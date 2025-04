Ausländische Kindererziehung kann bei deutscher Rente anerkannt werden

4.4.2025 – Das Bundessozialgericht hat die Deutsche Rentenversicherung verpflichtet, einer Frau eine höhere gesetzliche Rente zu gewähren, weil sie Erziehungszeiten in Österreich zurückgelegt hat. Eine Verweigerung der Anrechnung würde einen Verstoß gegen die EU-Freizügigkeit bedeuten.

Eine deutsche Frau lebte von August 1975 bis November 1979 in Österreich und zog dort ihre drei Kinder im Vorschulalter groß. Sie widmete sich in diesem Zeitraum ganz der Kinderbetreuung, während ihr Ehemann erwerbstätig war und in die österreichische Rentenversicherung einzahlte.

Die österreichische Rentenversicherung hatte ihr für diesen Zeitraum insgesamt 52 Monate Kindererziehungszeiten für die beiden jüngeren Kinder gutgeschrieben. Allerdings erwarb sie in der Alpenrepublik keinen Anspruch auf eine Altersrente, weil sie die Mindestversicherungszeit von 15 Jahren nicht erfüllen konnte.

Altersrente ohne Anrechnung der ausländischen Erziehungszeit

Die Frau hatte vor ihrem Umzug nach Österreich in Deutschland Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt und nach ihrer Rückkehr teilweise freiwillige Beiträge entrichtet, um als Selbstständige die Wartezeit für die Regelaltersrente nach § 50 SGB VI zu erfüllen.

Zwar gewährte die Deutsche Rentenversicherung der Frau eine Altersrente, wollte jedoch dabei die Kindererziehungszeiten in Österreich nicht anrechnen. Die Begründung: Die Erziehung in Österreich könne einer inländischen Erziehung nicht gleichgestellt werden.

Das akzeptierte die Versicherte nicht und klagte.

Vorinstanz entscheidet gegen zusätzlichen Rentenanspruch

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (LSG) hatte mit Urteil vom 13. Juni 2023 entschieden, dass die in Österreich verbrachte Kindererziehungszeit nicht wie eine in Deutschland angerechnet werden könne (L 18 R 227/19).

Das LSG argumentierte, dass zum Zeitpunkt, an dem die Kindererziehungszeit nach österreichischem Recht berücksichtigt wurde – also nach Ablauf der jeweiligen Geburtsmonate – die Klägerin in Deutschland weder einer Beschäftigung noch einer selbstständigen Tätigkeit nachgegangen war.

Da die Rentnerin diese Voraussetzung nicht erfüllte, sah das Landessozialgericht auch keinen Verstoß gegen das Europarecht, insbesondere gegen Artikel 44 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009, die die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten im EU-Ausland regelt.

Bundessozialgericht korrigiert Urteil der Vorinstanz

Das Bundessozialgericht entschied aber am 27. März 2025 (B 5 R 16/23 R), dass der Frau die österreichischen Erziehungszeiten auch vom deutschen Rentenversicherungsträger anerkannt werden müssen. Darüber informiert das Gericht in einem Pressetext. Das Urteil wurde noch nicht veröffentlicht.

Zwar erfülle die Frau tatsächlich die Voraussetzungen der genannten EG-Verordnung nicht, so hob das Gericht hervor, weil sie zu dem Zeitpunkt der Kindererziehung weder beschäftigt noch selbstständig tätig gewesen sei. Jedoch regle der genannte Artikel die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten in grenzüberschreitenden Sachverhalten nicht abschließend.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs müsse ein Mitgliedstaat bei der Rente unter bestimmten Voraussetzungen auch Kindererziehungszeiten aus einem anderen Mitgliedstaat berücksichtigen, so betont das BSG.

„Dafür muss die betroffene Person ausschließlich in dem die Rente gewährenden Mitgliedstaat Versicherungszeiten erworben haben, und zwar sowohl vor als auch nach der Verlegung ihres Wohnsitzes in den anderen Mitgliedstaat, in dem sie die Kindererziehungszeiten zurückgelegt hat“, erklärt das Gericht. Dies sei bei der Klägerin der Fall gewesen.

Nichtanerkennung würde Frau nach EU-Recht benachteiligen

Das Bundessozialgericht führt aus, dass eine Nichtberücksichtigung der in Österreich zurückgelegten Zeiten bei der deutschen Regelaltersrente die Klägerin benachteiligen würde, da sie von ihrem Recht auf Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union Gebrauch gemacht hat. Das würde einen Verstoß gegen die Unionsbürgerfreizügigkeit darstellen, die in Artikel 21 AEUV gewährleistet ist.

Da die Klägerin keinen Anspruch auf eine österreichische Altersrente hat, hindert die Anerkennung der Erziehungszeiten durch den österreichischen Versicherungsträger nicht die deutsche Rentenversicherung daran, diese Zeiten ebenfalls anzuerkennen, so hob das Gericht hervor. Die Rentenversicherung wurde entsprechend verpflichtet, die Kindererziehungszeit zu berücksichtigen.