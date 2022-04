Zurich wirbt Leiter Risikomanagement von der Ergo ab

27.4.2022

Marcus Bonn (48) wird zum 1. Oktober Chief Risk Officer der Zurich Gruppe Deutschland. Er wird für das Risikomanagement des Sach- und Lebensversicherungs-Geschäfts verantwortlich sein und den Vorstand sowie die operativen Geschäftseinheiten in allen risikorelevanten Fragen beraten.

Der Manager wird zum Executive Committee gehören und an den Vorstandsvorsitzenden Dr. Carsten Schildknecht sowie an Katja Pluto, Head of Risk EMEA berichten. Dies teilte der Versicherer vorbehaltlich der formalen Freigabe durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) gegenüber der Presse mit.

Bonn hat Mathematik und Informatik studiert und eine Ausbildung zum Aktuar (DAV) absolviert. Nach Stationen bei der PricewaterhouseCoopers GmbH und der Deutschen Investitions- und Entwicklungs-Gesellschaft mbH (DEG) übernahm er ab 2012 bei der Ergo-Gruppe verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Controlling und Risk Management im In- und Ausland. Aktuell ist er Leiter des Risikomanagements sowie stellvertretender Chief Risk Officer.

Der Diplom-Mathematiker wird bei der Zurich Nachfolger von Denny Tesch, der die Kölner zum 31. März verlassen und sich der Ecclesia Holding GmbH als Geschäftsführer und Finanzchef angeschlossen hat (VersicherungsJournal 12.1.2022). Tesch hatte seit 2014 das Risikomanagement verantwortet (9.10.2014).

Marcus Bonn (Bild: Zurich)

„Mit Marcus konnten wir einen äußerst erfahrenen und qualifizierten Risikomanager für diese wichtige Position für Zurich gewinnen“, wird Schildknecht zitiert. „Er wird als Leiter des Risikomanagements für das Deutschlandgeschäft auch wichtige Impulse für die strategische Weiterentwicklung unserer globalen Risiko-Managementfunktion geben“, sagt Pluto.