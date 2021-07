Xempus-Gründer Martin Bockelmann übergibt an neuen Chef

16.7.2021

Martin Bockelmann (44), Gründer und aktueller CEO der Xempus AG, gibt nach 14 Jahren zum 1. August den Vorstandsvorsitz ab und wechselt in den Aufsichtsrat. Sein Nachfolger wird Tobias Wann (49). Er soll den kürzlich eingeschlagenen Wachstumskurs vorantreiben. Neben dem Ausbau der Produktgruppen steht auch eine Internationalisierung des Geschäftsmodells an, heißt es gegenüber der Presse.

WERBUNG

Tobias Wann startete seine Karriere bei der R+V Versicherung AG und war unter anderem in leitender Position bei der US-Firma Verisign tätig sowie Co-Founder und CEO der 1Globalplace AG. In den vergangenen Jahren arbeitete er für zwei Ferienhaus- und -wohnungsvermarkter, als Vice President und General Manager für Homeaway und als CEO für die @Leisure Group in Amsterdam.

Vor drei Monaten war XbAV AG in Xempus umbenannt worden. Das auf die Beratung und Abwicklung von Verträgen für die betriebliche Altersversorgung (bAV) und Berufsunfähigkeit spezialisierte Onlineportal erweiterte seine Geschäftsaktivität um betriebliche Kranken- sowie private Renten- und Lebensversicherungen (VersicherungsJournal 8.4.2021).

Martin Bockelmann

Bild: Xempus

Tobias Wann

Bild: Xempus vor

„Die Erfahrung von Tobias Wann in der Skalierung von Wachstumsunternehmen ist das, was Xempus auf die nächste Stufe bringt. […] In meiner neuen Rolle als Gründer und Großaktionär im Aufsichtsrat, kümmere ich mich künftig um unsere größten Kunden und konzentriere ich mich auf strategische Partnerschaften“, erklärt Bockelmann.