (2.5.2018).

Nach Ansicht der Verbraucherzentrale bietet die „Existenzschutz-Versicherung“ „weitaus schlechtere Konditionen. Versicherte erhalten nur bis zum 67. Lebensjahr eine Rente und bei einer Krebserkrankung sogar nur noch 60 Monate. Trotzdem ist die Existenzschutz-Versicherung deutlich teurer als die Unfall-Kombirente.“

Kündigungen wurden vollzogen

Die „Mehrheit der betroffenen Kunden sei in die Existenzschutz-Versicherung gewechselt“, habe eine Axa-Sprecherin erklärt, berichtete Boerse-online.de am Samstag.

Alle anderen dieser Policen seien zu den „individuellen Hauptfälligkeiten“ gekündigt worden. Die Zahl der Kündigungen wurde nicht genannt.

Die Axa darf die laufenden Unfall-Kombirentenverträge unserer Auffassung nach überhaupt nicht ordentlich kündigen. Kerstin Becker-Eiselen, Verbraucherzentrale Hamburg

Verbraucherzentrale rät zum Widerspruch

Die Versicherungsexpertin Kerstin Becker-Eiselen von der VZHH ist mit dem Vorgehen des Versicherers nicht einverstanden. Bereits im letzten Jahr hatte sie erklärt:

„Die Axa darf die laufenden Unfall-Kombirentenverträge unserer Auffassung nach überhaupt nicht ordentlich kündigen. Zahlreiche Schilderungen von Verbrauchern zeigen, dass das Produkt nicht vorrangig als Unfallversicherung, sondern als Alternative zu einer Berufsunfähigkeits-Versicherung vermittelt wurde.“

Becker-Eiselen verwies darauf, dass bei Berufsunfähigkeits-Versicherungen eine ordentliche Kündigung laufender Verträge seitens der Versicherungs-Gesellschaften nach allgemeiner Ansicht ausgeschlossen sei. „Hieraus könnte man schlussfolgern, dass die Kündigung der Unfall-Kombirente von Seiten der Axa unzulässig ist", so Becker-Eiselen.

Letztlich ist die Frage juristisch einfach nicht geklärt. Kerstin Becker-Eiselen, Verbraucherzentrale Hamburg

VZHH: UKR ist nicht der Unfallsparte zuzuordnen

Auf Nachfrage des VersicherungsJournals, mit welchen juristischen Argumenten sie ihre Ansicht untermauert beziehungsweise auf welche Rechtsnormen sie sich stützt, hatte die Verbraucherschützerin im August 2018 argumentiert:

„Wir sind der Ansicht, dass die eingeschlossenen Schwere-Krankheiten- und Grundfähigkeits-Versicherungen aufgrund der Nähe zu Berufsunfähigkeits-Absicherung/ Lebensversicherung nicht ordentlich kündbar sind. Jedenfalls sind sie unseres Erachtens nicht der Sparte ‚Unfallversicherung‘ zuzuordnen.“

Zu den Erfolgsaussichten von Klagen gegen die Kündigungen schrieb Becker-Eiselen: „Letztlich ist die Frage juristisch einfach nicht geklärt. Über die Aussichten kann man spekulieren, aber definitive Aussagen kann man dazu nicht treffen.“

Für einen Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht […] sehen wir […] keine Veranlassung. Ursula Roeben, Axa Konzern AG

Axa lehnt Widersprüche ab

Die Axa sieht sich dagegen mit dem in den Versicherungs-Bedingungen festgelegten Kündigungsrecht auf der sicheren Seite. Die Gesellschaft sah nach Angaben ihrer Sprecherin Ursula Roeben bereits im letzten Jahr keine Veranlassung, auf das ordentliche Kündigungsrecht zu verzichten.

Auch die Verbraucherschützer halten nach Angaben von Boerse-online.de an ihrer Rechtsauffassung fest. Becker-Eiselen sagte jetzt gegenüber Boerse-online.de, „man wolle gegen die Kündigungen vor Gericht ziehen. Einen konkreten Zeitpunkt für eine Klage gebe es noch nicht, ‚wir arbeiten daran‘".

Auch andere Versicherer haben offenbar unterkalkulierte Invaliditäts-Versicherungen im Bestand. Nach Angaben der Stiftung Warentest trennen sich die Basler Versicherungen von ihrem kompletten Bestand an Kinder-Invaliditäts-Versicherung „Junior Schutz Plus“ (20.8.2019).