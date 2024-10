Zurich: „Ausschließlichkeit ist und bleibt einer der wichtigsten Vertriebswege“

17.10.2024 – In einem Pilotversuch erprobt die Zurich ein optionales Zusatzangebot für ihre Exklusivpartner, das eine Betreuung von Fremdverträgen ermöglicht. Dabei bleiben die Agenturen im Status der Ausschließlichkeit. Das Ziel soll die Stabilisierung von Gesamtkundenverbindungen sein.

Das Handelsblatt meldete am Montag, dass die Zurich Versicherungen ihren Vertretern im Vertrieb mehr Freiheiten geben wollten. „Bislang durften ihre Vertreterinnen und Vertreter in der Regel nur Produkte der Zurich selbst vermitteln. Das soll sich nun ändern“, heißt es in dem Bericht (VersicherungsJournal Medienspiegel 15.10.2024).

In bestimmten Fällen solle ihnen laut einem internen Papier mit dem Titel „Mehrfachagent – Konzeptions- und Umsetzungsprojekt“, das der Redaktion vorliege, künftig auch erlaubt sein, die Policen anderer Anbieter zu verkaufen und zu betreuen. Die Schrift zeige, dass der Kölner Versicherer Handlungsbedarf sehe.

In einer ebenfalls vorliegenden Vorstandsvorlage beschreibe zudem Vertriebsvorstand Ulrich Christmann das Risiko, einen wichtigen Markttrend und entsprechende Vertriebspotenziale zu verpassen, „wenn wir dieses Projekt nicht machen“.

Der Druck auf die Versicherer sei groß, zumal die Vergleichsmöglichkeiten und der Vertrieb über das Internet stetig wachsen würden. „Aus dem Umfeld der Zurich heißt es daher, dass sich ihre Exklusivpartner breiter aufstellen müssten, um im Wettbewerb zu bestehen“, wird berichtet.

„Agenturen bleiben im Status der Ausschließlichkeit“

Zurich-Direktion in Köln (Bild: Zurich)

Auf Nachfrage erklärt ein Sprecher des Versicherers: „Ich möchte betonen, dass die Ausschließlichkeit (Zurich Exklusivpartner) nach wie vor einer der wichtigsten Vertriebswege der Zurich ist und dies auch bleiben wird. Daran wird nicht gerüttelt.

Zurich hat derzeit rund 1.400 Vermittler in Deutschland. Das bedeutet, dass unsere Zurich-Agenturen keinen Mehrfachstatus bekommen. Sie bleiben im Status der Ausschließlichkeit.“

Das bedeute, man setze auch nicht das Modell der ALH-Gruppe um. Dieses war im Handelsblatt-Bericht ebenfalls thematisiert worden.

Demnach hat die Gruppe mit Sitz in Oberursel und Stuttgart mittlerweile viele ihrer Ausschließlichkeitsvertreter komplett zu Mehrfachagenten gemacht (Medienspiegel 3.7.2024, Medienspiegel 28.6.2024, Medienspiegel 18.5.2022).

Zurich soll bei dem Modell mit der VFM kooperieren

„Das, was derzeit berichtet wird, betrifft lediglich ein optionales Zusatzangebot (!) für unsere Ausschließlichkeit. Dieses Modell sieht den Mehrfachagenten (MFA) als Zusatzangebot (!) zur Nutzung vor; die einzelne Agentur kann es nutzen oder auch nicht“, betont der Sprecher der Zurich in einer schriftlichen Stellungnahme.

Die Besonderheit des Modells sei, dass die Exklusivpartner künftig zusätzlich auch Fremdverträge betreuen könnten, sofern der Kunde das wünsche. „Dies ist ein Asset, um Gesamtkundenverbindungen zu stabilisieren“, sagt er.

„Wir gehen davon aus, dass die Öffnung einer Ausschließlichkeit auch in Teilen dort als MFA tätig zu werden, wo Gesellschaften beispielsweise gewisse Risiken nicht zeichnen, in den kommenden Jahren verstärkt Nachfrage im Markt erhalten wird“, erläutert er weiter. „Daher probieren wir derzeit dieses Modell exklusiv für die Ausschließlichkeitsorganisation in einem Piloten aus.“

Auf die Frage zur Rolle der VFM Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH in dem Modell geht er nicht ein. Laut dem Handelsblatt-Bericht wird mit dem Unternehmen aus Pegnitz kooperiert. Dieser soll die Zurich-Agenturen bei der Rundumbetreuung ihrer Kunden unterstützen.