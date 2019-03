Abschlüsse in der bKV steigen

19.3.2019

Ende 2018 boten rund 7.700 Unternehmen ihren Mitarbeitern eine zusätzliche Absicherung über die betriebliche Krankenversicherung (bKV) an. Das teilte der Verband der privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) am Montag mit. Er sprach von einer Verdopplung in nur drei Jahren. Ende 2015 waren es 3.848 Unternehmen gewesen. „Rund 760.000 Arbeitnehmer kommen dadurch bereits in den Genuss spezieller Gesundheitsleistungen“, so der PKV-Verband. Die Zahlen basierten auf Meldungen der Mitgliedgesellschaften. Details, welche Gesundheitsleistungen die Unternehmen für ihre Beschäftigten abgeschlossen haben, werden nicht erhoben.

WERBUNG

Laut dem letzten Rechenschaftsbericht des PKV-Verbandes hatten zum Ende 2017 6.057 (2016: 4.894) Arbeitgeber Kollektivverträge für ihre Mitarbeiter abgeschlossen. Darunter fielen 672.500 versicherte Personen. Den Asscompact Trends zufolge erweist sich die bKV allerdings bei freien Vermittlern nach wie vor als Ladenhüter. Ende 2018 rangierte sie bei den befragten Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern am untersten Ende der Produkthitparade (VersicherungsJournal 19.12.2018).

Der PKV-Verband startete bereits am 6. März das Informationsportal www.chefsache-gesundheit.de, um die bKV bei Firmenkunden und Mitarbeitern bekannter zu machen. Hier berichten Personalchefs und Mitarbeiter von ihren Erfahrungen aus der Praxis. Außerdem informiert die Website über aktuelle Entwicklungen zum Thema der Besteuerung von Beiträgen zur bKV (VersicherungsJournal 14.9.2018).