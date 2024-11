Axa hebt laufende Verzinsung kräftig an

21.11.2024 – Die Axa gewährt ihren Lebens- und Rentenversicherungskunden im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von 3,0 (2024: 2,6) Prozent, wie der Lebensversicherer am Donnerstag bekannt gab.

Die Axa Lebensversicherung AG ist am Donnerstag den Beispielen der SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 3.5.2024) und der Nürnberger Lebensversicherung AG (20.11.2024) gefolgt und hat ebenfalls ihre Überschussdeklaration für 2025 veröffentlicht.

Wie die SV (plus 0,25 Prozentpunkte) und die Nürnberger (plus 0,2 Prozentpunkte), erhöht auch die Axa die laufende Verzinsung.

Axa deklariert ein Plus von 0,4 Prozentpunkten

Die Kölner bieten ihren Kunden im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von 3,0 (2024: 2,6) Prozent. Dies gilt gleichermaßen auch für die DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung, Zweigniederlassung der Axa Lebensversicherung AG.

Zur gesamten Verzinsung inklusive Schlussgewinnanteil und Sockelbeteiligung an den Bewertungsreserven machten die Kölner keine Angaben.

WERBUNG

Zuvor viermal in Folge keine Veränderung

Zuvor war die laufende Verzinsung viermal in Folge auf unverändertem Niveau geblieben (23.11.2023). 2016 hatte sie letztmals über der Drei-Prozent-Marke gelegen. 2012 waren es noch 3,8 Prozent, im Jahr davor stand sogar noch eine Vier vor dem Komma (16.12.2011).

Mit der erhöhten laufenden Verzinsung beteilige man die Kunden an den gestiegenen Marktzinsen in der Kapitalanlage, erläutert Personenversicherungs-Vorstand Karsten Dietrich in der Mitteilung. Für die Kunden sei dies nach Jahren niedriger und niedrigster Zinsen ein gutes Zeichen.

Platz elf nach Prämien

Die Axa ist mit knapp 1,8 Milliarden Euro verdienten Bruttobeitragseinnahmen an elfter Stelle im Marktvergleich. Das bedeutet laut dem Map-Report Nummer 936 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2023“ 2,03 Prozent Marktanteil.

Die SCR-Quote der Axa (ohne Volatilitätsanpassung und ohne Übergangsmaßnahmen) betrug 2023 annähernd 311 Prozent. Damit landete das Unternehmen in der Rangliste im Map-Report Nummer 934 – „Solvabilität im Vergleich 2014 bis 2023“ im Mittelfeld. Im Schnitt sind es 320,8 Prozent (13.5.2024).

Die Axa im Urteil der Analysehäuser

Von verschiedenen Analysehäusern wird die Axa überdurchschnittlich bewertet. So erhielt die Gesellschaft in der aktuellen Auflage des „M&M Rating LV-Unternehmen“ der Morgen & Morgen GmbH (M&M) mit fünf von fünf möglichen Sternen eine „ausgezeichnete“ Bewertung (16.10.2024).

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) stufte den Anbieter im diesjährigen „LV-Rating Unternehmensqualität“ mit „exzellent“ ebenfalls in die beste Notenstufe ein (7.11.2024).

Im aktuellen Bilanzrating des Map-Reports sprang ein „mmm“ für „sehr gute Leistungen“ heraus (5.11.2024). Die DFSI Ratings GmbH bescheinigte der Gesellschaft jüngst eine „gute“ Unternehmensqualität (23.10.2024).