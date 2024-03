Arbeitsunfall? Wann ein Reparaturversuch im Homeoffice als unternehmensdienlich gilt

25.3.2024 – Ein Beschäftigter war im Homeoffice tätig. Bei der Suche nach der Ursache für einen Heizungsausfall wurde er schwer verletzt. Er steht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, selbst wenn die Heizung auch anderen Personen des Haushalts zugutekommt. So lautet der Tenor eines Urteils des Bundessozialgerichts vom 21. März 2024 (B 2 U 14/21 R).

Der als Selbstständiger tätige Kläger war bei einem Unfall verletzt worden. Er war Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Zusammen mit seiner Familie bewohnte er ein Haus, in dessen Wohnzimmer er sich einen Büroarbeitsplatz eingerichtet hatte.

Schwere Augenverletzung nach Unfall im Heizungskeller

Am Tag seines Unfalls hatte der Mann mittags seine beiden Kinder von der Schule abgeholt. Anschließend begab er sich an seinen Schreibtisch.

Knapp eine halbe Stunde später stellte er fest, dass im gesamten Haus die Heizkörper kalt waren. Um bei einer angemessenen Zimmertemperatur weiterarbeiten zu können, begab sich der Betroffene in den Heizungskeller. Dort wollte er nach der Ursache für den Heizungsausfall suchen.

Wegen eines Defekts der Heizungsanlage kam es dabei zu einer Verpuffung im Heizkessel. Dadurch sprang die in der Kaminwand befindliche Zugluftklappe heraus und traf den Kläger im Gesicht. Bei dem Vorfall erlitt er unter anderem eine schwere Augenverletzung.

Kein Arbeitsunfall?

Der gesetzliche Unfallversicherer des Verletzten lehnte es ab, den Vorfall als Arbeitsunfall anzuerkennen. Denn der Mann habe den Unfall unter anderem deswegen erlitten, weil er nicht zuletzt auch seine Kinder mit Wärme versorgen wollte.

Mit seiner daraufhin eingereichten Klage hatte der Versicherte weder beim Sozialgericht München, noch bei dem von ihm in Berufung angerufenen Bayerischen Landessozialgericht Erfolg.

Die Abweisung der Klage begründeten die Richter damit, dass die Heizungsanlage im Wesentlichen dazu gedient habe, die Privaträume des Klägers zu erwärmen. Die damit einhergehenden Risiken seien folglich nicht seinem beruflichen Bereich zuzurechnen.

Dieser Argumentation schloss sich das in letzter Instanz mit dem Fall befasste Bundessozialgericht nicht an. Es gab der Revision des Versicherten statt.

Reparaturversuch war unternehmensdienlich

Nach Ansicht des Gerichts stand der Versuch des Klägers, die Heizung wieder zum Laufen zu bringen, in einem sachlichen Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit im Homeoffice. Denn nach den Feststellungen der Vorinstanzen habe er nicht nur die Privaträume, in denen sich seine Kinder aufhielten, sondern auch den Raum, in dem sich sein häuslicher Arbeitsplatz befand, ausreichend mit Wärme versorgen wollen.

Sein Versuch sei folglich auch unternehmensdienlich und somit nicht einem unversicherten Risiko des privaten Lebensbereichs zuzurechnen gewesen. Denn die beschränkten Möglichkeiten zur präventiven, sicheren Gestaltung von häuslichen Arbeitsplätzen würden keine Einschränkungen des Versicherungsschutzes der gesetzlichen Unfallversicherung rechtfertigen.