Ausgeraubte Frau bekommt nur Bruchteil des gestohlenen Geldes ersetzt

6.6.2023 – In einem Fall musste der Versicherungsombudsmann Wilhelm Schluckebier versuchen, zwischen einer ausgeraubten Frau und deren Versicherer zu vermitteln. Letzterer weigerte sich nach dem Diebstahl, eine Summe von 40.000 Euro zu ersetzen. Die Voraussetzungen zum Versichern eines so großen Betrages seien durch das Fehlen eines Tresors nicht gegeben. Das Beispiel stammt aus dem Jahresbericht 2022 der Schlichtungsstelle.

WERBUNG

Wertsachen in einem Tresor lagern, der in der Wand vermauert oder mindestens 200 Kilogramm schwer ist. Das gehört zu den Voraussetzungen, wenn man eine große Summe Geld aufbewahren und versichert wissen möchte. Diese Lektion lernte eine Frau, die in ihrem Haus überfallen wurde und unter anderem 40.000 Euro an Bargeld an den Kriminellen aushändigte.

Das Geld lagerte die Geschädigte in einem Waffenschrank, den sie unter Androhung öffnete. Für das gestohlene Bargeld zahlte ihr Versicherer 2.000 Euro aus. Das Argument: Geld im Haus war nur bis zu dieser Summe versichert. Bis zu der Summe von 40.000 Euro wäre es nur versichert gewesen, wenn es in einem Tresor, der den obigen Anforderungen entspricht, gelagert worden wäre.

Versicherer ersetzt nur einen Bruchteil des gestohlenen Geldes

Das sah die Beraubte allerdings nicht so und wandte sich an den Versicherungsombudsmann Dr. Wilhelm Schluckebier. Sie sagte, es wäre egal gewesen, ob die 40.000 Euro im Waffenschrank oder einem den Anforderungen entsprechenden Tresor gewesen wären. Wegen der Bedrohungslage hätte sie alle diese Schränke öffnen müssen.

Ein weiteres Argument war, dass der Vermittler der entsprechenden Versicherung den Waffenschrank vor dem Vertragsabschluss gesehen hatte. Trotzdem habe er sie nicht darüber informiert, dass dieser Schrank nicht dazu ausreiche, eine derart hohe Summe sicher zu verwahren und auf Versicherungsschutz zu spekulieren.

Ombudsmann vermittelt erfolglos zwischen den Parteien

Der Versicherungsombudsmann versuchte, zwischen den Parteien zu vermitteln. Der Vermittler schickte auf seine Bitten hin eine Stellungnahme, in der dieser angab, den Schrank nicht in Augenschein genommen zu haben. Zudem habe er der Frau erklärt, dass eine derart hohe Summe nicht vollumfänglich versichert sei.

Bedingungsgemäß war tatsächlich nur ein Versicherungsschutz für 2.000 Euro vertraglich geregelt, da die Voraussetzungen für einen sichereren Wertschrank nicht gegeben waren. Zugleich erachtete Schluckebier jedoch den Einwand der Geschädigten für berechtigt und versuchte, den Versicherer zu einem kulanten Entgegenkommen zu bewegen. Ohne Erfolg, hier konnte der Ombudsmann nicht helfen.

Dass Waffenschränke nicht als Tresor nutzbar sind, zeigt auch ein Fall, den das Landgericht Offenburg zu entscheiden hatte. In diesem hatte ein Mann als Schützenhilfe für seinen im Krankenhaus liegenden Nachbarn Wertgegenstände in solch einem versteckt. Der Waffenschrank wurde geknackt und der Nachbar konnte keinen Rechtsanspruch erheben (VersicherungsJournal 16.6.2022).

Der oben geschilderte Fall stammt aus dem im Mai erschienenen Jahresbericht 2022 der Schlichtungsstelle (VersicherungsJournal Archiv).