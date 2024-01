Zurich: Verkauf des Klassik-Bestands an Viridium ist geplatzt

30.1.2024

Die Viridium Group GmbH & Co. KG meldete am Dienstagmorgen, dass sie die klassischen Lebensversicherungen der Zurich Gruppe Deutschland nicht wie geplant übernehmen wird. „Die Akquisition des Bestands […] kann im Hinblick auf unsere derzeitige Eigentümerstruktur nicht wie geplant durchgeführt werden“, teilte das Unternehmen mit.

Zum Hintergrund: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hatte Bedenken (VersicherungsJournal 5.10.2023) wegen der wenig konstruktiven Rolle, die Mehrheitsanteilseigner Cinven Ltd. bei der Rettungsaktion für den italienischen Versicherer Eurovita spielte (Medienspiegel 31.7.2023). Die Italiener und Viridium sind über diesen gemeinsamen Investor verbunden.

Der Schweizer Versicherungskonzern will dagegen an seinen Verkaufsplänen festhalten: „Zurich ist bestrebt, eine Lösung für dieses Portfolio zu finden und wird zu gegebener Zeit Optionen prüfen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Ziele oder Kapitalverwaltungspläne von Zurich“, erklärt das Unternehmen in einer Mitteilung am Dienstag.

Bei der geplatzten Transaktion ging es um rund 700.000 Lebensversicherungs-Verträge. Der Konzern bereitete den Deal seit über einem Jahr vor (14.9.2023, 24.6.2022, 14.2.2022, 20.12.2021). Zuletzt stimmte die Bafin der Übertragung der Verträge von der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG auf die Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland) zu (30.1.2024).