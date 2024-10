Ascore: Vier Krankenversicherer mit der Bestnote

10.10.2024 – Ascore hat in seinem aktualisierten PKV-Unternehmens-Scoring an vier Unternehmen die Höchstnote „sechs Kompasse“ vergeben. Hierzu gehören wie in den beiden Vorjahren die Hallesche, der LVM, die Signal Iduna und die Universa. Nur zwei Kompasse erhielt erneut die VRK. Bewertet wurden 17 Bilanz- und Solvabilitätskennzahlen (im Schnitt der Jahre 2021 bis 2023).

Die Ascore das Scoring GmbH hat jetzt die aktuelle Auflage ihres PKV-Unternehmens-Scorings veröffentlicht. Bei dem Scoringverfahren wird für jedes Kriterium, bei dem eine selbst definierte Benchmark inklusive Toleranz erfüllt ist, ein Punkt vergeben.

Zur Methodik

1,0 Zähler gibt es „bei Überschreiten (oder Erreichen) der Benchmark innerhalb der einfachen Toleranz. So ergibt sich insgesamt eine Gesamtpunktzahl, die auf sechs Kompasse umgelegt und in Kompassen dargestellt wird“, wird erläutert.

Wird diese Vorgabe nicht erreicht, aber die Messlatte mit doppelter Toleranz, so gibt es einen halben Punkt. Wird diese Messlatte verfehlt, gibt es keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch ein Übererfüllen eines anderen Kriteriums kompensiert werden.

17 bewertungsrelevante Kennzahlen

Ausgewertet wurden Kennzahlen der 32 betrachteten Gesellschaften der privaten Krankenversicherung (PKV) aus den Geschäfts- beziehungsweise SFCR-Berichten 2020 bis 2022. Für die Bewertung wurden daraus 17 Kennzahlen (bis auf wenige Ausnahmen im Dreijahresschnitt) aus den Bereichen Erfahrung, Sicherheit, Erfolg und Bestand herangezogen.

Ascore Analyse PKV-Unternehmensscoring Kriterien Benchmark inklusive Toleranz Benchmark inklusive doppelter Toleranz Erfahrung Verdiente Bruttobeiträge in Euro 350 Mio. 300 Mio. Sicherheit Sicherheitsmittel-Quote (3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 9,81 4,61 RfB-Quote nach Art der Leben (3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 40,09 31,97 RfB-Zuführungs-Quote nach Art der Leben (3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 11,21 9,59 Zuführungsquote für Versicherte ab 65 (3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 1,25 0,54 Bewertungsreserve-Quote (3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 0,37 -1,79 Solvabilitäts-Quote II mit Volatilitätsanpassung (sofern vorhanden, 3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 415,72 362,29 Erfolg Modifizierte Versicherungs-geschäftliche Ergebnisquote (VEQ) (3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 12,45 10,06 Barausschüttungsquote, (3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 31,07 21,66 Abschlusskostenquote, (3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 6,64 8,68 Verwaltungskostenquote, (3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 2,41 2,85 Modifizierte Nettoverzinsung (3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 2,26 1,87 Differenz laufende Durchschnittsverzinsung zum Rechnungszins (3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 0,21 0,04 Bestand Veränderung des verdienten Bruttobeitrags im Bestand (3-Jahres-Durchschnitt) 1.092,65 655,65 Veränderung versicherte Personen im Bestand (3-Jahres-Durchschnitt) 16,02 -1,60 Veränderung vollversicherte Personen im Bestand (3-Jahres-Durchschnitt) -1,66 -7,73 Schadenquote (3-Jahres-Durchschnitt, in Prozent) 76,39 78,40

Gegenüber dem Scoring vom Vorjahr wurden die Benchmarks aktualisiert und der Marktentwicklung angepasst. Am Bewertungsraster wurden letztmalig vor drei Jahren (VersicherungsJournal 8.10.2021) Änderungen vorgenommen.

Neben den für das Ergebnis der Bewertung maßgeblichen Faktoren werden im Rahmen des Vergleichs zahlreiche weitere Kennzahlen „außer Konkurrenz“ mitgeliefert.

Vier PKV-Anbieter mit der Höchstnote

Die Punktzahlen wurden schließlich in „Kompasse“ umgerechnet. Auf das höchste Ergebnis von sechs dieser Richtungsanzeiger kamen wie in den beiden Vorjahren (13.10.2023, 10.10.2022) vier Unternehmen:

Dahinter folgen 13 (Vorjahre: 13; elf) Akteure mit fünf Kompassen, zehn (neun; 13) Marktteilnehmer mit vier dieser Richtungsanzeiger und vier (fünf; drei) Anbieter mit drei Kompassen. Zwei Kompasse erhielt erneut nur die Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG.

Sieben Veränderungen

Insgesamt veränderten sich die Beurteilungen bei sieben Krankenversicherern, und zwar um jeweils eine Bewertungsstufe. Verschlechtert auf vier Richtungsanzeiger haben sich der Debeka Krankenversicherungsverein a.G., die Provinzial Krankenversicherung Hannover AG und die Württembergische Krankenversicherung AG.

Verbessert haben sich hingegen die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG (drei auf vier Kompasse) sowie die Arag Krankenversicherungs-AG, die Bayerische Beamtenkrankenkasse AG und die UKV – Union Krankenversicherung AG (auf fünf Richtungsanzeiger).

Die Ergebnisse aller Testkandidaten sind über den Rechner von Ascore einsehbar. Die Detailergebnisse der einzelnen Unternehmen werden auf Anfrage kostenpflichtig herausgegeben.

Analystenkommentar zur Marktentwicklung

Zur Marktentwicklung teilten die Analysten mit, dass die Eigenkapitalquote im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Prozentpunkte auf „noch solide“ 15,5 Prozent gesunken sei. Die RfB-Quote hat dn Angaben zufolge von 36,5 auf 34,3 Prozent nachgegeben. Hingegen ist die Sicherheitsmittelquote, die Eigenkapital, freie RfB sowie Bewertungsreserven umfasst, von minus 1,1 Prozent auf 2,2 Prozent gestiegen.

Die Abschlusskostenquote erhöhte sich von 6,5 auf 7,0 Prozent, die Schadenquote (von 78,4 auf 82,0 Prozent). Letzteres führte zu einer um 4,1 Prozentpunkte gesunkenen versicherungsgeschäftlichen Ergebnisquote von 8,8 Prozent. Auf Vorjahresniveau blieben die Verwaltungskostenquote (2,2 Prozent) und die Rohergebnisquote (9,9 Prozent).