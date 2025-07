Aktivrente: Mit wenig Arbeit das Einkommen vollständig sichern

2.7.2025 – Durch die Aktivrente könnten Beschäftigte, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben, mit vergleichsweise geringem zeitlichen Aufwand die Lücke zwischen Nettorente und bisherigem Nettogehalt schließen. Dies zeigen Berechnungen des Bundesverbandes der Rentenberater.

Die von der neuen Bundesregierung geplante Aktivrente (VersicherungsJournal Archiv) lässt weiter auf sich warten. Eigentlich sollte sie als Teil des Sofortprogramms der CDU direkt nach dem Wahlsieg kommen (3.2.2025). Nun sorgt sie erst einmal weiter für Gesprächsstoff.

So hat Andreas Irion, stellvertretender Präsident des Bundesverbandes der Rentenberater e.V., für das Newsportal Focus der Burda Forward GmbH zwei Beispiele berechnet, um Vor- und Nachteile des politischen Vorhabens zu verdeutlichen.

So viel netto wie bisher duch die Aktivrente

Im ersten Fall geht er davon aus, dass ein Beschäftigter im Januar 2026 mit 66 Jahren und zwei Monaten abschlagsfrei in Rente gehen kann. Sein Bruttogehalt liegt bei 3.000 Euro, sein Nettogehalt bei 2.050 Euro im Monat. Seine Nettorente beträgt 1.200 Euro unter der Annahme, dass er 45 Jahre lang Ansprüche wie ein sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mit 36.000 Euro brutto im Jahr 2025 erworben hat.

Der Neurentner möchte jedoch weiterhin so viel netto wie bisher zur Verfügung haben. Um die Lücke von 850 Euro zu schließen, ist er bereit, in reduziertem Umfang weiterzuarbeiten.

„Das bedeutet, dass der Neurentner in 2026 unter Ausnutzung der Aktivrente nur 950 Euro brutto im Monat verdienen muss, um unterm Strich zusammen mit der Rente sein bisheriges Nettogehalt zu erzielen“, wird Irion zitiert. Denn durch die Aktivrente kann er zusätzlich bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei dazuverdienen. Von den 950 Euro gehen also keine Steuern ab.

„Wir gehen jedoch davon aus, dass weiterhin Kranken- und Pflegeversicherung in der gewohnten Höhe abgehen, daher die Differenz von 100 Euro zwischen Brutto- und Nettogehalt“, erklärt der Rentenberater. Um die fehlenden 32 Prozent des vorherigen Bruttogehaltes zu erzielen, müsste der Rentner in spe bei einer 40-Stunden-Woche und achtstündigen Arbeitstagen also weiterhin 1,6 Tage arbeiten.

Keine Aktivrente bei vorzeitigem Ruhestand

Im zweiten Fall kann der Beschäftigte mit 63 Jahren in Rente gehen, nimmt dafür aber Abschläge bei seiner Altersrente in Höhe von 245 Euro in Kauf – sein Leben lang. Denn seine Nettorente beträgt – bei identischen Voraussetzungen wie im ersten Beispielfall – nur 955 Euro im Monat. Damit fehlen ihm zwischen Rente und Vollzeit-Netto 1.095 Euro.

Allerdings kann er nicht die Aktivrente nutzen, denn diese ist nur für Erwerbspersonen gedacht, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben. Dies ist unter anderem in einem Flugblatt der CDU zur Aktivrente (PDF; 594 KB) nachzulesen.

Um auf so viel netto wie zuvor zu bekommen, müsste er deshalb 1.400 Euro brutto im Monat hinzuverdienen – eigentlich sogar 1.690 Euro. „Das liegt daran, dass vom Auszahlungsbetrag der Rente zunächst keine Steuern einbehalten werden. Durch die Kombination von Rente und Gehalt verursacht der Rentenbezug jedoch eine Steuerpflicht, da der Steuerfreibetrag für Aktivrentner hier mutmaßlich nicht greift, wenn der Beschäftigte noch nicht das Regelrentenalter erreicht hat“, so Irion.

Damit müsste der zweite Neurentner 56 Prozent seines früheren Bruttogehalts erzielen. Bei einer 40-Stunden-Woche und achtstündigen Arbeitstagen wären das 2,8 Tage. „Er könnte also zwei Tage weniger arbeiten gehen, müsste dafür aber lebenslang Abschläge in Kauf nehmen. Auch wenn er nicht mehr arbeiten kann“, heißt es im Bericht.

Neue Rentenansprüche gleichen lebenslangen Abschlag nicht aus

Der zweite Beispielrentner sammelt im Gegensatz zum ersten aufgrund der Rentenbeiträge, die er zahlt, zwar noch Rentenansprüche. Dennoch erziele der erste Beispielrentner dauerhaft eine höhere Rente.

Der Grund: Die drei Jahre und acht Monate, die ab dem Alter von 63 bis zum Alter von 66 Jahren und zwei Monaten an Rentenansprüchen hinzukommen, gleichen laut Irion nur die fehlenden Beitragsjahre aus, nicht jedoch den lebenslangen Rentenabschlag von 13,2 Prozent.

Geplante Reform wirft verteilungspolitische Fragen auf

Die Aktivrente ist jedoch umstritten. Zuletzt hat die Deutsche Bundesbank vor Nachteilen gewarnt (VersicherungsJournal 20.6.2025). Menschen, die im höheren Alter noch erwerbstätig seien, gehe es eher um Spaß an der Arbeit oder soziale Aspekte. Finanzielle Motive spielten nur eine untergeordnete Rolle. Insoweit sei bei einer finanziellen Vergünstigung eher mit Mitnahmeeffekten zu rechnen.

Die Haushaltslage des Bundes sei jedoch bereits angespannt. Es wäre daher besonders wichtig, effiziente und für den Bund kostengünstige Instrumente zu nutzen, zumal auch der bürokratische Aufwand durch die Aktivrente steige, so die Banker in ihrem Bericht.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin) kam in einer Studie zu dem Schluss, dass von der Aktivrente vor allem gut qualifizierte Rentner mit hohen Einkommen profitieren dürften. Deshalb werfe die Aktivrente verteilungspolitische Fragen auf. Wer aus gesundheitlichen Gründen oder wegen familiärer Verpflichtungen nicht weiterarbeiten könne, bleibe außen vor.