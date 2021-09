Acht Preisträger beim Innovationspreis der Assekuranz

23.9.2021 – Morgen & Morgen und Versicherungsmagazin haben am Montag ihre jährlichen Auszeichnungen verliehen. In mindestens einer Kategorie bekamen Ammerländer, Canada Life, Hallesche, Helvetia, Ideal, Nürnberger, SDK und Versicherungskammer Bayern eine Auszeichnung. Letztere wurde als einziger Anbieter in allen drei Kategorien prämiert.

Die Morgen & Morgen GmbH und Mitinitiator Versicherungsmagazin haben ihren achten Innovationspreis der Assekuranz verliehen. Als Ziel des Wettbewerbs nennt das Software- und Analyseunternehmen, die bereits hohe Kreativität in der Assekuranz gegenüber Vermittlern und Kunden, aber auch innerhalb der Branche zu unterstreichen und weiter voranzutreiben.

Teilnehmen konnten Versicherungs-Unternehmen in ihrer Eigenschaft als Produktgeber. Assekuradeure waren zugelassen, wenn sie Tarife im Bereich Technik oder Abwicklung einreichten. Prämierungen wurden in Gold, Silber oder Bronze in den drei Kategorien Produktdesign/ Versicherungstechnik, Kundennutzen und Digitalisierung vergeben.

Eine fünfköpfige Jury fällte die Urteile

Über die Preisvergabe hat nach einem nicht genannten Verfahren eine fünfköpfige Jury entschieden.

Sie bestand aus Jürgen Evers, Inhaber der Kanzlei Evers Rechtsanwälte für Vertriebsrecht, Stefanie Hüthig, Chefredakteurin des Versicherungsmagazins, Carlos Reiss, Geschäftsführer der Asuro GmbH und Inhaber von Hoesch & Partner GmbH, Pascal Schiffels, Geschäftsführer von Morgen & Morgen und Heinrich R. Schradin, Inhaber des Lehrstuhls für Versicherungslehre an der Universität zu Köln.

Eingereicht wurden insgesamt 39 Bewerbungen. Eine Auszeichnung erhielten zehn Produkte von acht Anbietern.

Diese Produkte wurden prämiert

Die Ammerländer Versicherung VVaG hat ihre „WoMobil-Versicherung“ (VersicherungsJournal 18.2.2021) ins Rennen geschickt. Die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, ist mit ihrer „Schwere Krankheiten Vorsorge“ (19.1.2021) vertreten.

Die Hallesche Krankenversicherung a.G. hat ihre „bKV-FEELcare“ (7.4.2021) und „Hi.Germany“ begutachten lassen. Die Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs-AG ist mit „CleverProtect GF“ und „Clever-Protect BU“ (8.3.2021) dabei.

Die Ideal Lebensversicherung a.G. hat sich mit „Ideal UniversalLife“ beworben. Die Nürnberger Lebensversicherung AG stellte sich mit ihrer Berufsunfähigkeits-Versicherung „BU4Future mit Better Doc“ (13.7.2021) der Jury.

Die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) hat ihre Zahntarife „ZahnBudget“ und „AmbulantBudget“ bewerten lassen. Die Versicherungskammer Bayern (VKB) hat mit ihrer „Neuwertgarantie-ElektroMax“ teilgenommen.

Versicherungskammer in allen drei Kategorien ausgezeichnet

Nur die VKB erhielt in allen drei Kategorien eine Auszeichnung. Ihr auf Landwirte ausgerichtetes Produkt wurde zweimal mit Gold und in der Rubrik Digitalisierung mit Silber prämiert.

Zwei Auszeichnungen bekamen die Tarife der Ammerländer, der Helvetia und der Nürnberger. Jeweils eine Prämierung schafften die Policen der Canada Life, Halleschen, Ideal und SDK.

Die Jury vergab insgesamt sechsmal Gold, und zwar an die Hallesche, Helvetia und die VKB. Hinzu kam sechsmal Silber und viermal Bronze.

Gewinner des 8. Innovationspreises der Assekuranz Produktdesign/ Versicherungstechnik Kundennutzen Digitalisierung Gold Helvetia, „CleverProtect GF“ Helvetia, „Clever-Protect BU“ Versicherungskammer Bayern, „Neuwertgarantie-ElektroMax“ Ammerländer, „WoMobil-Versicherung“ Hallesche, „bKV-FEELcare“ Versicherungskammer Bayern, „Neuwertgarantie-ElektroMax“ Silber Ammerländer, „WoMobil-Versicherung“ Nürnberger, „BU4Future mit BetterDoc“ Hallesche, „Hi.Germany“ Helvetia, „CleverProtect GF“ Nürnberger, „BU4Future mit BetterDoc“ Versicherungskammer Bayern, „Neuwertgarantie-ElektroMax“ Bronze Canada Life, „Schwere Krankheiten Vorsorge“ SDK, „ZahnBudget“ und „AmbulantBudget“ Helvetia, „CleverProtect BU“ Ideal, „Ideal UniversalLife“

Wachsende Dynamik und Innovationskraft

Hüthig sieht in der diesjährigen Auszeichnungsquote den Beleg, „dass es mittlerweile sehr anspruchsvoll ist, eine innovative Produkteigenschaft oder gar eine komplett neue Lösung zu entwickeln“.

„Die hohe Anzahl an Einreichungen und Auszeichnungen in diesem Jahr zeigt die wachsende Dynamik und Innovationskraft der Branche in Richtung Kundenbedarf“, resümiert Schiffels.

Vor zwei Jahren gehörten acht Versicherer und zwei Assekuradeure zu den Preisträgern, im vergangenen Jahr sechs Anbieter (VersicherungsJournal 8.10.2019, Medienspiegel 2.10.2020).