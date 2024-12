Allianz gibt Überschussbeteiligung für 2025 bekannt

2.12.2024 – Der Marktführer gewährt seinen Klassik- („Perspektive“-) Kunden im kommenden Jahr eine laufende Verzinsung von weiterhin 2,7 (2,8) Prozent. Die gesamte Verzinsung beträgt unverändert 3,5 (3,8) Prozent.

Die Allianz Lebensversicherungs-AG bietet ihren Klassik-Kunden im kommenden Jahr weiterhin eine laufende Verzinsung von 2,7 Prozent. Für Kunden mit dem im Sommer vor elf Jahren eingeführten Vorsorgekonzept „Perspektive“ (VersicherungsJournal 8.7.2013, 25.7.2013) sind es unverändert 2,8 Prozent – „und das trotz deutlich rückläufiger Marktzinsen“, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung.

Der Marktführer (4.9.2024) teilte weiter mit, dass die gesamte Verzinsung aus ihrem Sicherungsvermögen erneut 3,50 Prozent (Klassik) beziehungsweise 3,8 Prozent („Perspektive“) betrage. Für die kapitalmarktnahen Vorsorgekonzepte „KomfortDynamik“ und „InvestFlex“ bietet die Allianz für den Teil des Kapitals, der im Sicherungsvermögen angespart wird, ebenfalls eine Gesamtverzinsung von 3,8 Prozent.

Eine Vier stand letztmalig 2012 vor dem Komma

Für das laufende Jahr und das davor hatte die Gesellschaft die Deklarationssätze um jeweils 0,2 Prozentpunkte bei der laufenden und um 0,3 Prozentpunkte bei der gesamten Verzinsung angehoben. Im Jahr davor hatte der Anbieter die Überschussbeteiligung unverändert gelassen (6.12.2021).

In den beiden Jahren davor wurden Abschläge um jeweils 0,2 (3.12.2020) beziehungsweise jeweils 0,3 Prozentpunkte vorgenommen. 2016 lag die laufende Verzinsung noch über drei Prozent (10.12.2015). Eine Vier stand letztmalig 2012 vor dem Komma (8.12.2011).

Rang eins nach Beitragseinnahmen

Die Allianz belegt in der Rangliste nach verdienten Bruttoprämien laut dem Map-Report Nummer 936 – „Bilanzrating deutscher Lebensversicherer 2023“ den Spitzenplatz. Der Umsatz verminderte sich um 0,6 Prozent auf unter 21,37 Milliarden Euro. Der Marktanteil fällt mit knapp 24,4 Prozent um 0,84 Prozentpunkte höher aus als vor Jahresfrist.

Auch beim Bestand ordnet sich das Unternehmen an erster Stelle ein – mit zuletzt über 11,6 Millionen Policen (plus 0,6 Prozent). Knapp die Hälfte entfällt auf den Bereich Rente, fast ein Drittel auf Kollektivversicherungen, wozu vor allem die betriebliche Altersversorgung (bAV) zählt. Je ein knappes Achtel ist den Risikoversicherungen sowie den sonstigen Lebensversicherungen zuzuordnen. In letztere Kategorie fallen insbesondere Fondspolicen.

Im Neugeschäft (eingelöste Versicherungsscheine in der Hauptversicherung) erzielte 618.600 Stück (plus 7,7 Prozent) bedeuten ebenfalls den Spitzenplatz. Hier ist der Akteur hauptsächlich in den Segmenten „Sonstige“ (weit über 40 Prozent Anteil), Kollektiv (ein Drittel) sowie Rente (ein Sechstel) unterwegs.

Die SCR-Quote der Inter (ohne Volatilitätsanpassung und ohne Übergangsmaßnahmen) betrug 2023 198 Prozent. Damit landete das Unternehmen in der Rangliste im Map-Report Nummer 934 – „Solvabilität im Vergleich 2014 bis 2023“ nur an 56. Stelle. Im Schnitt sind es 320,8 Prozent. Nur wenige Platzhirsche kommen auf eine niedrigere Quote (13.5.2024).

Die Allianz im Urteil der Analysehäuser

Von verschiedenen Analysehäusern wird die Allianz überdurchschnittlich bewertet. So erhielt die Gesellschaft in der aktuellen Auflage des „M&M Rating LV-Unternehmen“ der Morgen & Morgen GmbH (M&M) mit fünf von fünf möglichen Sternen eine „ausgezeichnete“ Bewertung (16.10.2024).

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) stufte den Anbieter im diesjährigen „LV-Rating Unternehmensqualität“ mit „exzellent“ ebenfalls in die beste Notenstufe ein (7.11.2024). Im aktuellen Bilanzrating des Map-Reports sprang ein „mmm+“ für „hervorragende Leistungen“, die beste Ratingklasse, heraus (5.11.2024).

In ihrem aktuellen LV-Unternehmensscoring vergab die Ascore Das Scoring GmbH sechs von sechs möglichen Kompassen (20.11.2024). Nur in die drittbeste Notenstufe „gut“ schaffte es die Gesellschaft in der Untersuchung „Unternehmensqualität der Lebensversicherer“ der DFSI Ratings GmbH (23.10.2024).

Durchweg Erhöhungen der laufenden Verzinsung

Bis Ende November hatten acht Marktteilnehmer über die Erhöhung der laufenden Verzinsung 2025 berichtet. Die Inter Lebensversicherung AG hebt um 0,25 Prozentpunkte auf den derzeitigen Branchenhöchstwert von 3,25 Prozent an (26.11.2024).

Dabei hat die VPV Lebensversicherungs-AG nach jetzigem Stand am stärksten angehoben (plus 0,8 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent) (25.11.2024). Ebenfalls 3,0 Prozent bietet nach einer Erhöhung um 0,4 Prozentpunkte die Axa Lebensversicherung AG (21.11.2024).

Die Nürnberger Lebensversicherung AG legt mit 2,95 Prozent 0,2 Prozentpunkte mehr auf als derzeit (20.11.2024). Auch die drei Lebensversicherer der Ergo-Gruppe heben die laufende Verzinsung an. Bei der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG steigt sie von 2,6 auf 2,8 Prozent, bei der Ergo Lebensversicherung AG und der Victoria Lebensversicherung AG jeweils von 2,25 auf 2,7 Prozent (22.11.2024).

Die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG erhöht die laufende Verzinsung um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent an (3.5.2024). Bei der gesamten Verzinsung hat die Ergo Vorsorge mit „bis zu 4,2 Prozent“ die Nase vorn (Stand: 2. Dezember 2024).