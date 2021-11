Alte Leipziger reduziert Überschussbeteiligung

29.11.2021 – Der Lebensversicherer bietet seinen Neue-Klassik-Kunden im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von 2,10 Prozent (2021: 2,35 Prozent). Die gesamte Verzinsung liegt künftig bei 2,40 Prozent (2021: 2,65 Prozent). Klassik-Kunden wird eine laufende Verzinsung von 2,05 Prozent (2021: 2,25 Prozent) und eine Gesamtverzinsung von 2,30 Prozent (2021: 2,50 Prozent) offeriert.

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. reduziert die laufende Verzinsung für 2022 „moderat“. Dies gibt das Unternehmen am Montag bekannt. Hintergrund sei die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und die damit einhergehende fortdauernde Niedrigzinsphase in der Eurozone.

Der sechstgrößte Lebensversicherer (VersicherungsJournal 13.8.2021) wagt sich als sechster Akteur aus der Deckung. Er hatte auch in den letzten Jahren schon früh seine Pläne bekannt gegeben (1.12.2020).

2,10 Prozent laufende Verzinsung für Neue Klassik-Kunden

Die Gesellschaft bietet für Neuabschlüsse der modernen Rentenversicherungen „AL RENTEFlex“ und „AL_RENTEKlassikPur“ im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von 2,10 Prozent. Sie nimmt damit Abschläge von 0,25 Prozentpunkten vor. Derzeit liegt diese Produktgeneration noch bei 2,35 Prozent.

Hinzu kommen Schlussüberschuss- und Sockelbeteiligungen, so dass sich eine Gesamtverzinsung in 2022 von 2,40 Prozent ergibt. Aktuell beträgt sie noch 2,65 Prozent.

2,05 Prozent laufende Verzinsung für Klassik-Kunden

Die laufende Verzinsung der klassischen Rentenversicherungen bewegt sich 2022 bei 2,05 Prozent (2021: 2,25 Prozent). Die Abschläge belaufen sich hier somit auf 0,20 Prozentpunkte.

Die Gesamtverzinsung wird von 2,50 Prozent auf 2,30 Prozent angepasst. Die klassischen Produkte bietet die Alte Leipziger nur noch im Kollektivgeschäft (bAV) an.

Im Urteil der Analysehäuser

Im aktuellen Map-Report 922 „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2020“ ist die Gesellschaft aus der nur noch neunköpfigen Spitzengruppe herausgefallen (19.11.2021). Auch in einem aktualisierten LV-Unternehmens-Scoring von Ascore Das Scoring GmbH musste sie die Spitzengruppe verlassen, erhielt „fünf Kompasse“ (2.11.2021).

Im neuesten „M&M Rating LV-Unternehmen“ dagegen wurde sie von der Morgen & Morgen GmbH (M&M) als eines von 22 Unternehmen mit der Höchstnote „ausgezeichnet“ bewertet (8.11.2021). In der Asscompact-„Marktstudie Maklerservice 2021“ wurde sie im Segmente „betriebliche Altersversorgung (bAV)“ auf den Bronzerang gewählt (28.10.2021).

Die viertbeste Verbrauchernote schaffte der Akteur in einer Untersuchung von Professor. Dr. Hermann Weinmann von der Hochschule Ludwigshafen am Rhein. Weinmann hat die Qualität der nach Beitragseinnahmen 2019 zwölf größten Gegenseitigkeits-Lebensversicherer aus Verbrauchersicht unter die Lupe genommen (23.12.2020).

Fitch lobt starke Kapitalausstattung

Die Fitch Deutschland GmbH und die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH vergaben kürzlich an die Alte Leipziger erneut die Note „A+“ mit stabilem Ausblick. Hervorgehoben wurden die starke Kapitalausstattung, die niedrige Durationslücke und der hohe Anteil an rentablem Berufsunfähigkeits-Geschäft (17.11.2021).

Nach eigenen Angaben wurde 2020 das Eigenkapital weiter gestärkt um 3,7 Prozent auf mehr als eine Milliarde Euro. Die Solvency II-Quote lag per 31. Dezember bei 300 Prozent (ohne Volatilitätsanpassungen oder Transitionals).

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Alte Leipziger, insbesondere durch die bAV, ein Neugeschäft in der Nähe des Rekordergebnisses von 2020 in Höhe von 1,05 Milliarden Euro. Die Beitragseinnahmen werden voraussichtlich über dem Wert des Vorjahres liegen, in dem rund 2,8 Milliarden Euro erzielt wurden.

Die Bayerische, Axa, Nürnberger, Ideal und LV 1871 mit konstanten Überschüssen

Weitere Gesellschaften haben bereits bekannt gegeben, wie lukrativ die private Altersvorsorge auch in Zeiten von Null- und Negativzinsen bleibt. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG und die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. halten die laufende Verzinsung für 2022 konstant auf dem Niveau des laufenden Jahres. Die gesamte Verzinsung liegt beim operativen Akteur bei „bis zu“ 3,05 Prozent und bei der Run-off-Gesellschaft bei 3,05 Prozent (29.11.2021).

Auch die Axa Lebensversicherung AG (2,60 Prozent) und die Nürnberger Lebensversicherung AG (2,25 Prozent) melden keine Veränderung. Die gesamte Verzinsung beläuft sich bei der Axa auf 3,1 Prozent. Bei der Nürnberger sind es „rund“ 2,5 Prozent – zuzüglich Bewertungsreserven (23.11.2021).

Die Ideal Lebensversicherung a.G. bietet ihren Versicherungsnehmern mit klassischen Policen eine laufende Verzinsung von unverändert drei Prozent. Hinzu kommen ein Schlussüberschussanteil von 0,7 Prozent sowie eine individuelle Beteiligung an den Bewertungsreserven (20.10.2021).

Die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) hält die laufende Verzinsung konstant bei 2,4 Prozent. Die gesamte Verzinsung inklusive aller Komponenten liegt bei bis zu 3,35 Prozent (17.11.2021).

Wie sich der Markt der Lebensversicherer entwickelt

Das VersicherungsJournal hat ein Dossier zur aktuellen Situation in der Lebensversicherung aufgelegt. Das E-Paper „Ist die Lebensversicherung am Ende? Der Höchstrechnungszins sinkt – Was Vermittler jetzt über Markt und Produkte wissen müssen“ ist am 24. November 2021 erschienen.

Die vollständige 33-seitige Publikation steht Premium-Abonnenten als PDF-Datei (1,94 MB) unter diesem Link zum Herunterladen kostenlos zur Verfügung. Das gilt auch für Neu-Abonnenten. Nicht-Abonnenten können das Dossier als E-Paper im PDF-Format für 14,90 Euro einschließlich Mehrwertsteuer online bestellen.