Winfried Spies ist tot

2.9.2019

Der Versicherungsmanager ist am 21. August verstorben. Das hat die Generali Deutschland AG am Samstag per Traueranzeige in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bekannt gegeben.

Winfried Spies

(Bild: Generali)

Die Versicherungsgruppe hebt darin hervor, dass Winfried Spies 26 Jahre lang bis heute die Entwicklung der Versicherungsgruppe in Deutschland mitgeprägt habe.

Er war unter anderem Vorstand bei Generali Lloyd, Thuringia und Generali sowie Vorstandsvorsitzender und zuletzt Aufsichtsrats-Vorsitzender der Cosmosdirekt Versicherungen (VersicherungsJournal 23.9.2015, 5.8.2015, 21.8.2008, 18.6.2008).

Der Verstorbene wird als erfahrene Führungspersönlichkeit und warmherziger Mensch gewürdigt, der dem Konzern eng verbunden und bei den Mitarbeitern sehr beliebt gewesen sei.