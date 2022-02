Angebohrte Wasserleitung: Wann Mieter (nicht) in Anspruch genommen werden können

11.2.2022 – Die Umlagevereinbarung eines Mietvertrages hatte vorgesehen, dass sich die Mieter an den Kosten einer Gebäudeversicherung zu beteiligen hatten. In diesem Fall dürfen sich diese darauf verlassen, dass der Versicherungsschutz auch Leitungswasserschäden umfasst. Das hat das Amtsgericht Idstein mit Urteil vom 25. Mai 2020 entschieden (3 C 365/19).

WERBUNG

Der Entscheidung lag der Fall eines Mieters zugrunde, der beim Anbringen einer Wandhalterung für ein Fernsehgerät versehentlich eine Wasserleitung angebohrt hatte. Sein Vermieter verlangte daraufhin von ihm, den dadurch an dem Gebäude entstandenen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu ersetzen.

Der Mann mit dem Bohrer argumentierte jedoch, dass er sich laut Mietvertrag als Mieter anteilig an den jährlichen Kosten für die für das Gebäude abgeschlossene Sach- und Haftpflichtversicherung zu beteiligen habe. Er lehnte das Ansinnen des Vermieters darum ab. Dieser müsse sich wegen der Regulierung des Schadens an den Gebäudeversicherer wenden.

Dem hielt der Vermieter entgegen, dass das Risiko von Leitungswasserschäden im Rahmen der Gebäudeversicherung nicht mitversichert worden sei. Er sei daher dazu berechtigt, den Mieter als Verursacher des Schadens in Anspruch zu nehmen.

Unbilliges Verlangen

Doch dem schloss sich das schließlich mit dem Fall befasste Amtsgericht Idstein nicht an. Es wies die Schadenersatzklage des Vermieters als unbegründet zurück.

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass ein Vermieter einen Mieter für von diesem verursachte Schäden an der Mietsache in Anspruch nehmen kann. Das sei aber dann unbillig, wenn der Mieter, wie in dem zu entscheidenden Fall, durch eine Beteiligung an den Beiträgen den Versicherungsschutz für das Gebäude mitfinanziere.

Denn dann dürfe er die berechtigte Erwartung haben, dass auch ihm die Versicherung zugutekomme. Der Vermieter sei daher dazu verpflichtet, die Versicherung statt des Mieters in Anspruch zu nehmen.

Versäumnis geht nicht zu Lasten des Mieters

Dass der Eigentümer es versäumt habe, eine Leitungswasser-Versicherung für das Gebäude abzuschließen, gehe nicht zu Lasten des Bewohners. Denn aufgrund der Umlagevereinbarung habe dieser darauf vertrauen dürfen, dass der Vermieter eine derartige Versicherung abgeschlossen hatte.

Es sei dem Mieter auch nicht zuzumuten gewesen, bei Abschluss des Mietvertrages zu kontrollieren, ob entsprechender Versicherungsschutz bestand.