42 Krankenkassen leisten bei alternativen Behandlungsmethoden

8.3.2024

Der Betreiber der Plattform Gesetzlichekrankenkassen.de, die Kassensuche GmbH, wertet regelmäßig aus, welche Zusatzleistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) angeboten und in welcher Höhe die entsprechenden Kosten übernommen werden. 42 der insgesamt 96 Krankenkassen geben laut dem Portal an, Kosten für homöopathische Therapien als Zusatzleistung zu übernehmen.

Gemeint sind damit Erstanamnese, homöopathische Analyse, die Suche nach geeigneten Arzneimitteln und Folgeanamnesen. Von den 42 Körperschaften, die sich hier offen zeigen, seien allerdings nicht alle bundesweit geöffnet. Außerdem sei die Kostenübernahme abhängig von bestimmten Leistungserbringern (Ärzte) und es gebe Einschränkungen.

Bei einzelnen Kassen variieren die maximalen Höchstbeträge der Kostenübernahme stark: von zwölf über 204 Euro bis hin zu 600 und sogar maximal 800 Euro. Welche bundesweiten und regionalen Kassen alternative Behandlungsmethoden teilweise oder ganz übernehmen, listet Kassensuche hier auf. 69 Anbieter machen Angaben zu diesem Punkt.

Die Meinungen zu den diversen Naturheilverfahren sind geteilt. Während der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den Verfahren die wissenschaftliche Grundlage abspricht, finden Krankenversicherte die Zusatzleistung durchaus wichtig. Das untermauert eine weitere Auswertung von Kassensuche (VersicherungsJournal 1.3.2024).