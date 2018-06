Allerlei Neuerungen in SHU für Privatkunden

25.6.2018 – Die Domcura hat ihre Einfamilienhauspolice angepasst, die Haftpflichtkasse ihre Tierhalter- und die Hausratpolice überarbeitet. Die BGV hat ein Paket für junge Leute geschnürt. Conceptif bietet zu den bestehenden Unfalltarifen mit anderen Versicherern nun auch einen mit der Zurich. Wirklich neu ist nur die Ausschnittsdeckung für Flugpassagiere, die Element mit einem Fluggastrechteportal entwickelt hat.

Die Domcura AG hat ihr Bedingungswerk im „Einfamilienhauskonzept“ erweitert. Anlass war ein im vergangenen Sommer gefälltes Urteil des Oberlandesgerichtes München (25 U 1728/17; VersicherungsJournal 21.11.2017). Als mitversicherte Einrichtung gilt nun auch ein verfliester bodenebener Duschbereich mit festen Abtrennungen, der unmittelbar an einen mit dem Rohrsystem verbundenen Ablauf angrenzt.

Von der Leistungsverbesserung profitieren auch Bestandskunden mit einer Innovationsgarantie in ihren Verträgen. Die Unsicherheit, die das Thema bei Vermittlern auslöste, hatte den Assekuradeur veranlasst, den Versicherungsschutz für häusliche Badezimmer mit modernem Anforderungsprofil (ebenerdig und barrierefrei) verbindlich anzupassen.

Mit Rabatt fürs Mailen

Die Haftpflichtkasse VVaG gibt Effizienzgewinne aus der Automatisierung in Form eines „Papierlos-Nachlass“ von zehn Prozent an Kunden weiter, die sich für die E-Mail-Kommunikation entscheiden. Diese Anträge werden vielfach vollautomatisch verarbeitet und die Police kann sofort heruntergeladen werden. Zwischen Vermittler und Kunden können weiterhin alle Kommunikationswege genutzt werden.

In der Tierhalterhaftpflicht „Einfach Komplett“ gibt es zudem zehn Prozent Rabatt für Hunde und Pferde, die gechippt beziehungsweise registriert sind und bislang keinen Schaden verursacht haben. Eigenem Bekunden nach versichert die Haftpflichtkasse im Vermittlermarkt grundsätzlich alle Hunderassen. Auf Basis historischer Schadendaten von rund 1.000 Hunderassen wurden für drei Rassegruppen individuelle Prämiencluster entwickelt.

Für die Tierhalterdeckung können Versicherungssummen zwischen zehn, 20 und 50 Millionen Euro gewählt werden. Der Tarif beinhaltet neben Leistungseinschlüssen wie beispielsweise Mietsachschäden und Ausfalldeckung einen Tierhalterrechtsschutz sowie einen Schadenersatz-, Straf- und Verwaltungsrechtsschutz. Ferner sind der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht sowie bei Ordnungswidrigkeiten und Steuerangelegenheiten umfasst.

Erweiterte Vorsorge

Bestandteil jedes aktuellen Tierhalterhaftpflicht- und Hausratvertrages in der Produktlinie „Einfach Komplett“ ist die „Erweiterte Vorsorge“. Damit wird den Kunden unabhängig von ihren jeweiligen Bedingungen die höchstmögliche Leistung des deutschen Versicherungsmarktes garantiert. Dazu verspricht der Versicherer im Schadenfall eine „Pro-aktive Schadenregulierung“, bei der automatisch das Angebot der Wettbewerber recherchiert werde.

In der Hausratversicherung sind nun Fahrraddiebstahl sowie Sportgeräte, die sich dauerhaft außerhalb der Erstwohnung befinden, bis 10.000 Euro ohne Mehrbeitrag automatisch mitversichert. Elementarschäden sind für 26 Euro netto versicherbar. Die ZÜRS-Zonen finden hierbei weiterhin keine Anwendung. Zudem liegen durch eine Optimierung des Postleitzahlen-Verzeichnisses etwa 82 Prozent der Postleitzahlen in den günstigen Tarifzonen I und II.

