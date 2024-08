Arbeitgeberzuschuss zur bAV: Gesetzlicher Anspruch kontra Tarifvertrag

21.8.2024

Von dem Anspruch auf einen Arbeitgeberzuschuss nach § 1a Abs. 1a BetrAVG für die Entgeltumwandlung in eine betriebliche Altersversorgung (bAV) kann auch in Tarifverträgen abgewichen werden, die bereits vor Inkrafttreten des Ersten Betriebsrentenstärkungsgesetzes vom 1. Januar 2018 geschlossen wurden.

Das hat das Bundesarbeitsgericht am 20. August 2024 entschieden (3 AZR 285/23) und damit die Klage eines Holzmechanikers abgewiesen. Der hatte von seinem Arbeitgeber verlangt, ihm auf den in einen Altersvorsorgevertrag umgewandelten Teil seines Lohnes den gesetzlich vorgesehenen Zuschlag in Höhe von 15 Prozent zu zahlen.

Der Betrieb lehnt dies unter Hinweis auf den seit 2009 geltenden Tarifvertrag ab, der den Entgelt umwandelnden Arbeitnehmern einen zusätzlichen Altersvorsorgegrundbetrag in Höhe des 25-Fachen des Facharbeiter-Ecklohns gewährt.

Das Bundessozialgericht legte nun den § 1a BetrAVG so aus, das abweichende Regelungen auch in vor dem Inkrafttreten des Ersten Betriebsrentenstärkungsgesetzes geschlossenen Tarifverträgen enthalten sein können. Eine solche im Sinne des § 19 Abs. 1 BetrAVG liege hier vor. Das gilt auch für zwei Parallelverfahren (3 AZR 286/23 und 3 AZR 287/23).