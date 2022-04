Wirtschafts-Assekuranz-Makler holt Sohn des Gründers in den Vorstand

4.4.2022

Firmengründer und Vorstandschef Robert Ostermann leitet den Generationswechsel in der Amberger Wirtschafts-Assekuranz-Makler AG (Wiass) ein. Seit 1. April ist sein Sohn Michael Ostermann (28) Mitglied im Vorstand des Vermittlerunternehmens.

„Ich freue mich sehr, dass mit Michael nun die zweite Generation in das 1989 von mir gegründete Unternehmen eintritt und seine externen Erfahrungen der letzten Jahre einbringt“, lässt sich Ostermann Senior zu der Personalie zitieren.

Michael Ostermann absolvierte im Unternehmen am Standort Chemnitz von 2013 bis 2016 seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann und erhielt 2020 an der Technischen Hochschule Köln seinen Bachelor im Studiengang Versicherungswesen. Anschließend war er im Bereich Real-Estate in der Zentrale der Pantaenius Versicherungsmakler GmbH in Hamburg tätig.

Michael Ostermann (Bild: Wirtschafts-Assekuranz-Makler)

Erst im Februar war Robert Ostermann ein Coup gelungen: Die Wirtschafts-Assekuranz-Makler verpflichtete Detlef Dörrié als weiteren Geschäftsführer neben dem Gründer und Thilo Röhrer. Der Neuzugang soll „den geplanten weiteren Ausbau der Unternehmensgruppe entsprechend mitgestalten“ (VersicherungsJournal 7.2.2022).