Mehr als Musterbedingungen

Die neue Unfallversicherung „CIF:Pro best protect plus“ kann in Kombination aus Invaliditäts- und Rentenleistung oder nur als Unfallrente (Ausschnittsdeckung) zu besonders günstigen Prämien abgeschlossen werden. Risikoträger der von der Conceptif Pro GmbH angebotenen Police ist die Zurich-Gruppe.

Der erweiterte Unfallbegriff umfasst die Folgen von erhöhten Kraftanstrengungen, Infektionskrankheiten durch Insektenbisse und -stiche sowie Geistes- oder Bewusstseinsstörungen als Folge eines Herzinfarktes oder Schlaganfalles.

Zudem ist die Gliedertaxe höher als in den Musterbedingungen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. vorgesehen. So gilt beispielsweise bei Verlust oder vollständiger Funktionsunfähigkeit einer Hand ein Invaliditätsgrad von 75 Prozent anstelle der in den Musterbedingungen vorgeschlagenen 55 Prozent.

Rabatt für Jüngere

Es gibt eine Mitwirkungsklausel in Bezug auf Krankheiten oder Gebrechen hinsichtlich des Invaliditätsgrades. Waren bestehende Vorerkrankungen und Gebrechen mitursächlich für den Unfall, wird bei Invaliditätsleistung und Rente bis zu 50 Prozent auf eine Leistungsminderung verzichtet.

Bis zum Lebensalter von 30 Jahren wird ein Prämiennachlass von 20 Prozent gewährt. Das Conceptif-Angebot gilt auch für Kinder von zwei bis 17 Jahren. Für ein Kind kostet die Absicherung einer Invaliditätsleistung von 50.000 Euro mit 350 Prozent Progression sowie 1.000 Euro monatlicher Unfallrente rund 88 Euro im Jahr. Ein angestellter Erwachsener (Berufsgruppe A) zahlt dafür 182,07 Euro im Jahr.

Fluggastrechte durchsetzen

Die Element Insurance AG bietet zusammen mit dem Fluggastrechteportal Fairplane Versicherungsschutz für das Einfordern von Entschädigungszahlungen bei Flugverspätung, Annullierung oder Überbuchung von Flugreisen. Damit entfallen die sonst üblichen Erfolgsprovision der Inkasso-Plattformen.

Der Tarif „FairTravel“ kann bis zu 14 Tage vor dem Abflug für Flüge innerhalb eines Jahres für 9,90 Euro abgeschlossen werden. In diesem Zeitraum können zwei Schäden geltend gemacht werden. Zum Produktstart soll es auch eine Einzelversicherung für zwei Flüge (Rundflug) zu einem Preis von 3,50 Euro geben.

Für diesen Betrag wird der Anspruch auf Entschädigungszahlung geprüft und ein eventuell zu führendes Verfahren gegen die Fluglinie von den auf Reiserecht spezialisierten Anwälten von Fairplane durchgeführt. Die Provision von Fairplane sowie alle Gerichtskosten sind damit gedeckt.

Paket für junge Menschen

Die BGV Badische Versicherungen sichert mit „4starters“ Menschen bis zum Ende des 30. Lebensjahrs mit einer Bündelpolice für 19,90 Euro im Monat. Das täglich kündbare Produkt beinhaltet Hausrat-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Unfallversicherung sowie einen speziellen Onlineschutz.

Der Onlineschutz hilft beispielsweise bei Datenverlust oder Cyberkriminalität. Mit dem dazu buchbaren Elektronikbaustein sind elektronische Geräte wie Smartphone, Tablet und Co. auch mitversichert. Anwaltliche Beratung, Sicherheit bei Schäden und Verlust von Wertgegenständen oder Hilfe nach einem Unfall sind gedeckt. Bei gleicher Meldeadresse sind der Lebenspartner und eigene Kinder (in den ersten drei Lebensmonaten) direkt mitversichert.