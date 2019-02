Zwei Lebensversicherer in Not

14.2.2019

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein hat zum Schutz der Versicherten die Notbremse gezogen: Sie übertrug die Versicherungsbestände der Wealth-Assurance AG und ihrer Tochtergesellschaft Valorlife Lebensversicherungs-AG mit sofortiger Wirkung auf die Skandia Leben (FL) AG. Das teilte die Aufsicht am Mittwoch mit.

Die beiden Versicherer erfüllten die aufsichtsrechtlichen Anforderungen nicht mehr. „Damit bot das Aktionariat keine Gewähr für eine solide und umsichtige Führung der Unternehmen“, so die FMA.

Die Versicherungsbestände der beiden Gesellschaften werden komplett an die Skandia übertragen. Die einzelnen Verträge laufen unverändert weiter. „Dies betrifft insbesondere die Leistungspflicht im Versicherungsfall oder bei Ablauf des Vertrages. Mit den Versicherungsverträgen wird auch das gebundene Vermögen oder entsprechende Vermögenswerte auf die Skandia Leben (FL) AG übertragen“, erklärte die Finanzmarktaufsicht. Für den Versicherungsnehmer ändere sich nur der Vertragspartner.

Die Wealth-Assurance AG hatte im Oktober 2007 ihren Geschäftsbetrieb in Deutschland aufgenommen. Die Basler Versicherung Beteiligungs-Gesellschaft war damals als Finanzinvestor mehrheitlich an dem Unternehmen beteiligt (VersicherungsJournal 20.9.2007). Auch Valorlife ist in Deutschland als EWR-Dienstleister registriert.